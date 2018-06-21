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15 Февраля 2010, 10:00 | Регион сегодня

Должен существовать бизнес, нуждающийся в инновациях

– Безусловно, для ученых, равно как и для любого человека, занятого интеллектуальным трудом, увидеть материализованным результат собственного творческого поиска является самым желанным. Именно поэтому инновационная деятельность является понятным приоритетом ученого. Говоря об инновационной деятельности, нужно понимать, что она состоит из большого числа взаимосвязанных этапов.

Инновации ассоциируются с появлением новых конкурентоспособных товаров и услуг – это вершина айсберга. Начало же инновации связано с получением новых знаний о природе и обществе, т.е. с работой ученого. Но он только один из многих участников инновационного процесса, и конечный успех определяется успешной работой многих и многих людей. И, на мой взгляд, в разговорах о том, каким образом научный результат должен быть доведен до конкретного производственного продукта, важно верно расставить акценты.

Вопрос о том, насколько активно ученые должны заниматься инновациями, не так прост и однозначен. Перспективы и возможности практического использования даже самых замечательных научных результатов и открытий далеко не всегда очевидны. Зачастую между временем совершения открытия и временем его практической реализации лежат годы и десятилетия. Тем не менее требования повышения инновационной активности уже восприняты научным сообществом и уже дают свои плоды.

Совершенно очевидно, что в нынешних условиях просто призывами и требованиями повысить инновационную активность не очень много можно добиться, нужны экономические стимулы, подкрепляющие политическую волю. Органы государственной власти, как выразители мнения общества, должны ставить задачи, вводить в действие регуляторы. И тогда все встает на свои места. Вот уже несколько лет финансовые ресурсы ДВО РАН направляются на выполнение фундаментальных исследований по приоритетным направлениям науки и на разработку критических технологий, определенных руководством страны. Таким образом, государство и общество четко определили свой интерес и на достаточно длительный период сформулировали приоритеты, для достижения которых будут выделены ресурсы бюджета. Государство дает сигнал – давайте займемся усиленно исследованиями в областях, где необходимы новые знания для развития критических технологий, т.к. с ними связаны надежды инновационного обновления экономики и страны.

Пока же нужно признать: значительная часть исследований в академической науке идет по другому принципу, в основе которого лежат свобода творческого поиска и личная инициатива. Всем нам предстоит совершить переход к новым реалиям, но важно сохранить то, чем всегда была сильна академическая наука, – свободу творчества, право ученого на поиск. При этом должна возрасти ответственность ученого перед обществом. Изменения нужны, они назрели, но Боже сохрани нас от революционных шагов и методов. Страна потеряет последнее.

Принятие 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности"- это событие знаковое, не только для науки, но и для бизнеса. Самое главное сегодня не останавливаться, а добиваться того, чтобы этот закон заработал. Должны появиться нормативные документы, которые обеспечат реализацию закона, будут стимулировать науку, бизнес, высшую школу и финансовые структуры к занятию реальными инновациями.

Для того, чтобы создать предприятие, функционирующее в сфере наукоемкого бизнеса, нашего интеллектуального потенциала академического института или университета маловато. Должен быть второй партнер, который принесет реальные деньги для разворачивания производства, освоения рынка. А вот здесь и возникает проблема. Результат есть, мы его показываем, но пока не слишком много желающих его взять или внести личные деньги для его продвижения, потому что он еще "полуфабрикат", а не товар в полном смысле.

Основным тормозом сегодня является отсутствие, точнее слабая развитость, реального производства в регионе, да и в стране в целом. Некому заниматься инновациями. Многие производственные структуры утрачены, а новые только- только зарождаются, и у них нет собственных средств для вкладывания в рискованные дела, в разработку новых технологий, создания новых образцов техники, новых материалов. Нет сомнения, что такое время придет. Но сегодня...

Отраслей знаний, где могут рождаться востребованные инновационные проекты, достаточно много, но приоритетными все-таки являются естественные науки. Массив инновационных предложений формируется в области физико-технических наук, информационных технологий, химии, биотехнологии. Число участников венчурных ярмарок, конкурсов инновационных проектов у нас практически не меняется – это примерно треть наших институтов: Институт автоматики и процессов управления, Институт химии, Тихоокеанский институт биоорганической химии, Биолого-почвенный институт, Институт биологии моря, Институт водных и экологических проблем и Институт проблем морских технологий. Но каждая инновационная разработка требует "доводки" технологии, проектных работ, создания производства, продвижения новых товаров и услуг на рынок.

Кто должен этим заниматься? Если мы все это загрузим на научных работников, то наука закончится. Если ученый, получив первый научный результат, имеющий практическое значение, уйдет в бизнес, то второго результата у него уже не будет. А ученый – это ведь штучный товар, и на его подготовку (минимум 15 лет) были затрачены обществом большие средства. Перед ученым стоит совсем другая задача – от него требуется получение новых знаний. Для этого нужны высочайшая квалификация, знания и опыт. Уверен, что талантливого ученого, способного генерировать идеи и находящегося на переднем крае науки, после получения практически значимого результата "выталкивать" в бизнес не по-хозяйски, тем более что сегодня людской ресурс России очень ограничен. Признавая в целом справедливой мысль, что "если человек талантлив, то он талантлив во всем", я все же сторонник узкой специализации.

И здесь встает вопрос о специалистах, менеджерах, которые фактически должны заниматься инновациями. Ученый что-то изобрел, довел изобретение до определенного уровня. И на этом этапе у него должен появиться партнер, который говорит с ним на одном языке, но, в отличие от первого, знает, каким образом новое знание воплотить в новый товар, услугу, технологию. Это совсем другая сфера деятельности, требующая специальных знаний, навыков, опыта. На мой взгляд, эта ниша должна быть занята специалистами технического и финансово-экономического профиля. Опыт многих институтов ДВО РАН показывает, что проведение кооперационных исследований и практических работ с учеными и специалистами ведущих университетов региона оказывается успешным именно потому, что специалисты технических вузов удачно дополняют академических ученых своими практическими знаниями и опытом.

Уверен, что успехи в инновационной деятельности будут определяться тем, как мы сможем создать кооперацию ученых, инженеров, менеджеров, финансистов. Без такой кооперации будем еще долго наблюдать иллюстрации к басне И.Крылова о лебеде, раке и щуке.

Нет сомнения, что государству инновации нужны как воздух, чтобы отвязаться от нефтяной трубы и построить конкурентоспособную экономику, основанную на знаниях. Государство ставит задачи, практическое их осуществление может сделать только реальный социально ответственный бизнес. Мне кажется, что осознание того, что ориентация бизнеса на торговлю и посреднические услуги ведет его в тупик, уже произошло. Нужна производственная активность, а ее стимулирование – это задача государства. Возрождение производственной активности бизнеса сделает подавляющее число наших инновационных предложений востребованными, и наконец-то заработает схема Наука-Технологии-Производство-Рынок.

Я оптимист, но работа по переводу экономики страны на инновационный путь развития предстоит очень сложная. Рассчитывать на то, что рынок стихийно все урегулирует, не стоит. Везде нужны профессионалы своего дела.

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