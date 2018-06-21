Эпоха бизнес-леди наступает

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 13 Июля, 00:37 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
12.07 |
Жители Приморья могут бесплатно привить своих домашних животных
12.07 |
В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
12.07 |
В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к новому сезону сдадут новые объекты
12.07 |
На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
12.07 |
В Южно-Сахалинске завершается строительство универсального спортивного зала
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Ноября 2009, 10:00 | Регион сегодня

Эпоха бизнес-леди наступает

"Мужчине свойственно завоевывать территорию, опираясь на рационализм, женщина же осваивает пространство, руководствуясь интуицией. Из этого различия складывается и разный подход к ведению собственного дела: сильный пол сражается за деньги и власть, а женщины сотрудничают с ним, совершенствуя себя и окружающий мир. Поэтому бизнес в исполнении женщины, независимо от сферы деятельности, всегда более утонченный, осмысленный, изящный и, очень часто, более успешный", – так считает Людмила МОСИНА, директор Института Психогенетики, член Ассоциации Консультантов по подбору персонала и Международной Ассоциации по организационному развитию, тренер Института бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ.

Но далеко не каждой женщине удается сразу нащупать свою, присущую только ей, стратегию жизнетворчества. В этом представительницам слабого пола помогает Людмила Мосина. Ее знаменитый тренинг "Бизнес на каблуках" вот уже на протяжении нескольких лет является одним из самых популярных у женской аудитории России. В этом году владивостокским бизнес-леди была представлена новая программа – "Сценарий счастливой жизни для состоявшейся женщины: 5 шагов к радости", которая также была воспринята на ура. После тренинга Людмила Мосина ответила на вопросы "ДК".

– Людмила, вы консультируете успешных женщин на протяжении уже многих лет. Скажите, за последние годы деловые женщины в России изменились?

– В 90-е годы они даже внешне больше походили на мужчину: костюмы с широкими плечами, короткие стрижки. В то время они были вынуждены играть по мужским правилам в мужском мире. Такие женщины есть и сейчас, я их называю бизнес-вумен. Они "воюют", доказывают, часто побеждают.

Но сейчас наступает другое время. Я называю его "эпоха бизнес-леди". Это совершенно другая категория успешных женщин. Они используют свои природные преимущества и ведут серьезный бизнес, оставаясь при этом Женщинами. Они привносят в мужской по своей природе мир бизнеса женский язык. Они не воют с мужчинами, они сотрудничают с ними и всегда выигрывают. Мне кажется, что сейчас к женщинам пришло понимание того, что не нужно конкурировать с сильным полом, нужно радоваться жизни и дарить эту радость окружающим.

– У каждой успешной женщины – своя история, свой характер, свой темперамент. А что, по вашему мнению, их объединяет?

– Я думаю, им всем присущи два очень важных качества – целеустремленность и умение радоваться жизни. Ведь если женщина делает что-то с радостью, она в каждое дело, в каждую встречу привносит любовь. Поэтому и ее ментальные дети (т.е. ее дела) получаются светлыми и позитивными.

– Эти качества заложены генетически или же их можно воспитать в себе самостоятельно?

– Я думаю, что генетически мы предрасположены к тому или иному способу самореализации. Но "может" – не значит "будет". Что бы вы ни получили в наследство от своих родителей, оттачивать мастерство нужно всю жизнь.

Для того чтобы женщина была успешной, могла себя реализовать, исключительно важна самодисциплина. Хочешь быть успешной – стань исключительно последовательной. Совершай точные действия, иди к своей цели – и тогда обязательно получишь то, к чему стремишься.

Второй немаловажный момент для достижения успеха – это умение быть функциональной. У женщины в современном обществе очень много разных функций, и нередко она их смешивает. Например, на деловой встрече с партнером-мужчиной хочет показать и свою женскую привлекательность, и свои деловые качества. Но каждая из этих вещей хороша сама по себе, а в "коктейле" они перестают работать. "Соединяя – не смешивай, разъединяя – не разрушай", – пишет Абу СИЛГ. Для достижения успеха важно использовать каждый из своих талантов по назначению. Это мало кому дано от природы, но этому можно и нужно учиться.

– Долгое время было принято считать, что настоящий успех в бизнесе достигается ценой счастливой семейной жизни. Это действительно так?

– Я не разделяю успех на составляющие. Счастливая женщина – это та, у которой все получается – и в бизнесе, и в личной жизни. Причем одно не противоречит другому, а только усиливает. Ведь функциональные отношения – с партнером, с мужчиной, – они вдохновляют. Конечно, бывает, что успех в бизнесе – это компенсация за неустроенную личную жизнь. То есть женщина отдает всю себя бизнесу потому, что больше некуда приложить свои силы. Достижения в этом случае действительно могут быть весьма значительные. Но только заработанные деньги вкладываются не в развитие, а в иллюзию счастья. Но это лишь иллюзия. Истинное счастье можно испытать только с природным партнером – с тем мужчиной, единение с которым приводит к успешным действиям и появлению блистательных проектов. Ваши контакты дают приращение смыслов для обеих сторон.

– Успешная женщина хочет видеть своих детей еще более успешными. Существует ли рецепт воспитания счастливого человека?

– Одному Нобелевскому лауреату задали вопрос о том, что сделали его родители для того, чтобы он стал тем, кем стал. На что он ответил: "В детстве я своих родителей практически не видел – они очень много работали. Но когда я ложился спать, я всегда видел свет под дверью папиного кабинета". То есть дети повторяют не то, что мы им говорим, а то, как мы живем. На уровне генетики передается состояние родителей, и ребенок отражает те волны, которые они излучают. Чтобы передать стремление к счастливой жизни, надо самому быть счастливым, жить в гармонии. Когда вы с ребенком общаетесь, слушаете и слышите его, уважаете в нем личность (реально уважаете, а не просто говорите об этом), он учится так же жить. Не факт, что он будет увлечен тем же, чем и вы, но он будет знать, что такое счастье, и понесет это знание в свою жизнь.

Только не нужно стремиться жить "за" детей. Ведь дети – они не для нас. Они – для жизни. Для своей собственной жизни. И они приходят в этот мир, чтобы реализовать себя и стать счастливыми. А не для того, чтобы оправдать наши ожидания. Это очень трудно понять, и еще сложнее это принять. Но если не начать к этому стремиться, то ни вам, ни детям, настоящего счастья не испытать.

– От добившихся успеха женщин часто можно слышать, что они не знают, куда развиваться дальше. Вроде бы все цели достигнуты – карьера, семья, дети… А что дальше?

— Есть такая шутка: если не знаешь, где выход, вспомни: он там же, где вход. Вспомните, с чего вы начинали: ставили цели, у вас были вдохновение и энергия. Как жить дальше? Создавать новые проекты, ставить перед собой грандиозные цели, получать огромные возможности и наслаждаться каждым мгновением. Вы молоды, пока у вас есть планы на завтра!

Можно поставить задачу стать женщиной высшего класса. А.МЕНЕГГЕТТИ в книге "Женщина третьего тысячелетия" определяет это так: "Она потрясающе женственна, но в ней нет ни одной из женских слабостей, нет и намека на обычную женскую психологию: она не хнычет, не прячется за спиной мужчины, не устраивает сцен, но способна получить все радости жизни, когда захочет. Она наделена необыкновенным умом и обладает последовательной волей". Всегда есть к чему стремиться. От хорошего – к великому? Меня это вдохновляет.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика