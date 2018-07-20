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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Января 2010, 10:00 | Регион сегодня
Дальневосточники выбирают лотерею
По итогам трех кварталов 2009 года Дальневосточный банк Сбербанка России показал рекордный рост продаж лотерейных билетов. По состоянию на 1 ноября банком реализовано лотерей более чем на 56 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил более170%, сообщает сектор общественных связей банка.
Сбербанк традиционно поддерживает общественно значимые проекты, реализуемые организаторами лотерей. В настоящее время в офисах Дальневосточного банка можно приобрести билеты лотереи "Всероссийская жилищная лотерея", отчисления от которой направлены на финансирование массового спорта. Интересна клиентам лотерея "Природа" серии "Любимец", призванная привлечь средства населения на финансирование экологических проектов на территории страны. В канун новогодних праздников Сбербанк предлагает клиентам большой выбор лотерей различных серий, которые принято преподносить близким в праздники в качестве приятного подарка.
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