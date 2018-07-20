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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:15 |
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АТБ: работать на опережение
– На сегодняшний день в стране работают 112 филиалов АТБ, в следующем году банк существенно вырастет, завершив объединение под своим брендом еще двух финансовых учреждений Дальнего Востока – Колыма банка (Магаданская область) и Камчатпромбанка (Камчатский край),- рассказывает заместитель председателя правления АТБ Александр НЕПОМНЯЩИХ. – В результате совокупные активы банка будут больше, чем у любого банка региона.
В конце прошлого года банку удалось привлечь в акционеры Международную Финансовую Корпорацию (IFC), которая приобрела 10% уставного капитала банка. Авторитет такого акционера, как IFC, позволяет банку активно развивать внешнеэкономическую деятельность, предоставлять своим клиентам торговое финансирование под гораздо более низкие, чем на рынке, процентные ставки. Кроме того, клиенты банка получают доступ к более дешевым кредитным ресурсам иностранных банков, несмотря на кризис.
АТБ был и останется универсальным финансовым учреждением, которое работает с широкой линейкой продуктов, востребованных как юридическими лицами, так и гражданами. Перейдя в начале года на новое программное обеспечение, АТБ получил дополнительные возможности создавать современные высокотехнологичные продукты – мультивалютные вклады, кредитные карты и т.д.
Среди технологических новинок Александр Непомнящих выделяет систему "Город", которая была внедрена недавно и позволяет банку фактически интегрироваться с поставщиками коммунальных услуг. Данная система также дает возможность реализовывать большой технологический потенциал собственной сети банкоматов, к примеру, прием платежей сотовых операторов, погашение кредитов АТБ и кредитов других банков и так далее. "В дальнейшем их функционал будет еще больше расширен – комментирует Александр Владимирович. – Это обмен валют, открытие вклада, подача заявки на кредит. Банковские технологии развиваются стремительно, и мы не намерены от них отставать. Сейчас банк тестирует новые сервисы дистанционного обслуживания – интернет- и мобильный банкинг".
Ну и особая тема в региональной экономике – малый бизнес. "Несмотря на кризис, мы активизировали нашу программу кредитования малого бизнеса, – говорит заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка. – Мы снизили годовую ставку в среднем на 3-5%. Мы видим повышенный спрос на кредитование со стороны малого бизнеса, который составляет значительную долю в экономике региона и обеспечивает рабочие места для дальневосточников".
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