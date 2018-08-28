Верхушка айсберга

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 20 Сентября, 01:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
19.09 |
Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
19.09 |
Приморье лидирует в сдаче биометрических данных среди регионов России
19.09 |
"Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
19.09 |
Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку
19.09 |
На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Января 2010, 10:00 | Регион сегодня

Верхушка айсберга

Мы уже заканчивали разговор с начальником Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу Феликсом ВАСИЛЬКОВЫМ, когда ему на подпись принесли спецсообщение в Москву. В приемной ожидали еще несколько старших офицеров, поэтому задерживать генерала с новыми вопросами было как-то неудобно. Но Феликс Павлович сам продолжил наш разговор и рассказал, о чем докладывает в министерство.

Оказалось, 26-летний Кирилл КУЗНЕЦОВ стал тридцатым в списке тех, кто числился в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений и был вычислен и задержан в этом году сотрудниками окружной милиции. Успевшего податься в бега активного участника мобильной и хорошо организованной группировки, специализирующейся на рэкете водителей, перевозящих транзитные автомашины по федеральной трассе Хабаровск – Чита, нашли и взяли в Хабаровске, в квартире на улице Тихоокеанской, после чего доставили в территориальный пункт милиции поселка Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области. Ведь последнее вымогательство, как было установлено следствием, задержанный совершил как раз на левом берегу Амура.

Кстати, в том же розыскном списке главка, под № 17, значится и известный в криминальных кругах как "Краб" хабаровчанин Юрий МАСЛЕННИКОВ, задержанный в сентябре на Павелецком вокзале российской столицы. Для достижения своих целей и устранения конкурентов группировка бывшего учителя физкультуры не гнушалась шантажом, похищениями и даже убийствами. На ее счету также вымогательства, разбойные нападения, кражи и угоны дорогих авто, контроль за другими ОПГ с целью сбора средств в кассу "Общака". Серьезные коррупционные связи помогали криминальному лидеру долгое время оставаться вне правового поля. Интересно, что и в момент своего задержания он находился в компании очень крупного федерального чиновника. Но когда последний узнал, что Масленникова берут по обвинению в организации серии заказных убийств на Дальнем Востоке, то благоразумно решил не вмешиваться.

Кстати, проблема борьбы с коррупцией как раз и стала основной темой нашего разговора с начальником окружной милиции. Генерал Васильков подчеркнул, что его особую обеспокоенность вызывает теневой сектор экономики. По его мнению, в нашем регионе он достиг масштабов, которые несут реальную угрозу национальной безопасности страны. Хотя, по сравнению с тем же Южным федеральным округом, где Феликс Павлович до недавнего времени работал, дальневосточники выглядят намного законопослушнее. Тем не менее далеко не секрет, что и здесь наиболее серьезные экономические преступления – взять ту же контрабанду леса или ценных биоресурсов – совершаются не без помощи "зеленых дорожек", проложенных в кабинеты высоких чиновников.

– Поэтому в борьбе с коррупцией мы в первую очередь обращаем внимание на выявление и документирование контактов криминальных деятелей с должностными лицами органов власти и управления, а также на расходование бюджетных средств, выделяемых Правительством РФ на федеральные целевые программы, связанные с созданием инфраструктуры для проведения в 2012 году во Владивостоке саммита АТЭС и строительством трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан", а также на реализуемые в регионе важнейшие национальные проекты, – отметил начальник Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. – Недавно, кстати, по нашим материалам уже возбуждено первое уголовное дело, касающееся строительства объектов предстоящего саммита во Владивостоке. Пока – по факту осуществления предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования.

Как выяснили оперативники окружной милиции, крупная организация выиграла конкурс на проектирование объектов саммита АТЭС-2012, в том числе моста через бухту Золотой Рог, концертно-спортивного комплекса и ряда других, после чего наняла субподрядчиком на выполнение работ некое ООО. По существующему законодательству в организации, осуществляющей проектирование, должно быть не менее половины специалистов, имеющих специальные допуски. На деле же свыше 16,5 млн рублей было перечислено в ООО с единственной штатной сотрудницей – она же являлась и руководителем этого предприятия. Причем с юридическим образованием, что отнюдь не предостерегло новоявленную предпринимательницу от совершения преступления. Следствию еще предстоит установить, кто же за ней стоял.

В Приморье недавно взяли очередного матерого взяточника – заместителя начальника Управления охраны окружающей среды администрации края, успевшего положить в свой карман без малого три миллиона рублей. Он вымогал откат в двадцать процентов от цены государственного контракта на строительство полигона твердых бытовых отходов за подписание актов о приемке выполненных работ и о вводе объекта в эксплуатацию.

Еще два уголовных дела по ч.1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") были возбуждены в отношении теперь уже бывшего директора Амурского филиала Федерального государственного учреждения "Межрегиональное учреждение по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Дальний Восток"). Сотрудники милицейского главка установили, что этот руководитель не только подписывал акты о приемке невыполненных работ на федеральной автомобильной дороге "Амур" (Чита – Хабаровск), но и исправно перечислял "исполнителям" деньги. В общей сложности – порядка 34 млн рублей. Их, кстати, уже удалось вернуть государству. По словам Василькова, объем хищений при строительстве – прежде всего, дорог – составляет, как показывает весь его предыдущий милицейский опыт, порядка 30% от выделяемых средств. Но он и здесь в какой-то мере отметил относительную "чистоту" дальневосточников. В октябре он, сам сев за руль, проехал от Читы до Хабаровска. Так вот, на территории ДВФО осталось всего около 70 километров трассы, еще не покрытой асфальтом. Это как раз в Амурской области. В Забайкалье же таких участков было гораздо больше.

А недавно глава окружной милиции заслужил отдельную благодарность от заместителя Главного прокурора России – за взятую с поличным чиновницу, которая с помощью посредничества своего гражданского мужа брала взятки с коммерсантов за положительное решение вопроса в части выигрыша в конкурсе на право заключения договора аренды помещений, находившихся в федеральной собственности. Теперь даме, которая числилась начальником отдела территориального управления Федерального агентства управления госимуществом по Хабаровскому краю, придется ответить по закону вместе со своей второй "половинкой". Впрочем, не очень-то чтят сотрудники окружной милиции и других нечистых на руку представителей власти. Так, после совместной операции с коллегами из УВД по ЕАО был арестован первый заместитель главы Смидовичского района, который вымогал у предпринимателя полмиллиона рублей за выдачу разрешения на проведение земляных работ. А в случае отказа обещал создать невыносимые условия для работы. При получении денег чиновник и посредник, являющийся работником той же администрации, были задержаны с поличным.

Только за 10 месяцев 2009 года в ДВФО выявлено 1430 преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. В том числе 289 фактов взяточничества, а также 227 преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. И, по словам Василькова, в скором времени дальневосточных коррупционеров ждут новые громкие разоблачения.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика