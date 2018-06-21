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01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Строительство объектов саммита АТЭС-2012 не скажется на потребителях электроэнергии

ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК), дочерняя компания ОАО "РАО Энергетические системы Востока", заключило более 2 тысяч договоров на технологическое присоединение на ближайшие семь лет, желающих подключиться – десятки тысяч. Особенно напряженно эта работа идет во Владивостоке, где подключение к энергосистеме активно ведется в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012.

О том, как правильно и без потерь времени оформить заявку на подключение к электрическим сетям, "ДК" рассказал генеральный директор ОАО "ДРСК" Юрий АНДРЕЕНКО.

– Юрий Андреевич, поясните, что же такое технологическое присоединение?

– Технологическое присоединение существует с той поры, как возникла электрическая сеть в России. Однако как отдельная услуга, которую сетевые организации, в том числе и ДРСК, оказывают потребителям, технологическое присоединение возникло и законодательно было оформлено в конце 2006 года. В 2007 году Правительством РФ были приняты решения, которые в дальнейшем уточнили параметры и формы технологического присоединения. Речь – о Федеральном законе об электроэнергетике. 21 марта 2007 года было принято постановление правительства №168, которым были утверждены, с одной стороны, правила недискриминационного доступа потребителей к электрической сети, с другой – правила осуществления технологического присоединения.

– Тем самым сетевые организации вправе за присоединение к линиям электропередачи получать средства и вкладывать их в развитие сетей. Как же тогда шло строительство в предыдущие десятилетия?

– Давайте вспомним про 4 копейки. Именно столько стоило электричество для населения в Советском Союзе долгие годы. И в этих копейках была плата за все – и за эксплуатацию сетей, и за ремонты, и в том числе за присоединение к электросетям. Когда денег на развитие не хватало, шло целевое выделение средств из государственного бюджета. И так – по всем регионам. Сегодня ситуация иная. У нас в зоне ответственности компании ни в одном регионе в тарифах нет составляющей по техприсоединениям. Исключение – Приморский край, где принята программа губернатора по развитию электроснабжения в районах, не имевших до сих пор централизованного снабжения электроэнергией. И я еще раз возвращаю читателей к тарифу в 4 копейки. С учетом деноминации и последующей инфляции они сегодня были бы равны 4 рублям. Кто столько платит в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской и Еврейской областях, в Якутии? Никто. Здесь средняя стоимость одного киловатт-часа для населения составляет не более 2,5 рублей. Откуда же взяться средствам на развитие электросетей?

– С принятием постановления №168 государство предлагает развивать сетевое хозяйство за счет тех, кто хочет получить электричество?

– Это один из путей. Могут быть использованы средства электросетевых компаний, но здесь сложности в том, что в тариф на транспорт электроэнергии не заложена составляющая "развитие сетей". И это честно по отношению к большинству потребителей – почему они должны платить за тех, кому хочется подключить к электролинии свой коттедж, автомастерскую, завод? Здесь мы ждем помощи от региональных властей. Средства требуются серьезные, компании трудно найти сотни и сотни миллионов рублей дополнительно.

– Несмотря на тяжелые экономические времена, количество желающих подключиться к сетям, как можно предположить, не уменьшилось. Сколько средств компании удается привлекать за счет технологических присоединений?

– Наши филиалы заключили около 2 тыс. договоров на технологическое присоединение на период 2008-2015 годов. За прошлый год мы привлекли 480 млн рублей. Эти средства пошли на строительство подстанции "Залив" во Владивостоке, подстанции "Парк Гайдара" в Хабаровске, на расширение подстанции "Сетевая" в Благовещенске. Мы значительно разгрузили работающие подстанции в краевых центрах и получили возможность подключить новых потребителей. Однако 480 млн рублей недостаточно из-за большого количества "узких" мест в наших городах.

– Подозреваю, что в числе приоритетов – строительство сетей во Владивостоке, в рамках организации электроснабжения саммита АТЭС. Эти мероприятия также будут осуществляться за счёт платы за техническое присоединение?– В том числе и за счет платы за технологические присоединения. Вполне справедливо, что строительство объектов саммита не ляжет грузом на приморцев. Объем строительства большой, наша компания возводит объекты, непосредственно доставляющие электричество потребителю. Причем ведущееся строительство и реконструкция существующих сетей и подстанций предназначены для надежного электроснабжения не только объектов на острове Русском, но и всего краевого центра. Первой ласточкой в ряду того, что нам предстоит сделать, стал пуск в прошлом году новой подстанции "Залив", где были применены новейшие технологии и оборудование. Ее ввод в эксплуатацию позволил значительно стабилизировать электроснабжение в центре города. В прошлом же году была начата реконструкция подстанции "Голубинка" с заменой трансформатора на более мощный.– Кстати, одно время в прессе шло бурное обсуждение цен на подсоединение в Москве, где цена вопроса на присоединение одного киловатта мощности измерялась 45 тыс. рублей...– В соответствии с Правилами технологического присоединения энергоустановок физических и юридических лиц к электрическим сетям для заявителей – физических лиц с нагрузкой до 15 кВт включительно с учетом ранее присоединенной в данной точке нагрузки, при использовании электроэнергии на бытовые нужды, размер платы за технологическое присоединение устанавливается региональным государственным органом по регулированию цен и тарифов и не может превышать 550 рублей. Таково решение государства. Более того, в вопросах стоимости работ по присоединениям нас контролируют очень и очень жестко. Это и Ростехнадзор, и системный оператор, и регулирующие тарифные органы регионов.Подключение большей мощности оценивается по-иному. Ведь что такое плата за технологическое присоединение? Это плата за недостаточную мощность в электрической сети. Ресурса работающих трансформаторов и линий недостаточно для того, чтобы присоединить очередного потребителя – цех, энергонасыщенное административное здание, гостиницу. Чтобы их присоединить, нужно установить новое оборудование. Оно недешевое. Есть сеть, с которой мы вынуждены работать. И если кто-то желает поставить свой объект в месте, где нет сетевой инфраструктуры или сетевых ресурсов, то он должен будет заплатить за то, чтобы у этого объекта была энергоинфраструктура. И что касается тарифов, то здесь дальневосточные потребители в явном выигрыше по сравнению с тем же московским регионом – здесь регулирующие органы установили тарифы на порядок меньше, чем на западе страны.– Вы сказали о двух тысячах уже заключенных договоров. Но желающих подключиться...– Десятки тысяч.– Всегда ли они знают о том, как и куда обратиться?– Информация о правилах присоединений находится в открытом доступе. Для начала отошлю интересующихся к сайту нашей компании – www.drsk.ru. На нем размещена вся необходимая информация по вопросам техприсоединений: нормативные документы, макеты заявок, договоров, технических условий, контактная информация. На сайте открыта гостевая страница, зайдя на которую, можно задать любой интересующий вопрос, там же опубликованы телефоны "горячей линии", по которым выслушают и сразу ответят или передадут вопрос специалисту. В филиалах ДРСК установлены тематические стенды, мы периодически выпускаем листовки и распространяем их по регионам. Можно обратиться в любое подразделение компании, где бы оно ни находилось, чтобы получить нужную информацию.ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" входит в состав ОАО "РАО ЭС Востока". Компания начала операционную деятельность с 1 января 2007 года. ОАО "ДРСК" осуществляет транспортировку электроэнергии по распределительным сетям на территории Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев, юга Республики Саха (Якутия). Головной офис предприятия расположен в Благовещенске. В компании работает порядка 7000 человек. В ведении ДРСК более 50 тыс. километров электрических сетей и свыше 700 подстанций.

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