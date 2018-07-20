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15 Января 2010, 10:00 | Регион сегодня
"Дальсвязь" выбрала в кредиторы Связь-банк
Связь-банк победил в аукционе компании "Дальсвязь", крупнейшего оператора фиксированной связи в ДВФО, на открытие невозобновляемой кредитной линии в сумме 1,5 млрд рублей, предложив цену договора в размере ставки ЦБ, увеличенной на 2,55% годовых.
Помимо Связь-банка, в аукционе также участвовал Банк Москвы, его предложение по ставке кредита – ставка ЦБ, увеличенная на 2,85% годовых. По условиям конкурса, цена договора соответствует ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на маржу кредитора, составляющую не более 3% годовых.
"Дальсвязь" предоставляет услуги сотовой связи, беспроводного широкополосного доступа в Интернет, передачи данных, транкинговой связи. Основным (38,1%) акционером компании является госхолдинг "Связьинвест". Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев составила 1,63 млрд рублей (рост на 25,4%), выручка – 9,94 млрд рублей (рост на 11,2%).
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