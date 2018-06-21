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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 00:37 |
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Город со статусом
О том, как живет город сегодня и какие планы строит на завтра "ДК", рассказал мэр Тынды Марк ШУЛЬЦ.
– У нашего города действительно замечательная история и статус столицы БАМа, который не получил ни один из молодых городов, выросший вдоль трассы в те замечательные годы. Но жизнь идет вперед, и мы вместе с ней смотрим в будущее. К счастью, оно несет положительную динамику. Не сомневаюсь, что с развитием железной дороги, освоением месторождений полезных ископаемых откроются новые перспективы и у города. Недавно Тындинской городской думой была утверждена новая редакция генерального плана г. Тында, разработанная с перспективой до 2025 года. Корректировка вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране. И поскольку генеральный план является стратегическим документом, который охватывает многие виды жизнедеятельности города, мы еще раз, работая над ним, сформулировали основные установки его социально-экономического развития.
Мы рассчитываем изменить тенденцию снижения численности населения, и к 2015 году зафиксировать его на цифре 40 тыс. человек. К 2025 году население Тынды вырастет до 45 тысяч.
Планируется повышение роли Тынды как торгово-транспортного центра с увеличением объема грузоперевозок. Для этого потребуется комплексно развивать все виды внешнего транспорта, а также связанные с ним экспедиторские, финансовые, логистические и страховые услуги. В планах – развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) на базе строительства новых бизнес–центров, а также модернизации существующих в городе офисных зданий. Основными градообразующими отраслями на перспективу остаются транспортная отрасль, туризм, промышленность строительных материалов и добывающая промышленность. В ближайшие пять лет ожидаем существенного влияния на экономический потенциал города строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" и газопровода. В генплане, например, выделена промышленная площадка для возможного размещения предприятий по нефтепереработке.
Развитие Байкало–Амурской магистрали ставит на повестку дня модернизацию Тындинского железнодорожного узла, что повысит его возможности по перевалке грузов. В ближайшие годы предполагается открыть таможенный переход Джалинда-Мохэ, это позволит активно развивать внешнеэкономическую деятельность.
Новый импульс может дать городу освоение Бамского золоторудного месторождения, которое находится в Тындинском районе. Есть возможность размещения в городе предприятий по производству изделий из драгоценных и поделочных камней. Вообще, богатые минерально-сырьевые ресурсы Тындинского района и Амурской области, наличие удобных транспортных связей являются основой для развития промышленности региона. Определенные перспективы связываем и с предприятиями деревообрабатывающего комплекса.
В случае успешной реализации генерального плана г. Тынды к 2025 году в Центральном районе завершится неоконченное строительство нескольких жилых домов, будут построены новые микрорайоны, в том числе и малоэтажного жилья. Это поможет решить, наконец, проблему переселения из ветхого фонда, который сохранился еще со времен начала строительства БАМа. Общественный центр будет формироваться в направлении реки Тында и вдоль нее, а также в сторону улицы АЯМ. Здесь разместятся новые торговые, культурно-образовательные и зрелищные объекты. Вдоль реки будет обустроена прогулочная набережная, которая должна стать одним из элементов формирующейся на берегу рекреационной зоны.
Одним словом, Тында устремлена в будущее, и мы намерены сделать все возможное, чтобы наши планы стали реальностью. Чтобы город, сохранив свою былую БАМовскую стать, стал еще краше и комфортнее, чтобы все больше людей связывали с ним свое будущее.
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