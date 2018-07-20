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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Августа, 01:31 |
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Хоккайдо Банк открывает Сахалин для бизнеса
Около 100 японских бизнесменов приехали на остров, чтобы познакомиться с проектами, реализуемыми в регионе, и возможностями ведения здесь бизнеса. Они посетили завод СПГ в п. Пригородном и несколько предприятий, занимающихся строительством. Участники делегации во главе с президентом Хоккайдо Банка Сэкихачи ЁСИХИРА встретились с первым вице-губернатором Сахалинской области Константином СТРОГАНОВЫМ.
Константин Строганов отметил, что администрация области придает особое значение развитию сотрудничества с Японией. "Мы всецело поддерживаем шаги Хоккайдо Банка по выходу на сахалинский рынок банковских услуг и надеемся, что работа представительства банка приведет к активизации деятельности японского бизнеса на Сахалине", – сказал первый вице-губернатор. Господин Сэкихачи в свою очередь поблагодарил администрацию области за помощь в открытии на Сахалине представительства Хоккайдо Банка. "Я надеюсь, – сказал он, – что наш банк станет мостиком экономического сотрудничества между Сахалином и Хоккайдо".
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