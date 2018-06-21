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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:10 |
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"Ренова" объединит усилия с китайцами
По сообщению компании, документ содержит намерения о сотрудничестве в области разведки, наращивания запасов месторождений, совместного строительства горнодобывающих предприятий и добычи драгметаллов. Конкретные формы и сроки взаимодействия компании намерены начать разрабатывать в ближайшее время. Эксперты отмечают, что у "Реновы" достаточно своих средств для разведки камчатских активов, однако сотрудничество с CNGGC позволит не только привлечь средства, но и получить рынок сбыта в Китае.
На Камчатке группе "Ренова" принадлежит контрольный пакет ОАО "Золото Камчатки" и ЗАО "Корякгеолдобыча", разрабатывающего месторождения платины. В составе "Золота Камчатки" действует Агинский ГОК с объемом производства около 2 т золота в год, однако компания планирует строительство еще нескольких комбинатов, что позволит в течение 2–3 лет нарастить добычу до 8 т, к 2015–2016 году — до 14 т. Ресурсная база "Золота Камчатки" составляет 380 т золота. Основными объектами работ являются месторождения "Бараньевское" и "Кyмроч", а также группа месторождений в районе Агинского ГОКа. По данным министерства природных ресурсов Камчатки, план добычи ЗАО "Корякгеолдобыча" в 2009 году — 826 кг платины. Промывочный сезон добычи платины в настоящее время проходит на двух участках — "Ледяной" и "Левтыринываям".
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