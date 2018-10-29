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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 11, 2018
13.11 |На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
13.11 |Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
13.11 |Дмитрий НОВИКОВ, генеральный директор "ОТВ-Прим": ОТВ - телевидение, которое помогает
13.11 |Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья
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26 Октября 2018, 16:35Школа для лидеров Бизнес-школа СКОЛКОВО в сентябре традиционно собрала на фестиваль своих выпускников. Состоявшиеся и амбициозные, инициативные и креативные, а также дружные (отношения, сложившиеся во время учебы, поддерживаются годами) и спортивные - это далеко не все общие личностные черты студентов и выпускников российского аналога мировых бизнес-школ.
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15 Февраля 2010, 10:00 | Регион сегодня
ДФО представит достижения
Приморская торгово-промышленная палата при поддержке администрации края в преддверии саммита АТЭС проводит Межрегиональную многоотраслевую выставку достижений ДФО. Она пройдет во Владивостоке 25-26 марта.
Организаторы форума намерены показать возможности интеграции производств в единый экономический комплекс Дальнего Востока, содействовать укреплению межрегиональных и международных связей и продвижению на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных технологий, материалов, инструментов и оборудования. В числе разделов выставки – наукоемкие технологии, высокотехнологичные товары и услуги. Официальный партнер выставки: Дальневосточный государственный университет. Место проведения: библиотека ДВГУ (новый корпус), Алеутская, 65б.
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