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Газпром пробурил на Камчатке первую промышленную скважину
Как сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей ПАХОМОВ, бурение скважин проводится в соответствии с планом реализации инвестиционного проекта ОАО "Газпром" по газоснабжению региона. "Нижне-Квакчикское месторождение будет являться основным источником подачи газа на первых этапах эксплуатации газопровода", – сообщил он.
К настоящему времени специалисты "Петербурггазстроя", "Спецгазавтотранса", "Пермтрансгазстроя", "Сибтрубопроводстроя", выполняющие работы по строительству магистрального газопровода Соболево – Петропавловск, проложили 350 километров из 392 километров трубопровода и 252 километра подъездных дорог, построили 146 мостов и водопропусков. На строительстве магистрального газопровода сейчас работает свыше 400 человек и 269 единиц техники. До конца 2009 года строительство линейной части газопровода будет завершено.
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