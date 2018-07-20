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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 04:01 |
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Новогодние посиделки
Это серия мероприятий, подразумевающих непринужденное общение в кругу близких по духу людей, разделяющих похожие жизненные ценности и не понаслышке знающих, из чего складывается высокое качество жизни. "Единственный способ избежать искушения – поддаться ему", – утверждал когда-то Оскар УАЙЛЬД. И, следуя его совету, гости вечера отдавались во власть волнующих эмоций, вызываемых знакомством с редкой, нишевой продукцией. "Кутались" в изысканные и очень сложные ароматы CARON и мужского парфюма ведущих европейских домов, погружались в философию SPA-ухода люксового австрийского бренда La Ric (уровень продуктов бутика "Эрмитаж" не нуждался в пояснении). Раскрывали секреты экспресс-ухода за кожей на основе знаменитой марки Re-Vive и примеряли новые образы от By Terry (визажисты студии красоты "Эстетик" совершали мгновенные волшебные превращения). Прикасались к таинственной магии новых мебельных экспозиций салона "Милленниум". И все это под "аккомпанемент" высоких игристых вин от легендарных семейных домов – Laurent-Perrier и Dellamotte, Tasca и D’Almerita... (Впрочем, помимо традиционно новогодних вин магазин-салон VINOTERRA представил лучшие образцы портвейна от знаменитых семейных производителей долины Дору: Symington и Quinta Do Novale). И поскольку кулинарный hand made снова в моде, с большим вниманием следили за мастерством Евгения КОВАЛЕВА (ресторан-гриль "Пицца-М"), приготовившего нежный и воздушный "Венский штрудель с ванильным соусом". Специальные цены на представленные организаторами "посиделок" бренды стали приятным бонусом к теплой, дружеской и очень искренней атмосфере, царившей на "посиделках"...
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