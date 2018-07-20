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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 31 Июля, 22:47 |
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Новое рождение "Барона Корфа"
На открытии ООО "Хабспиртпром" – подразделения ликероводочного завода в поселке Корфовский обозначались большие планы. Новые собственники объединили две важнейшие составляющие – производство сырья ("Хабспиртпром") и конечного продукта (подразделение "Ликероводочный завод", пос. Корфовский). Они выстраивают стратегию развития, основанную на применении современных технологий, высококачественного сырья, поддержке исторически сложившихся брендов и ориентации на потребителя.
Только в модернизацию спиртового производства с 2006 года по 2009 год владельцы "Хабспиртпрома" вложили более 400 млн рублей. Спиртовый завод, мощностью 790 тысяч декалитров спирта в год, был запущен в мае. В первом квартале 2009 года приобретен имущественный комплекс бывшего Корфовского ликероводочного завода (КЛВЗ), в реконструкцию только основного производственного цеха которого вложили более 25 млн рублей. Обновленное предприятие располагает мощностями 1 млн декалитров водки и ликероводочных изделий в год. По мнению первого заместителя губернатора Хабаровского края Геннадия АПАНАСЕНКО, собственная сырьевая составляющая позволит предприятию быть более конкурентоспособным и не зависеть от качества спирта, завозимого из-за пределов региона.
Отдельное подразделение ООО "Хабспиртпром" – производство высококачественной природной питьевой воды "Барон Корф". Ее источник непосредственно на территории комплекса в п. Корфовский. Эта вода используется и в качестве сырья для основного производства, и как самостоятельный продукт, который уже появился в торговых сетях города.
Структура почвы в Корфовском такова, что вода получает высокую степень природной очистки. В ней повышенное содержание серебра, что делает ее не только приятной в употреблении (специфические мягкость, вкусовые качества), но и полезной. К слову, для мытья стеклопосуды на предприятии (разлив водки осуществляется только в новую тару) не применяются химические средства – только природная вода.
Ставка делается на знаменитый на Дальнем Востоке водочный бренд "Барон Корф". И дело не только в его известности на рынке (название марки знакомо всем, несмотря на то, что завод последние два года простаивал), но и в исторических традициях: барон Андрей Николаевич Корф был первым приамурским (хабаровским) генерал-губернатором. На этот пост обрусевшего немца назначил в 1884 году царь Александр III. В поселке Корфовском, названном в честь генерал-губернатора, при его участии в начале XX века было построено производство водки на основе местной целебной воды.
Сегодня новые владельцы алкогольного комплекса возрождают производство, отдавая дань традициям. Также начат выпуск водки эконом-класса "Наш номинал", "Поллитровка" (они уже поступили в сеть продаж). "Барон Корф" будет в различном исполнении, в зависимости от рецептуры.
Важно, что завод возрожден, организованы рабочие места, выпускается качественная продукция, невзирая на экономический кризис. Это подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ на церемонии открытия завода. Он выразил уверенность в успешности замыслов производственников: "Наша задача – не просто пережить кризис, а выйти из него с победами и новыми приобретениями".
По словам руководителя ООО "Хабспиртпром" Самвела МЕСРОПЯНА, на предприятиях компании работают 300 человек, в дальнейшем их численность увеличится до 420. "Ориентировочно, ежегодные отчисления в бюджеты различных уровней будут достигать 900 млн рублей. Мы будем стараться производить качественную продукцию, которая обеспечит жизнеспособность нашего предприятия", – заявил топ-менеджер "Хабспиртпрома".
В планах – расширение ассортимента и повышение качества продукта. Сейчас, по словам главного бухгалтера Анны РЫЖЕНКОВОЙ, здесь изготавливается высококачественный спирт из алтайской пшеницы. На собственное производство водки направляется 400 тыс. декалитров спирта, на реализацию идет 390 тыс. Акциз от реализации спирта - 100-110 млн рублей (он может вырасти до 450 млн ), НДС – порядка 50-55 млн. "Хабспиртпром" намерен выпускать спирты из различного сырья. В частности, помимо пшеничного спирта технологи разрабатывают рецептуру производства алкогольных изделий на основе спирта ржаного. Будет использоваться исходный продукт различного качества. В настоящее время -это спирт классов "Люкс" и "Высшей очистки", плюс уже разработана новая рецептура линейки водок на основе спирта "Альфа" собственного производства. По словам главного технолога завода Екатерины САЛТЫКОВОЙ, спирт "Альфа" отличается практически полным отсутствием метанола, который пагубно влияет на организм. Планируется выпуск солодового спирта. По планам, первая прибыль предприятия будет направлена на строительство солодовни. Сырье самого высокого качества будет использоваться для производства водки премиум-класса.
Компания намерена работать как с существующими торговыми организациями, так и развивать собственную розничную сеть. В ближайшее время планируется открытие сети специализированных магазинов. В том числе непосредственно при заводе расположится точка со звучным названием "Горячая водка".
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