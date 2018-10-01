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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Октября, 01:40 |
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Лучшей иллюстрацией наших успехов должны стать рыбные полки в магазинах города, региона, страны
Главная тема нынешнего конгресса - развитие международного сотрудничества в сфере эффективного использования водных биоресурсов. В рамках форума на пленарном заседании планируются выступления руководителя Росрыболовства Андрея КРАЙНЕГО, губернатора края Сергея ДАРЬКИНА, представителей ФАО и Ассоциации добытчиков минтая. Гость "ДК" первый вице-губернатор Приморского края Сергей СОПЧУК, курирующий управление рыбного хозяйства администрации Приморского края.
- Сергей Андреевич, Владивосток уже пятый год принимает рыбацкую общественность Дальнего Востока, представителей властных структур, причастных к регулированию вопросов рыболовства, зарубежных партнеров, российских рыбных компаний. Это значит, что складывается традиция. На каких принципах она базируется?
- Приморский край с его опытом, возможностями и разнообразием рыбных биоресурсов занимает одно из ведущих мест в рыбной отрасли страны. Поэтому вполне логичным было создание во Владивостоке площадки для такого диалога.
Самое главное для нас, что здесь обсуждают наиболее актуальные вопросы и болевые точки. Профессионалы рыбной отрасли вместе ищут выход из сложившейся ситуации, разрешают противоречия, совместно определяют стратегию дальнейшего развития отрасли.
- Какие вопросы будут стоять в центре дискуссий на нынешнем Конгрессе рыбаков? Чем обусловлена эта повестка дня?
- Институты и развитие инфраструктуры рыбной отрасли, внедрение инноваций и привлечение частных инвестиций, эффективные логистичекие схемы, экологическая сертификация промыслов - эти темы станут основными на предстоящем конгрессе.
Особое внимание также будет уделено внедрению энергосберегающих технологий в отрасли. Это связано со стремительным ростом цен на топливо для рыболовецкого флота. Сегодня рыбаки готовы предложить различные механизмы, направленные на поиск взаимовыгодных мер по субсидированию государством топлива для рыбной отрасли или применению единого сельскохозяйственного налога.
- Если говорить о результативности предыдущих конгрессов, что можно было бы отнести к их заслуге? Какие рыбацкие проблемы удалось "сдвинуть" либо решить?
- В этом году, готовясь к конгрессу, мы, естественно, сделали анализ, насколько реализуется решения, прописанные в резолюциях предыдущих форумов. Можно утверждать, что около 70% принятых решений реализуются на практике, многие находят свое отражение в законах.
Замечу, что с 2004 года в Приморье регулярно проводятся Дальневосточные и Международные форумы рыбной промышленности. Важным их итогом можно считать тот факт, что государство прислушалось к мнению рыбацкой общественности.
Наши предложения наряду с другими легли в основу многих законов и государственных решений. В настоящее время разрабатываются нормативные акты, направленные на реализацию Закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Ведется работа по совершенствованию самого закона. На федеральном уровне готовятся предложения по доработке налогового законодательства в части уменьшения ставок сбора за пользование водными биоресурсами и оптимизации порядка их уплаты. Внесены поправки в Федеральный Закон "О государственной границе", предусматривающие возможность установления упрощенного порядка ее пересечения российскими рыбопромысловыми судами. С 1 января 2009 года все водные биоресурсы, добытые в исключительной экономической зоне России, будут декларироваться на российском берегу. Также был решен вопрос о наделении предприятий квотами на длительный срок - 10 лет.
В резолюции, принятой по итогам Первого Международного съезда, значительное внимание уделено положениям о развитии аквакультуры в Приморье. На государственном уровне было принято решение - включить мероприятия по развитию промышленного рыбоводства в приоритетный национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса". В настоящее время некоторыми предприятиями края уже получены кредиты под развитие своих хозяйств. Так, в 2008 году объем привлеченных средств на эти цели составит 164 млн руб. со сроком кредитования от 5 до 8 лет. Планируемый объем субсидий из федерального бюджета составляет 10 млн руб. и из краевого - 5 млн руб. В Приморье инвестиционные кредиты получены уже четырьмя предприятиями. Общая сумма кредитов составляет более 41 млн руб.
- Можно ли сказать, что оргкомитету Конгресса удалось объединить дальневосточных рыбопромышленников, стать результативной коммуникационной площадкой? Важно ведь и уметь договариваться между собой. Это серьезная проблема?
- Конечно, как и в любой другой отрасли, у приморских рыбопромышленников есть общие проблемы, как с нашими дальневосточными соседями, так и с российскими регионами, давно зарекомендовавшими себя как "рыбные". Прежде всего - это незаконный, нерегулируемый промысел. Любому рыбаку, где бы он не находился, браконьеры наносят урон, и только объединив свои усилия, мы сможем решить эту проблему.
Полную версию статьи читайте в сентябрьском номере журнала "Капитал"
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