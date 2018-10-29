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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 05 Ноября, 17:05 |
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НК "Альянс" обновит ХНПЗ
Премьер отметил, что это одно из важнейших предприятий для Дальнего Востока страны. По его словам, модернизация позволит "внедрить там самые современные и экологически чистые технологии, обеспечить выпуск моторного топлива по самым высоким стандартам – "Евро-4" и выше".
Проект реконструкции и модернизации Хабаровского НПЗ, входящего в нефтяную компанию "Альянс", предусматривает ввод новых установок и объектов на НПЗ, модернизацию действующих объектов, внедрение современных технологий, повышение экологичности технологических процессов и улучшение качества выпускаемого топлива.
В соответствии с бизнес-планом, в результате реализации проекта произойдет увеличение глубины переработки нефти с 63 до 92% и увеличение выхода светлых нефтепродуктов с 56 до 72%. Это, в свою очередь, сделает экономически эффективным увеличение объема переработки до 4,5 млн тонн нефти в год.
НК "Альянс" с 2007 года ведет масштабную реконструкцию Хабаровского НПЗ, стоимость которой президент "Альянса" Муса БАЖАЕВ оценивал ранее в один миллиард долларов. Реконструкция должна завершиться в первом квартале 2012 года.
Правительство Хабаровского края и группа "Альянс" согласовали с компанией "Транснефть" подключение Хабаровского НПЗ к строящемуся нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) с годовыми поставками в объеме 5 млн тонн нефти
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