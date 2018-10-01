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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Октября, 05:38 |
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SABMiller покупает Владпиво
Производственная мощность "Владпиво" составляет 1 млн гектолитров в год. Общая стоимость приобретаемых активов составляет приблизительно $69 млн. Сумма сделки не разглашается.
Дальневосточный рынок составляет около 7,6% рынка пива России и, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы тенденция роста выше, чем по России, сохранится. Данное приобретение позволит SABMiller ускорить темпы роста в регионе.
Как прокомментировал сделку генеральный директор ООО "САБМиллер РУС" Джеймс УИЛСОН, "покупка завода "Владпиво" позволит компании увеличить производственные мощности, чтобы расширить географию присутствия премиальных марок. Производство на Дальнем Востоке сделает премиальные бренды доступнее потребителям в регионе, а также позволит усовершенствовать систему доставки и транспортировки пива в важном и привлекательном регионе России".
"Владпиво" станет третьей по счету производственной площадкой SABMiller в стране в дополнение к основной пивоварне в Калуге и строящемуся заводу в Ульяновске. Но прежде чем во Владивостоке начнется выпуск премиальных сортов пива "САБМиллер РУС", заводу "Владпиво" потребуются существенные инвестиции, направленные на достижение международных стандартов нового собственника компании.
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