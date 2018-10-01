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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 9, 2018
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28 Сентября 2018, 18:35Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
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01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня
В поле логистических технологий
До недавнего времени логистический бизнес в России был одним из самых активно развивающихся. По оценкам аналитиков РБК, последние 3-4 года обороты компаний, работающих на рынке транспортно-логистических услуг в РФ, росли примерно на 25% в год. В этом году вместо роста ожидается откат на позиции, завоеванные два года назад. Рынок грузоперевозок сегодня наглядно отражает состояние дел в других секторах экономики – кризис...
В логистической отрасли он выразился не только в резком падении объемов перевозок, но и в снижении спроса на складскую недвижимость. Многие транспортные компании вынуждены уменьшить тарифы на перевозки. Серьезные трудности испытывают логистические операторы. Как в сложившейся ситуации выдержать натиск конкурентов? Что делать грузовладельцам, чтобы противостоять кризису и поддержать жизнеспособность своего бизнеса? Ответы лежат в поле развития логистических технологий.
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Loading...RedTram
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