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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Тайны космического озера
В исследованиях озера задействованы более 10 институтов Российской академии наук, а также зарубежные университеты и институты из Германии, США, Канады, Австрии, Нидерландов. С российской стороны работами руководит заведующий лабораторией палеомагнетизма Северо-Восточного научно-исследовательского института РАН, к. г.-м. н. Павел МИНЮК, который рассказал о далеком чукотском озере и предстоящих исследованиях. Так сложилось, что озеро Эльгыгытгын выделено как единственное место в континентальной Арктике с палеоклиматической летописью продолжительностью в 3,6 млн лет. Столь продолжительная летопись достаточна для понимания роли Арктики в глобальной динамике климата. Озеро Эльгыгытгын (в переводе с чукотского – озеро нетающих льдов) имеет приблизительно круглую форму с диаметром около 12 км.
– Оно образовано в результате падения метеорита около 3,6 млн лет назад в регионе, где во время четвертичного периода не было оледенений. Следовательно, этот объект является уникальным и ключевым для палеоклиматических исследований Арктики, – рассказывает Павел Минюк. – Более того, этот объект из-за его импактного, т.е. метеоритного происхождения, представляет исключительный интерес для планетарных исследователей. О том, что озеро образовалось в кратере после падения метеорита на Землю, свидетельствуют оплавленные породы – некоторые разновидности кварца.
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