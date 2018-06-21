|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 03:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Капитализация знаний
Эксперты сходятся во мнении, что дальнейший прогресс территории может быть обеспечен главным образом за счет инноваций. Дальневосточники должны предложить рынку уникальные передовые изделия высочайшего качества, а это возможно только за счет использования новых наукоемких технологий. Эта тема не нова, инновационные устремления погрязли в дискуссиях. Конкретные шаги по формированию в регионе условий для продвижения в жизнь новых знаний и технологий делаются, но пока не очень активно. Отсюда и результаты в этой сфере пока не велики.
Но главным препятствием на пути масштабного продвижения инноваций до последнего времени все-таки оставалось не сформированное законодательное поле. Прошлый год в этом плане принес некоторые долгожданные перемены. Приняты ряд важнейших нормативных документов, открывающих новые возможности для научного и образовательного сообщества. Это федеральный закон № 217 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности", приказ Минобрнауки России от 23 июня 2009 года № 218 "Об утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования" и ряд других.
Вместе с топ-менеджерами от науки и образования, региональными чиновниками, отвечающими за инновации, "ДК" пытался разобраться в том, какие новые перспективы открываются в этой сфере.
По словам заместителя председателя Дальневосточного отделения РАН, члена-корреспондента РАН Юрия КУЛЬЧИНА, инновационная активность дальневосточных ученых достаточно высока.
Всего на сегодняшний день в активе институтов ДВО РАН имеется 321 завершенная научная разработка; подано 456 заявок на получение охранных документов на интеллектуальную собственность и 535 охранных документов уже получено.
Наибольшая инновационная активность дальневосточных ученых отмечается в области материаловедения, химии, биотехнологии, информационных технологий, экологии. Сегодня при институтах ДВО РАН уже созданы и успешно работают 15 инженерно-технологических структур, поддерживающих прикладную деятельность.
Для того, чтобы новые разработки активнее внедрялись в жизнь, в ДВО РАН работает программа поддержки инновационных проектов, главная цель которой доведение результатов прикладной работы до коммерчески понятного результата. Правда, пока нельзя говорить о том, что число проектов растет – на протяжении последних 7 лет оно остается примерно на одном уровне: в 2003 г. было поддержано 22 проекта; в 2004 г. – 19 проектов; в 2005-2006 гг.- 20 проектов; в 2007-2008 гг. –25 проектов; 2009-2010 гг. – 19 проектов. По словам зампредседателя ДВО РАН, целый ряд разработок уже превратился в реальные продукты.
Одно из самых больших достижений последних лет – "Клавесин 1" – глубоководный необитаемый аппарат, созданный учеными Института проблем морских технологий (ИПМТ) ДВО РАН, равного которому нет ни в России, ни за рубежом. И хотя своего производства пока нет, заказы на использование аппарата уже приносят реальный доход.
"Впервые в истории Дальневосточного отделения разработка института включена в госзаказ, – говорит президент ДВО РАН академик Валентин СЕРГИЕНКО. – Кроме этого на использование аппарата есть множество заказов, в том числе и от зарубежного бизнеса. Например, добыча красных кораллов, исследования для дальнейшего поднятия затонувших кораблей и т.д. Учитывая, что Президентом РФ подписана программа "Гидронавтика", у нас есть все основания полагать, что ИПМТ ДВО РАН стоит у истоков создания новой отрасли в промышленности – роботостроения. Большие инвестиции сегодня идут в "Радиоприбор", на его базе будет создано предприятие, которое займется производством подводной робототехники – экспортного продукта высочайшего класса. Этот пример – один из самых глобальных проектов продвижения инноваций в регионе".
Нашли свое практическое применение и разработки других институтов ДВО РАН. Например, созданная Институтом химии система очистки воды потихоньку пробивает себе дорогу и становится достаточно распространенной технологией. Она внедрена на двух пивзаводах в Приморье, Владивостокском молокозаводе, на ЛУТЭК. В основе этой разработки лежат последние достижения в области коллоидной химии. Ученые института предложили использовать в качестве фильтра природный коагулянт, полученный из отходов крабового производства. Он абсолютно нетоксичен, безвреден в работе, эффективен, прост в оформлении. Полностью автоматизированная установка загружается один раз и работает в течение года. Эту разработку ДВО РАН продвигает на рынок через собственное малое предприятие.
В Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН разработано около десятка медицинских препаратов, которые не имеют аналогов или превосходят существующие в разы. Но вот с поиском партнеров возникли проблемы – переговоры с фармацевтическими компаниями региона ни к чему не привели. В итоге осенью прошлого года институт запустил собственное экспериментальное производство, которое постепенно набирает обороты.
Целый ряд разработок, готовых к промышленному внедрению, есть и в других институтах ДВО РАН. Это создание производства наноструктурированных материалов для очистки жидких радиоактивных отходов (ИХ ДВО РАН), Создание производства новых лекарственных препаратов "Гистохром", "Коллагеназа", "Максар", "Полимед", "Транском" (ТИБОХ), создание Морского биотехнопарка "Островной" (Институт биологии моря), открытие регионального центра мониторинга и управления энергетическими системами муниципальных образований Приморского края (ИАПУ ДВО РАН). В стадии разработки находятся проекты создания Технопарка в сфере высоких технологий, Морского биотехнопарка и Тихоокеанского научно-исследовательского центра нанотехнологий.
Если говорить в целом о выводе готовой продукции на рынок, то в ДФО показатели генерирования объектов интеллектуальной собственности не вполне коррелируют с показателями их использования. Лидерами затрат на технологические инновации являются Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Фундаментальная наука Приморья на порядок превышает по уровню финансирования все остальные регионы Дальнего Востока. По числу инновационно-активных предприятий первенство принадлежит Хабаровскому краю. На втором месте – Приморский край, на третьем – Республика Саха (Якутия). На выходе – объемы отгрузки инновационной продукции наибольшие в Хабаровском и Приморском краях.
По словам Галины Подузовой, директора автономной некоммерческой организации "Дальневосточное агентство содействия инновациям" (ДАСИ), потенциал инновационной активности в Хабаровском крае сосредоточен в основном на предприятиях. "Около 50% выдаваемых патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы приходится на долю субъектов реального сектора экономики. В Приморье 2/3 патентов получают вузы и НИИ. Разработка и внедрение новшеств, осуществляемые в рамках одного предприятия, имеют свои положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, снижаются риски передачи научно-технической разработки в производство и последующего вывода на рынок. С другой – предприятие располагает ограниченными возможностями в доступе к рынкам научно-технических разработок, капитала и в конечном счете сбыта. Такое развитие затрудняет установление информационных, производственных, финансовых и иных связей с разработчиками, потребителями, партнерами, инвесторами как на региональном, так на российском и международном рынках инноваций", – говорит эксперт.
Не менее активно работают в инновационном направлении и вузы. Причем на них сегодня ложится задача не только подготовки кадров для инновационной деятельности, но и производство знаний и наукоемких технологий, и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности.
"В последние несколько лет при вузах Дальневосточного федерального округа созданы и развиваются научно-образовательные и инновационно-технологические центры, центры коллективного пользования, малые технопарки, бизнес-инкубаторы и другие доступные для вузовского уровня элементы инновационной инфраструктуры, – говорит ректор ДВГТУ, профессор, президент Дальневосточного регионального учебно-методического центра, в состав которого входят 64 дальневосточных вуза, Анвир ФАТКУЛИН. – Именно они сегодня являются центрами инновационной активности дальневосточных вузов. Здесь сосредоточена основная интеллектуальная собственность. Здесь же реализуется инновационное образование. И они служат, как правило, главным ресурсом каждого вуза для создания малых инновационных предприятий".
Количество подразделений и предприятий инновационной направленности, включая малые инновационные предприятия, в дальневосточных вузах самое различное. В Дальневосточном государственном техническом университете (ДВГТУ) их 48, в Якутском госуниверситете (ЯГУ) – 28, Тихоокеанского государственном университете (ТОГУ) – 18, Морском государственном университете (МГУ) им. Невельского – 9, Дальрыбвтузе – 7, Тихоокеанском государственном экономическом университете (ТГЭУ) – 6, Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете (КнАГТУ) – 6, Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) и Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА) – по 2. Общее количество инновационных подразделений и предприятий сегодня составляет порядка 120-130. И вузы планируют их расширение.
Уже сегодня ряд малых предприятий при учебных заведениях имеют партнеров со стороны бизнеса. В ДВГТУ, например, созданы малый технопарк "Инновационное домостроение" совместно с компанией "Австралюкс", формируется идея производства хирургических инструментов из биосовместимого материала – с компанией "Циркон", производство режущего инструмента из порошков с нанокристаллической структурой – с заводом "Прогресс" и Институтом химии ДВО РАН, производство полимерных материалов и изделий из них – с предприятием "Русская полимерная компания". В ТГЭУ создано ООО "Биолайф", ООО "Приморская лаборатория наукоемких и инновационных технологий (ЛАНИТ-ПРИМ), ООО "НИЛЭСТ", ООО "Промышленный комплекс малых производств", ООО "Лабораторный комплекс санитарно-ветеринарной экспертизы". В ТОГУ создается Технопарк, в КнАГТУ готовятся к открытию предприятия по проектированию и производству высокоскоростного прецизионного металлообрабатывающего оборудования, по энергоэффективным системам управления технологическими процессами, по проектированию производственно-строительной деятельности, по производству экологически чистых материалов на основе сапропеля и т.д.
Помимо создания малых инновационных предприятий, перед вузами региона стоит стратегическая задача подготовки кадров для инновационной экономики. В связи с этим они расширяют спектр магистерских программ, открывают совместные кафедры и лаборатории с институтами ДВО РАН, активно вовлекают молодых в научно-исследовательскую деятельность.
"Современной экономике необходимы специалисты не с раз и навсегда данными профессиональными навыками, а способные приобретать все новые и новые компетенции инновационной направленности. И преимущественно – компетенции междисциплинарные и мультидисциплинарные, – считает председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области, ректор Тихоокеанского государственного университета, доктор технических наук, профессор Сергей ИВАНЧЕНКО. – Справиться со столь сложными и широкомасштабными задачами способны только вузы, сочетающие в своей деятельности принципы классического, фундаментального образования и активную инновационную деятельность, занимающиеся научно-исследовательской работой на уровне мировых стандартов, встроенные в региональную экономику. Современный университет должен готовить для страны интеллектуальную элиту, выполнять функции "социального лифта" для талантливых и трудолюбивых представителей всех слоев общества".
Однако, несмотря на то, что научный, интеллектуальный потенциал для инновационной деятельности на территории довольно велик, сегодня еще нельзя говорить о том, что инновации активно внедряются в нашу жизнь. И для этого, по мнению экспертов, не до конца создана законодательная база, нет развитой инновационной инфраструктуры. Хотя шаги в этом направлении предпринимаются как на федеральном уровне, так и в субъектах Федерации.
На государственном уровне в последние годы принят целый ряд новых документов стратегического характера. Среди них – "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2009 года № 218 "Об утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования" и др.
Особенно ждали в научной среде закон № 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности". Он позволил академическим институтам и вузам выступать в качестве учредителей и соучредителей малых инновационных предприятий, внося в качестве уставного капитала интеллектуальную собственность. Однако говорить о том, что он решил все проблемы, пока преждевременно.
"Если говорить об оценке этого закона, то она двойственная, – говорит Игорь КОРШЕНКО, директор Техно РАТЭС. – С одной стороны, он хорош тем, что позволяет вузам добиться экономического результата на законных основаниях. Минус же его состоит в том, что, благодаря привычной для нашей страны практике, этот закон вызывает желание больше отчитываться, а не работать, так как устанавливает планку для вузов в той зоне, которая в принципе никому не нужна. Факт создания десяти компаний еще ни о чем не говорит. Поэтому вполне могут появиться различного рода профанации. Учитывая, что в Рособразовании, в Министерстве образования нет специалистов по бизнесу, то опасность такого рода существует. И это отрицательное действие этого закона.
По мнению экспертов, ничего не сказано в законе и о дальнейшей жизни созданных компаний. Следовательно, образовательным и научным учреждениям, создавшим компанию, нужно научиться работать с инвестициями, в том числе с венчурными. А для этого нужно время и в какой-то мере даже изменение менталитета ученых-разработчиков. По словам Игоря Коршенко, капитализация инновационных компаний – это главное, во имя чего разрешен этот путь. То есть созданные компании должны выйти на такой уровень развития, чтобы через несколько лет университет или научный институт могли продать свои акции и многократно оправдать все вложенные затраты. Такую возможность закон открывает, и в этом его плюс.
Целый ряд законодательных актов принят и на территориях Дальневосточного федерального округа. Законы об инновационной деятельности приняты в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Готовится такой закон в Магаданской области.
"Разработанный нами законопроект об инновационной деятельности Магаданской области сейчас проходит правовую экспертизу и в ближайшее время будет принят, – говорит один из разработчиков законопроекта, доктор экономических наук, советник губернатора Магаданской области Галина ГОЛОБОКОВА. – Мы предлагаем установить целый ряд льгот для предприятий, поддерживающих инновационные идеи. Это освобождение от нескольких видов налогов и другие преференции".
Обзавелись дальневосточные субъекты Федерации и соответствующими концепциями (в Республике Саха (Якутия), например, Концепция инновационной политики принята еще в 2004 г.). Созданы соответствующие советы при органах исполнительной власти (например, Совет по науке и инновациям уже год работает при губернаторе Камчатского края). В состав совета вошли представители Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Камчатского государственного университета им. В. Беринга, Камчатского государственного технического университета, КамчатНИРО, филиала ДВГТУ, Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН, ИТЦ "Камчатский технопарк", ИКиР ДВО РАН, а также члены правительства и депутаты Законодательного собрания Камчатского края. Как пояснил председатель Совета Валерий КАРПЕНКО, совет создан для рассмотрения и разработки предложений по образовательной, научной, научно-технической, технологической и инновационной стратегии развития региона, а также организации взаимодействия органов государственной власти, научных и образовательных учреждений, промышленных предприятий при решении региональных научно-практических и инновационных задач.
"На сегодняшний день открытия и разработки ученых Камчатского края активно используются в освоении природных ресурсов и строительстве, в промышленности и сельском хозяйстве, рыбной и лесной отраслях, в медицине и образовании – везде, где необходимо применение современных передовых технологий и методов", – считает Валерий Карпенко.
В Магаданской области разработана и принята областная целевая программа "Инновационное развитие Магаданской области на 2009 – 2011 гг.", создан координационный совет по инновационной деятельности при губернаторе Магаданской области, в который вошли чиновники, представители бизнеса, представители региональной науки. Следующим этапом станет формирование инновационной инфраструктуры – технопарк или инновационно-технический центр горнодобывающей отрасли планируется создать в Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте (СВКНИИ) ДВО РАН. Кроме этого, откроется лаборатория стратегических и инновационных исследований, учебно-производственная лаборатория кафедры автомобильного транспорта и других кафедр Северо-Восточного государственного университета, бизнес-инкубатор при администрации Магаданской области). Дальше планируется создание технопарка по биотехнологиям переработки продуктов аквакультуры Охотского моря с участием Института биологических проблем Севера (ИБПС) ДВО РАН и ФГУП "МагаданНИРО", а также технопарка по агропромышленным технологиям с участием ГНУ "Магаданский НИИ сельского хозяйства" РАСН.
Создание инфраструктуры – это один из самых больных на сегодняшний день вопросов развития инноваций. По мнению экспертов, для достижения успеха в этой области в инфраструктуру должны войти инновационно-технологические центры; центры трансфера технологий; технопарки; бизнес-икубаторы; инновационно-активные и технико-внедренческие зоны; фонды поддержки НИОКР; фонды стартового и венчурного финансирования; центры подготовки кадров по обеспечению инновационной деятельности; организации содействия инновационному процессу.
Отдельные элементы инновационной инфраструктуры в регионе созданы и вполне успешно работают. К ним можно отнести Технопарк Якутского государственного университета, ТЕХНО РАТЭС, Дальневосточное агентство содействия инновациям и др. Но многое еще предстоит сделать. Например, нет на Дальнем Востоке регионального венчурного фонда, только зарождается движение бизнес-ангелов, а многочисленные консалтинговые организации в сфере инноваций пока не слишком востребованы бизнесом. Помимо отсутствия развитой инфраструктуры, называют эксперты и еще одну очень серьезную проблему – уровень развития бизнеса в регионе пока не позволяет ему вкладывать значительные средства в инновационные разработки. Да и государство пока не создало мотивов у предпринимателей к инновационной деятельности.
"Заказчиками прикладных исследований должен стать бизнес, который понимает, для чего он финансирует исследования и каким образом он получит прибыль, – считает Юрий Кульчин. – Однако этого пока не происходит по целому ряду причин. И самая главная из них – это отсутствие их мотивации к инновационной деятельности со стороны государства. А вот если бы предприниматель знал, что он вложит деньги в НИОКР и будет освобожден от части налогов (как это сделано в Южной Корее, например), то и заинтересованность у него была бы гораздо выше".
Довольно большая проблема образовалась на Дальнем Востоке и с реализацией программы "СТАРТ", которая также была направлена на создание малых инновационных предприятий. Каждый третий проект от Приморского края был поддержан программой, а это значит, что на него было выделено финансирование в размере 1 млн руб. Однако на второй год, когда проекту требуется софинансирование инвестора, большая часть предприятий закрывается – процент выживаемости МИП составляет около 7%.
"Малым предприятиям просто не на кого опереться, – продолжает Юрий Кульчин. – У нас нет ни технологических центров, ни центров трансфера технологий, ни технопарков, ни бизнес-инкубаторов. А то, что есть, работает пока неэффективно. А ведь по-хорошему, если мы начинаем создавать новое лекарство, и у нас нет завода, на котором мы будем его производить, то и смысл инновационной деятельности пропадает. Мы должны понимать, что под любую нашу разработку должна быть база для использования".
Выход из сложившейся ситуации может быть найден только при участии всех заинтересованных сторон. И в первую очередь властных структур. Исполнительная власть должна выполнять уже принятые законы, привлекать внимание бизнеса к инновациям и заинтересовывать его в инвестировании проектов. В свою очередь возможность реализовывать свои проекты создаст и в научной среде мотивацию к инновационной деятельности. Без поддержки власти и в отрыве от производства научные институты и университеты вряд ли смогут предложить универсальный рецепт подъема региональной экономики.
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- За "Премией развития" нужно поспешить
- Совет Федерации подготовил предложения по корректировке закона о "дальневосточном гектаре"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.