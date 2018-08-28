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06 Апреля 2009, 11:00 | Регион сегодня

День настоящих мужчин

"Когда 11-летней дочери в школе задали сочинение на тему 23 февраля и она написала очень трогательное эссе под названием "Папин день", ей поставили пятерку за грамотность и двойку за неверно раскрытую тему", - рассказала мне как-то одна из героинь "ДК", когда после интервью мы разговорились о вечном.

"К счастью, дочь не расстроилась, сказав: "Ты знаешь, мне даже жалко стало эту учительницу, со злостью доказывавшую перед всем классом, что я должна была писать совсем о другом: у нее нет в душе того, что есть у меня". Но мы действительно отмечаем 23 февраля как Папин день, так было в моем детстве, так будет и во взрослой жизни моих детей. В нашем роду нет военных, но есть настоящие мужчины, способные на поступки. Мы в этот день чествуем их особенным образом, всегда по-разному. И наш 3-летний сын, с восторгом внимая происходящему, мечтает стать таким же, настоящим".

"ДК" поинтересовался у своих читателей, отмечают ли они День Защитника Отечества, есть ли у них какие-либо традиции, связанные с этой датой и какой вообще смысл вкладывают они в этот праздник?

- Конечно, отмечаю, потому что этот праздник невозможно не заметить. Независимо от связи с армией и флотом, в этот день поздравляют всех мужчин. И эти традиции сложились уже десятилетиями: 23 февраля - мужской праздник, так же как 8 Марта - женский. Причем не играет роли, что на самом деле произошло 23 февраля 1918 года, так же, как и не важно, с кем и в чем должны быть солидарны женщины 8 Марта.

Кстати, единственный член нашей семьи, которого действительно можно назвать защитником Отечества, - это моя бабушка, участник войны. И 23 февраля мы будем поздравлять её действительно "без натяжек".

- Обязательно отмечаю 23 февраля и на работе, и дома! Женская часть нашего коллектива всегда готовит веселые выступления, придумывает шарады, причем сценарий поздравления всегда держится в секрете.

У меня этот праздник ассоциируется с детством. Мы отмечали его всегда с соседями - участниками войны и родителями адмирала флота Владимира КУРОЕДОВА - Иваном Петровичем и Натальей Ивановной: пели песни, слушали фронтовые истории... В то время День Советской Армии отмечался масштабно, но при этом по-военному строго и по-мужски скромно. В качестве подарка я дарил отцу самодельные открытки и книги о подвигах. Сегодня смысл праздника несколько изменился, с чем я не согласен, лучше бы он оставался праздником Армии и демонстрировал военную мощь государства и подчеркивал мужественность защитников отечества.

- День Защитника Отечества - праздник для страны важный, тем более что он имеет историческую ценность. Хотя когда его сделали выходным днем, возникло ощущение, что решили создать баланс с женским днем.

В декабре прочитал интересное обоснование ноябрьского снижения ВВП: рабочих дней в месяце было мало. Так в январе и феврале их не больше. Поэтому в наше непростое время планирую провести 23 февраля на работе. Кстати, большинство "виновников торжества" - кадровых военных - в этот день также будут на службе.

- 23 февраля отмечаю обязательно, поскольку это мой профессиональный праздник: большую часть жизни я провел на военной службе и ушел на пенсию в звании полковника. И я, и мои сверстники были воспитаны на идее служить Отечеству. Кстати, в то время все хотели попасть в армию, да только не всех брали. И если сейчас моей стране будет угрожать опасность, то с готовностью встану на ее защиту.

- Думаю, для каждого из нас День Защитника Отечества - особенный праздник, олицетворяющий силу и мужество не только российских мужчин, но и женщин, которые наравне с мужчинами прошли Великую Отечественную войну, локальные войны, с надеждой ждали возвращения своих отцов, мужей и сыновей дома.

Для меня этот день - прежде всего напоминание о подвиге старших поколений: мои отец и тесть воевали, прошли Великую Отечественную войну, причем отец награжден орденом Победы, который мы бережно храним до сих пор.

По доброй традиции каждый год в этот день наша семья собирается за праздничным столом, женщины поздравляют мужчин, дарят цветы и подарки, вспоминают героические подвиги наших отцов и дедов. Этот светлый праздник закладывает чувство патриотизма в молодое поколение и отдает дань памяти всем защитникам нашей страны.

- Отмечаю День Защитника Отечества и в семье, и на предприятии. Для меня этот праздник действительно важен: я и сам отслужил два года командиром взвода ПВО. Особых традиций нет: обычно всей семьей идем в кафе, где нас с сыном поздравляют мама и две дочери. А рабочим коллективом стараемся выезжать на природу, например, на горнолыжную базу "Комета".

Вообще, в этом празднике нахожу глубокий смысл. В природе, насколько мне известно, только самец пингвина высиживает птенцов, у всех остальных видов живых существ это делают самки, особенно беззащитные в этот период. Так и у нас, людей: в семье должен быть сильный, волевой и надежный защитник - мужчина-отец.

К сожалению, образ настоящего мужчины сегодня сильно размывается: телевидение, например, показывает или женоподобных представителей сильного пола, или нереальных суперменов. Но в России всегда в сложные периоды истории появлялись настоящие мужчины-патриоты. Появятся и сейчас: умные, образованные, неподкупные и ответственные.

- 23 февраля - повод собраться за праздничным столом не только для тех, кто стоит на страже Родины и защищает каждый день нашей с вами мирной жизни, это вообще очень достойный мужской праздник, поскольку каждый настоящий мужчина является защитником и опорой своей семьи. Здорово, что существуют семейные и корпоративные традиции. Так, например, прекрасная половина Региобанка всегда удивляет нас оригинальными подарками, а мы в свою очередь готовим сюрпризы к 8 Марта. Вот такое праздничное соревнование. А вообще, женское внимание - всегда прекрасный подарок для настоящего мужчины!

- 23 февраля является еще и днем образования Уссурийского высшего военного автомобильного училища (УВВАКУ), которое стало для меня настоящим университетом, дало путевку в жизнь. Так что для меня этот день является двойным праздником. По традиции мы встречаемся с сокурсниками, делимся новостями.

Кстати, на мой взгляд, это не только мужской, но и женский праздник: во многом от наличия крепкого тыла зависит способность мужчин защищать Родину и ее границы.

- Наше предприятие молодое, и этот День Защитника Отечества будет в "Био-тане" первым. А поскольку большая часть коллектива состоит из мужчин, отмечать будем обязательно.

У меня вообще многое связано с этим днем. Младший брат родился 23 февраля, со своей подругой я также познакомился в этот день. Поэтому мы традиционно соберемся за семейным ужином, в кругу родных и близких.

- Любые праздники, связанные с военными успехами России, а также с любыми родами войск - это серьезно. Они нужны как основной элемент укрепления в сознании общества мысли, что армия для страны необходима.

Для меня 23 февраля является очень важным личным праздником. В юности собирался идти служить в вооруженные силы, по стопам брата, деда, прадеда. Учился в разных военных клубах, поступал в Тихоокеанский высший военно-морской институт (ТОВВМИ), но жизнь распорядилась иначе.

Для многих 23 февраля - это по-прежнему праздник Советской Армии, который привыкли отмечать с детства. В нашей компании корпоративные традиции сводятся к оригинальному поздравлению всех мужчин (как правило, женщинами). Ведь этот праздник еще и своеобразная альтернатива Международному женскому дню, на котором уже мужчины изощряются в небанальности поздравлений. А дома, как правило, собираемся семьей за праздничным столом.

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