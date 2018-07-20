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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:30 |
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Заложники громких обещаний
Настоящей головной болью в начале года стало введение обязательного декларирования рыбы на российском берегу. Желание сделать как лучше (вопрос: для кого?), как всегда, обернулось серьезными проблемами и потерями для рыбопромышленников. Минтаевая путина показала, что суда, приходящие из районов промысла, оформлялись минимум по неделе. При этом все ответственные за "трехчасовое декларирование" лица делали вид, что ничего страшного не происходит.
"Бухнув в колокола" рыбное ведомство не удосужилось в упреждающем порядке привести к единым знаменателям все нормативные документы. Именно контролирующие органы оказались не готовыми к декларированию рыбопродукции на берегу. Понадобилось время, чтобы внести изменения в таможенные нормативные акты и всевозможные внутренние приказы. В итоге владельцы груза понесли серьезные финансовые потери.
Государство отчасти своего добилось, получило легализацию рыбных потоков, плюс значительное увеличение поступлений в федеральный бюджет. Тем временем рыбаки были поставлены перед новым фактом – стимулируя поставку рыбы на отечественный рынок, государство решило прибегнуть и к такому "тяжелому" оружию, как тарифное регулирование – увеличить экспортные таможенные пошлины.
Весь год рыбаки вели борьбу с Росрыболовства за святая святых – право на свободную торговлю. Провозглашенная правительством концепция "Рыба на берег" грозила существенно нарушить сложившиеся рынки сбыта, не обеспечив при этом новых потребителей.
В начале 2009 года для открытого обсуждения на сайте рыбного ведомства был выставлен проект постановления Правительства РФ "О случаях и порядке реализации уловов водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной продукции на товарных биржах". Познакомившись с проектом, руководители предприятий, члены общественных организаций рыбаков стали заявлять, что введение института биржевой торговли может привести к банкротству сотен предприятий рыбной отрасли. Но идеологи рыбных бирж свой проект под сукно не прячут.
Приходится признавать, что рыбаки оказались заложниками громких политических заявлений, которые любит делать глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ. Именно он пообещал накормить страну дешевой рыбой. Только вот сделать это оказалось непросто. Внутренний рынок страны не испытывает потребность в миллионах тонн рыбы. И крупные розничные сети согласились взять у рыбаков просто мизерное количество их продукции. Широко разрекламированный проект создания розничной сети магазинов "Океан" с государственным участием пока не получил реального воплощения в жизнь. И некоторые эксперты склонны считать, что он вообще потерпел фиаско. Ведь если чиновники еще как-то могут воздействовать на рыбопромышленников и заставить их поставлять в эту сеть определенные объемы рыбы по низкой цене, то заставить рыбный бизнес инвестировать в ритейл сотни миллионов долларов чиновники пока не могут. В своих комментариях топ-менеджеры сетей не скрывали, что не верят в то, что создание специализированных рыбных магазинов может стать прибыльным и рентабельным проектом.
Абсурдность подобной идеи рыбаки подчеркивали на рыбном конгрессе во Владивостоке. По словам одного из крупных рыбопромышленников, они недоумевают, почему подобные инициативы все время касаются их бизнеса. "Пусть государство построит сеть социальных АЗС или заставит нефтяные компании их построить. Тогда в каждом городе будет заправочная станция, на которой бензин будет стоить не 25 рублей, а 10-12. Для этого нужно, чтобы министр энергетики только кинул клич: "Дадим стране дешевый бензин!". В рамках подобных лозунгов можно всю добытую нефть продавать в России. Чтобы и далее у нас было изобилие, то подобное можно сделать в других отраслях экономики, тогда весь бизнес окажется в равных условиях".
Понятные и не меняющиеся правила игры – мечта рыбаков на протяжении последних 10 лет. "Рыбный бизнес был бы благодарен тому чиновнику, который бы сказал, что с данного момента законодательная и нормативная база не будет меняться минимум 5 лет. Да, она вызывает нарекания, она может быть гораздо благоприятнее для бизнеса, но корректировки документов, поправки в закон "О рыболовстве", новые законопроекты вносят не просто смуту, а ставят вопрос об уходе предпринимателей из этого конкретного бизнеса. Благое стремление чиновников реформировать оборачивается головной болью для бизнеса", – утверждают рыбаки.
Их утверждения полностью оправданы. Надо отдать должное тому, что государство закрепило за компаниями сырьевой ресурс на основе исторического принципа на 10 лет. Но в начале лета с подачи вице-премьера Игоря СЕЧИНА заговорили о том, что для компаний, заказавших строительство судов на российских верфях, количество квот может быть увеличено. Так появилось понятие "квоты под киль". Кроме того, оказалось, что в законе есть некие формулировки, позволяющие "изъятие" квот для государственных нужд. Правда, подобных случаев еще не было, но все когда-то случается первый раз.
Одно из самых значимых событий произошло летом этого года. Рыбаки Дальнего Востока впервые в истории добыли 520 тыс. тонн лосося. Рекордный улов был омрачен тем, что лососевая путина показала все слабые места инфраструктуры при дальнейшей реализации рыбы. Как оказалось, рыбные порты не могут принять большое количество рыбы в короткий период времени, так как холодильные мощности в портах ДВФО не превышают 60 тысяч тонн. В общей сложности холодильные мощности в стране способны положить на единовременное хранение не более 250 тысяч тонн.
Также выяснилось, перевезти полмиллиона тонн рыбы по железной дороге за несколько месяцев не представляется возможным, ввиду отсутствия достаточного количества рефрижераторных секций. Мало кто знает, что только личное вмешательство руководства ОАО "РЖД" решило проблему нехватки специализированного подвижного состава. По всей стране "поднимались" рефсекции, чтобы в срочном порядке быть переброшенными на Дальний Восток. По мнению генерального директора компании "Дальрыбпорт" Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, лососевая путина выявила самые болевые точки в логистике и хранении больших объемов рыбопродукции. Только общими усилиями рыбных портов и железнодорожников лососевые объемы с Дальнего Востока были вывезены в центральные регионы России. Появился и ответ на вопрос, что будет, если на российский берег в течение одного года будет поставлено 3 миллиона тонн.
Как стало известно "ДК" из неофициальных источников, есть некая договоренность между пулом наиболее влиятельных бизнесменов и руководителей общественных организаций рыбаков о том, что рыбный бизнес больше не подвергает "резким" осуждениям инициативы главы ФАР, а тот в свою очередь учитывает реальное положение дел в отрасли при очередном новаторском предложении.
Вот только, по мнению многих экспертов, соглашение заключено слишком поздно. Среди рыбного бизнеса ходят упорные слухи, что стратегический промах главного рыбака страны Андрея Крайнего в том, что он выдал слишком много обещаний первым лицам правительства, большая часть из которых осталась неисполненной. Поэтому сегодня куратором рыбной отрасли в правительстве является вице-премьер Виктор ЗУБКОВ. По мнению большинства экспертов, все вопросы, ранее находившиеся в компетенции Андрея Крайнего, переходят в ведение Виктора Зубкова.
Возможно, все это только слухи, но на одном из последних совещаний проект по развитию судостроения, подготовленный ФАР, Виктором Зубковым был не только отклонен, но и подвергнут резкой критике. Вице-премьер высказал сомнение в том, что государство должно выделить до 2020 г. на строительство флота баснословную сумму – 1,67 трлн руб. Кроме того, летняя инициатива создания государственной рыбной компании "Нацрыбфлот", в которую должны были войти 27 судов, построенных под гарантии правительства в девяностых годах прошлого века, и для которой должны были выделить 300 тысяч тонн водных биоресурсов, не нашла поддержки в определенных правительственных кругах. Тем временем суда потеряли целый промысловый год. "ДК" писал об этом в декабрьском номере.
Тем не менее уходящий год был для рыбного бизнеса удачным. Состоялось закрепление квот на 10 лет. Это уже более широкий горизонт для планирования бизнеса. Несмотря на кризис, спрос на продукцию сохранился, при этом российским рыбакам удалось удержать удобные для себя цены. Кроме того, на многие виды биоресурсов был увеличен ОДУ. Достижением можно считать тот факт, что на базе общественных организаций и объединений рыбаков появилось вполне легальное рыбное лобби, которое способно донести позицию рыбного бизнеса на самый высокий уровень.
Правда, в новый год рыбаки входят со старыми проблемами. Им опять придется бороться за право реализовывать часть уловов за рубежом, воевать за приемлемый законопроект о техническом регламенте, пытаться выработать механизм вторичного оборота долей и думать о том, на какие деньги построить или приобрести новый флот.
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