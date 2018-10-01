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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Октября, 00:59 |
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Операция "Русский лес" в Пластуне завершена
Поражают масштабы. Мощности завода по выработке шпона раскинулись на окраине поселка на площади в три с половиной футбольных поля. Лесопильный завод удивил безлюдьем. Бревна сами перекатывались по конвейеру, автомат сортировал их по размеру, а другой пилил. 14 секунд – и бревно распадалось на доски, линия автоматически раскладывала по размеру доски по карманам, а затем сканер сортировал их по качеству. И так до того, как пленка упакует партию…
После консультаций генерального директора ОАО "Тернейлес" Владимира ЩЕРБАКОВА председатель совета директоров компании "Сумитомо Корпорейшн" Китагава Нобуо не отказал себе в праве лично нажать кнопку пуска технологической линии по производству шпона. Впрочем, предпочли лично протестировать технологии в Пластуне и будущие потребители его продукции – в составе делегации прибыли не только представители поставщиков оборудования и строителей, финансовых структур, но и руководители крупнейших компаний из Японии и Китая, которые "держат" рынки деревообработки этих стран. Ведь не исключено, что скоро им придется закрывать собственную деревообработку, чтобы перейти на готовый "полуфабрикат" из Приморья.
Выиграют ли российские компании уже сложившийся лесной рынок разделения труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где правят бал в последнее десятилетие китайцы, зависит в первую очередь от качества продукции. Первый аргумент есть – таежная древесина на порядок качественнее искусственных лесов. Второй – качество обработки…
Сказать, что два года назад решение Правительства РФ о введении сто процентов запретительных пошлин при экспорте необработанной древесины с 1 января 2010 г. застало врасплох менеджеров и акционеров ОАО "Тернейлес", было бы неправильно. В стратегии развития крупнейшего лесопредприятия Приморья стояли проекты по расширению производственной базы. До июля 2009 г. доля переработки, причем на современных заводах, уже составляла более 15% . Но строиться планировали постепенно. А решать пришлось в экстренном порядке.
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