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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 10:53 |
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Экзотический факторинг
Привлечь внимание дальневосточного бизнеса к этой весьма интересной, но пока еще не очень распространенной услуге ставит своей целью "ДК".
Факторинг в Европе существует не менее 50 лет. В европейских странах более 80% клиентов факторинговых компаний являются предприятиями среднего и малого бизнеса со средним оборотом 2,8 млн евро. По данным IFG (Invest Financial Group), средний оборот на одного клиента для каждой из стран различен. Так, в Германии эта цифра составляет 10 млн евро, в Финляндии -8,9 млн евро, в Великобритании - 5 млн евро. В России - 1,8 млн евро на одного клиента (источник - "Эксперт РА"). Оборот малых и средних компаний на факторинговом рынке составляет 55% объема всего европейского рынка факторинга, а точнее - 450 млрд евро уступленной дебиторской задолженности.
Для России факторинг долгое время оставался экзотической услугой. За 2007 г. в России отношение рынка факторинга к ВВП составило 2%. К примеру, в Великобритании это соотношение равно 13%, в Италии - 9%. Согласно статистике, в 2007 г. всего 47% отечественных предпринимателей знало о том, что такое факторинг, а пользовалось им всего 11% российских компаний. По мнению специалистов, именно недостаток информации - основная причина, которая не дает рынку факторинга расти высокими темпами.
В 2006-2007 гг. ряды российских факторов пополнили более 20 компаний и банков - и это только те, кто наиболее активно предлагает услуги факторинга. Около 80% российского рынка факторинга делят между собой пять крупнейших отечественных игроков.
На дальневосточном рынке факторинга активно о себе заявляют и имеют широкую практику применения данной услуги факторинговая компания "Еврокоммерц", ООО "Дальневосточная факторинговая компания" совместно с ОАО "Дальневосточный банк", "Межрегиональная факторинговая компания "Траст", Промсвязьбанк, специализированная факторинговая компания банка BSGW (Сосьете Женераль). Как видим, факторинг как услуга, требующая кропотливой аналитической работы, выделена банками в специализированные организации. В данном случае прослеживается структурная аналогия с предоставлением кредитными организациями лизинговых услуг.
Факторинг также присутствует в перечне услуг всех филиалов Альфабанка, Банка Москвы по Дальнему Востоку, в Примсоцбанке, банке "Приморье", Азиатско-Тихоокеанском банке, Камчатпрофитбанке, Камчаткомагропромбанке и др. Вскоре услуга будет запущена в Райффайзенбанке.
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