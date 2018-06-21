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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 00:37 |
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Эпоха бизнес-леди наступает
Но далеко не каждой женщине удается сразу нащупать свою, присущую только ей, стратегию жизнетворчества. В этом представительницам слабого пола помогает Людмила Мосина. Ее знаменитый тренинг "Бизнес на каблуках" вот уже на протяжении нескольких лет является одним из самых популярных у женской аудитории России. В этом году владивостокским бизнес-леди была представлена новая программа – "Сценарий счастливой жизни для состоявшейся женщины: 5 шагов к радости", которая также была воспринята на ура. После тренинга Людмила Мосина ответила на вопросы "ДК".
– Людмила, вы консультируете успешных женщин на протяжении уже многих лет. Скажите, за последние годы деловые женщины в России изменились?
– В 90-е годы они даже внешне больше походили на мужчину: костюмы с широкими плечами, короткие стрижки. В то время они были вынуждены играть по мужским правилам в мужском мире. Такие женщины есть и сейчас, я их называю бизнес-вумен. Они "воюют", доказывают, часто побеждают.
Но сейчас наступает другое время. Я называю его "эпоха бизнес-леди". Это совершенно другая категория успешных женщин. Они используют свои природные преимущества и ведут серьезный бизнес, оставаясь при этом Женщинами. Они привносят в мужской по своей природе мир бизнеса женский язык. Они не воют с мужчинами, они сотрудничают с ними и всегда выигрывают. Мне кажется, что сейчас к женщинам пришло понимание того, что не нужно конкурировать с сильным полом, нужно радоваться жизни и дарить эту радость окружающим.
– У каждой успешной женщины – своя история, свой характер, свой темперамент. А что, по вашему мнению, их объединяет?
– Я думаю, им всем присущи два очень важных качества – целеустремленность и умение радоваться жизни. Ведь если женщина делает что-то с радостью, она в каждое дело, в каждую встречу привносит любовь. Поэтому и ее ментальные дети (т.е. ее дела) получаются светлыми и позитивными.
– Эти качества заложены генетически или же их можно воспитать в себе самостоятельно?
– Я думаю, что генетически мы предрасположены к тому или иному способу самореализации. Но "может" – не значит "будет". Что бы вы ни получили в наследство от своих родителей, оттачивать мастерство нужно всю жизнь.
Для того чтобы женщина была успешной, могла себя реализовать, исключительно важна самодисциплина. Хочешь быть успешной – стань исключительно последовательной. Совершай точные действия, иди к своей цели – и тогда обязательно получишь то, к чему стремишься.
Второй немаловажный момент для достижения успеха – это умение быть функциональной. У женщины в современном обществе очень много разных функций, и нередко она их смешивает. Например, на деловой встрече с партнером-мужчиной хочет показать и свою женскую привлекательность, и свои деловые качества. Но каждая из этих вещей хороша сама по себе, а в "коктейле" они перестают работать. "Соединяя – не смешивай, разъединяя – не разрушай", – пишет Абу СИЛГ. Для достижения успеха важно использовать каждый из своих талантов по назначению. Это мало кому дано от природы, но этому можно и нужно учиться.
– Долгое время было принято считать, что настоящий успех в бизнесе достигается ценой счастливой семейной жизни. Это действительно так?
– Я не разделяю успех на составляющие. Счастливая женщина – это та, у которой все получается – и в бизнесе, и в личной жизни. Причем одно не противоречит другому, а только усиливает. Ведь функциональные отношения – с партнером, с мужчиной, – они вдохновляют. Конечно, бывает, что успех в бизнесе – это компенсация за неустроенную личную жизнь. То есть женщина отдает всю себя бизнесу потому, что больше некуда приложить свои силы. Достижения в этом случае действительно могут быть весьма значительные. Но только заработанные деньги вкладываются не в развитие, а в иллюзию счастья. Но это лишь иллюзия. Истинное счастье можно испытать только с природным партнером – с тем мужчиной, единение с которым приводит к успешным действиям и появлению блистательных проектов. Ваши контакты дают приращение смыслов для обеих сторон.
– Успешная женщина хочет видеть своих детей еще более успешными. Существует ли рецепт воспитания счастливого человека?
– Одному Нобелевскому лауреату задали вопрос о том, что сделали его родители для того, чтобы он стал тем, кем стал. На что он ответил: "В детстве я своих родителей практически не видел – они очень много работали. Но когда я ложился спать, я всегда видел свет под дверью папиного кабинета". То есть дети повторяют не то, что мы им говорим, а то, как мы живем. На уровне генетики передается состояние родителей, и ребенок отражает те волны, которые они излучают. Чтобы передать стремление к счастливой жизни, надо самому быть счастливым, жить в гармонии. Когда вы с ребенком общаетесь, слушаете и слышите его, уважаете в нем личность (реально уважаете, а не просто говорите об этом), он учится так же жить. Не факт, что он будет увлечен тем же, чем и вы, но он будет знать, что такое счастье, и понесет это знание в свою жизнь.
Только не нужно стремиться жить "за" детей. Ведь дети – они не для нас. Они – для жизни. Для своей собственной жизни. И они приходят в этот мир, чтобы реализовать себя и стать счастливыми. А не для того, чтобы оправдать наши ожидания. Это очень трудно понять, и еще сложнее это принять. Но если не начать к этому стремиться, то ни вам, ни детям, настоящего счастья не испытать.
– От добившихся успеха женщин часто можно слышать, что они не знают, куда развиваться дальше. Вроде бы все цели достигнуты – карьера, семья, дети… А что дальше?
— Есть такая шутка: если не знаешь, где выход, вспомни: он там же, где вход. Вспомните, с чего вы начинали: ставили цели, у вас были вдохновение и энергия. Как жить дальше? Создавать новые проекты, ставить перед собой грандиозные цели, получать огромные возможности и наслаждаться каждым мгновением. Вы молоды, пока у вас есть планы на завтра!
Можно поставить задачу стать женщиной высшего класса. А.МЕНЕГГЕТТИ в книге "Женщина третьего тысячелетия" определяет это так: "Она потрясающе женственна, но в ней нет ни одной из женских слабостей, нет и намека на обычную женскую психологию: она не хнычет, не прячется за спиной мужчины, не устраивает сцен, но способна получить все радости жизни, когда захочет. Она наделена необыкновенным умом и обладает последовательной волей". Всегда есть к чему стремиться. От хорошего – к великому? Меня это вдохновляет.
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