|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 05:45 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Должен существовать бизнес, нуждающийся в инновациях
Инновации ассоциируются с появлением новых конкурентоспособных товаров и услуг – это вершина айсберга. Начало же инновации связано с получением новых знаний о природе и обществе, т.е. с работой ученого. Но он только один из многих участников инновационного процесса, и конечный успех определяется успешной работой многих и многих людей. И, на мой взгляд, в разговорах о том, каким образом научный результат должен быть доведен до конкретного производственного продукта, важно верно расставить акценты.
Вопрос о том, насколько активно ученые должны заниматься инновациями, не так прост и однозначен. Перспективы и возможности практического использования даже самых замечательных научных результатов и открытий далеко не всегда очевидны. Зачастую между временем совершения открытия и временем его практической реализации лежат годы и десятилетия. Тем не менее требования повышения инновационной активности уже восприняты научным сообществом и уже дают свои плоды.
Совершенно очевидно, что в нынешних условиях просто призывами и требованиями повысить инновационную активность не очень много можно добиться, нужны экономические стимулы, подкрепляющие политическую волю. Органы государственной власти, как выразители мнения общества, должны ставить задачи, вводить в действие регуляторы. И тогда все встает на свои места. Вот уже несколько лет финансовые ресурсы ДВО РАН направляются на выполнение фундаментальных исследований по приоритетным направлениям науки и на разработку критических технологий, определенных руководством страны. Таким образом, государство и общество четко определили свой интерес и на достаточно длительный период сформулировали приоритеты, для достижения которых будут выделены ресурсы бюджета. Государство дает сигнал – давайте займемся усиленно исследованиями в областях, где необходимы новые знания для развития критических технологий, т.к. с ними связаны надежды инновационного обновления экономики и страны.
Пока же нужно признать: значительная часть исследований в академической науке идет по другому принципу, в основе которого лежат свобода творческого поиска и личная инициатива. Всем нам предстоит совершить переход к новым реалиям, но важно сохранить то, чем всегда была сильна академическая наука, – свободу творчества, право ученого на поиск. При этом должна возрасти ответственность ученого перед обществом. Изменения нужны, они назрели, но Боже сохрани нас от революционных шагов и методов. Страна потеряет последнее.
Принятие 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности"- это событие знаковое, не только для науки, но и для бизнеса. Самое главное сегодня не останавливаться, а добиваться того, чтобы этот закон заработал. Должны появиться нормативные документы, которые обеспечат реализацию закона, будут стимулировать науку, бизнес, высшую школу и финансовые структуры к занятию реальными инновациями.
Для того, чтобы создать предприятие, функционирующее в сфере наукоемкого бизнеса, нашего интеллектуального потенциала академического института или университета маловато. Должен быть второй партнер, который принесет реальные деньги для разворачивания производства, освоения рынка. А вот здесь и возникает проблема. Результат есть, мы его показываем, но пока не слишком много желающих его взять или внести личные деньги для его продвижения, потому что он еще "полуфабрикат", а не товар в полном смысле.
Основным тормозом сегодня является отсутствие, точнее слабая развитость, реального производства в регионе, да и в стране в целом. Некому заниматься инновациями. Многие производственные структуры утрачены, а новые только- только зарождаются, и у них нет собственных средств для вкладывания в рискованные дела, в разработку новых технологий, создания новых образцов техники, новых материалов. Нет сомнения, что такое время придет. Но сегодня...
Отраслей знаний, где могут рождаться востребованные инновационные проекты, достаточно много, но приоритетными все-таки являются естественные науки. Массив инновационных предложений формируется в области физико-технических наук, информационных технологий, химии, биотехнологии. Число участников венчурных ярмарок, конкурсов инновационных проектов у нас практически не меняется – это примерно треть наших институтов: Институт автоматики и процессов управления, Институт химии, Тихоокеанский институт биоорганической химии, Биолого-почвенный институт, Институт биологии моря, Институт водных и экологических проблем и Институт проблем морских технологий. Но каждая инновационная разработка требует "доводки" технологии, проектных работ, создания производства, продвижения новых товаров и услуг на рынок.
Кто должен этим заниматься? Если мы все это загрузим на научных работников, то наука закончится. Если ученый, получив первый научный результат, имеющий практическое значение, уйдет в бизнес, то второго результата у него уже не будет. А ученый – это ведь штучный товар, и на его подготовку (минимум 15 лет) были затрачены обществом большие средства. Перед ученым стоит совсем другая задача – от него требуется получение новых знаний. Для этого нужны высочайшая квалификация, знания и опыт. Уверен, что талантливого ученого, способного генерировать идеи и находящегося на переднем крае науки, после получения практически значимого результата "выталкивать" в бизнес не по-хозяйски, тем более что сегодня людской ресурс России очень ограничен. Признавая в целом справедливой мысль, что "если человек талантлив, то он талантлив во всем", я все же сторонник узкой специализации.
И здесь встает вопрос о специалистах, менеджерах, которые фактически должны заниматься инновациями. Ученый что-то изобрел, довел изобретение до определенного уровня. И на этом этапе у него должен появиться партнер, который говорит с ним на одном языке, но, в отличие от первого, знает, каким образом новое знание воплотить в новый товар, услугу, технологию. Это совсем другая сфера деятельности, требующая специальных знаний, навыков, опыта. На мой взгляд, эта ниша должна быть занята специалистами технического и финансово-экономического профиля. Опыт многих институтов ДВО РАН показывает, что проведение кооперационных исследований и практических работ с учеными и специалистами ведущих университетов региона оказывается успешным именно потому, что специалисты технических вузов удачно дополняют академических ученых своими практическими знаниями и опытом.
Уверен, что успехи в инновационной деятельности будут определяться тем, как мы сможем создать кооперацию ученых, инженеров, менеджеров, финансистов. Без такой кооперации будем еще долго наблюдать иллюстрации к басне И.Крылова о лебеде, раке и щуке.
Нет сомнения, что государству инновации нужны как воздух, чтобы отвязаться от нефтяной трубы и построить конкурентоспособную экономику, основанную на знаниях. Государство ставит задачи, практическое их осуществление может сделать только реальный социально ответственный бизнес. Мне кажется, что осознание того, что ориентация бизнеса на торговлю и посреднические услуги ведет его в тупик, уже произошло. Нужна производственная активность, а ее стимулирование – это задача государства. Возрождение производственной активности бизнеса сделает подавляющее число наших инновационных предложений востребованными, и наконец-то заработает схема Наука-Технологии-Производство-Рынок.
Я оптимист, но работа по переводу экономики страны на инновационный путь развития предстоит очень сложная. Рассчитывать на то, что рынок стихийно все урегулирует, не стоит. Везде нужны профессионалы своего дела.
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- За "Премией развития" нужно поспешить
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.