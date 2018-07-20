Пекин. Правительственная резиденция. Дальневосточный банк

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 03 Августа, 10:15 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 920 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
03.08 |
На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
03.08 |
В Приморье в сентябре начнет работу первый мобильный детский технопарк
03.08 |
Между Хабаровском и Гродеково на ДВЖД начала работать отправка грузов по технологии "Блок-трейн"
03.08 |
В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
03.08 |
На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Ноября 2009, 10:00 | Регион сегодня

Пекин. Правительственная резиденция. Дальневосточный банк

В середине октября в Пекине, в правительственной резиденции "Дяоюйтай", состоялся 4-й Российско-китайский экономический форум. Время его проведения совпало с официальным визитом в КНР премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА. C российской стороны в составе официальной делегации принимали участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.Д.ЖУКОВ, заместитель председателя Банка России В.Н.МЕЛЬНИКОВ, президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н.ШОХИН, президент Ассоциации российских банков Г.А.ТОСУНЯН, представители министерств и ведомств, региональных органов власти, торговых, промышленных, транспортных компаний и коммерческих банков.

В рамках протокольных мероприятий экономического форума состоялась официальная церемония подписания кредитного соглашения между Дальневосточным банком и Государственным банком развития Китая (China Development Bank) о привлечении российским банком двухлетнего межбанковского кредита на сумму $10 млн.

О составляющих успешного делового международного партнерства интервью нашего корреспондента с первым вице-президентом банка Валерием ПАВЛЮКОМ.

– Валерий Романович, во время кризиса межбанковское кредитование во всем мире резко снизило свои обороты, свободных средств на межбанке стало меньше, а рисков несоизмеримо больше. Как удалось в это сложное время получить кредит у государственного банка Китая, ведь, как известно, китайские финансовые учреждения отличаются особым консерватизмом в выборе заемщика, как правило, они неохотно кредитуют российские банки, и особенно региональные...

– Дальневосточный банк первым из региональных банков России привлек межбанковский кредит от Государственного банка развития Китая (ГБРК). Впрочем, "региональность" нашего банка довольно условна: на сегодняшний день региональная сеть банка состоит из 44-х подразделений, охватывающих весь Дальний Восток и Восточную Сибирь. Наши филиалы работают практически во всех городах Приморья, на Сахалине, Камчатке, в Хабаровском крае, в Улан-Удэ (Бурятия), Красноярске, Ачинске (Красноярский край), Иркутске, Ангарске (Иркутская область). То есть филиальная сеть Дальневосточного банка давно вышла за пределы, собственно, Дальнего Востока.

Кроме того, наш банк входит в тройку ведущих региональных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири, а по России – в сотню крупнейших банков страны. "РосБизнесКонсалтинг" отнес Дальневосточный банк к числу самых прибыльных и эффективных кредитных организаций. Так, по данным РБК, Дальневосточный банк является одним из наиболее успешных универсальных российских банков и занимает среди них 77-е место.

– Как получилось, что кредитное соглашение было подписано на четвертом Российско-китайском экономическом форуме? Можно считать это случайным совпадением?

– Мы с нашими партнерами из Государственного банка развития Китая сделали все возможное, чтобы завершить все формальности до начала Форума и провести церемонию подписания кредитного соглашения именно в рамках этого грандиозного официального мероприятия. Не скроем, что этому подписанию предшествовала многомесячная подготовка. Банки КНР известны своим крайне осторожным подходом к зарубежным операциям, многоуровневым и значительным по времени порядком принятия кредитных решений. Наш партнер, Государственный банк развития Китая, подчиняется непосредственно Госсовету КНР, и вполне закономерно, что его кредитные процедуры отличает очень взвешенный и консервативный подход. Благодаря этому подходу, включающему скрупулезный анализ деятельности всех своих потенциальных заемщиков, Государственному банку развития Китая удается более шести лет подряд поддерживать нулевой уровень проблемных кредитов в иностранной валюте. Положительное решение о кредитовании Дальневосточного банка – это результат оценки китайскими финансистами кредитоспособности банка и итог проделанной совместной работы банкиров ГБРК и ДВБ.

– Разве можно считать значительным кредит в $10 млн для Дальневосточного банка с активами более двадцати млрд рублей и собственным капиталом в 2,6 млрд?

– Дальневосточный банк – не новичок на рынке зарубежных заимствований. В декабре 2006 года мы привлекли синдицированный кредит на сумму $28 млн. Тогда участниками сделки стали восемь европейских банков. В дальнейшем мы активно сотрудничали с европейскими партнерами, итогом кредитных соглашений были различные по объемам и срокам суммы привлечений.

Сейчас ситуация на рынке межбанковских заимствований изменилась, да и весь банковский рынок в течение кризиса претерпел значительные изменения. Приведу один пример: по одному из привлеченных нами межбанковских кредитов мы выплачиваем проценты уже не иностранному банку-кредитору, а его ликвидационной комиссии. Поэтому в сложившихся экономических условиях $10 млн – приличное по весу заимствование, учитывая условия его предоставления и "нулевой уровень проблемных кредитов" Государственного банка развития Китая.

– Валерий Романович, может быть, озвучите эти самые условия, процентную ставку кредита?

– Это двусторонняя сделка, и стоимость привлекаемых ресурсов – коммерческая тайна. Скажу только, что ставка вполне приемлемая. И кредитное соглашение интересно для нас не только условиями, это начало кредитной истории нашего банка в Государственном банкe развития Китая. Но даже с учетом будущих перспектив совместной работы с китайскими партнерами и высокого статуса сотрудничества с государственным банком Китая для коммерческого банка коммерческая составляющая сделки, конечно, являлась определяющей.

– Вы сказали, что Дальневосточный банк – первый из региональных банков, получивший ресурсы ГБРК. Участникам рынка известно, что ДВБ входит в банковскую группу ВБРР-Роснефть. Повлиял ли этот факт на решение ГБРК?

– Дальневосточный банк входит в банковскую группу ОАО "Всероссийский банк развития регионов", основным акционером которого является ОАО НК "Роснефть". Поэтому переговоры с китайскими коллегами проходили при активном участии наших партнеров из ВБРР. Кстати, в ноябре планируется подписание следующего кредитного соглашения ГБРК уже с ВБРР.

В условиях жесткой конкуренции на банковском рынке сотрудничество с "Роснефтью" и ВБРР дает нам важные преимущества. ДВБ является опорным банком НК "Роснефть" и ее дочерних обществ в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах России. В каждом городе Восточной Сибири и Дальнего Востока, где есть предприятия "Роснефти", действуют подразделения Дальневосточного банка. Для Китая наш стратегический партнер НК "Роснефть" – визитная карточка в мир большого бизнеса, т.к. это один из основных экспортеров нефти в КНР. Еще в июне нынешнего года была заключена так называемая "сделка века", суммарная стоимость которой превышает $100 млрд, по условиям контракта РФ обязуется поставлять в КНР нефть.

По нашему мнению и мнению китайских коллег, кредит в $10 млн – только начало кредитной истории ДВБ в Государственном банке развития Китая. Дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества предполагает еще более существенные объемы привлечения ресурсов и взаимовыгодное сотрудничество в других областях банковской деятельности.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика