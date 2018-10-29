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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Октября, 11:39 |
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"Эльдорадо" из региона не уйдет
Из существующих девяти магазинов "Эльдорадо" на Дальнем Востоке ни один магазин не будет закрыт. Как сообщили в пресс-службе компании, принято решение инвестировать 150 млн руб. в открытие 5 магазинов на Дальнем Востоке, а также развивать сеть партнеров-франчайзи только в городах с населением менее 1 млн человек. Открытие 5 новых магазинов позволит "Эльдорадо" к концу 2010 г. занять до 50% дальневосточного рынка электронного ритейла. Общая площадь магазинов "Эльдорадо" на Дальнем Востоке увеличится с 23 тыс. до 35 тыс. кв. м. Магазины будут открыты в Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. "Дальневосточный регион является важным элементом стратегии развития "Эльдорадо", – говорят в компании.
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