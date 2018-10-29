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15 Марта 2010, 10:00 | Регион сегодня

Руда поддается Комацу

Последние несколько лет в России наблюдается рост добычи рудного золота. Этому предшествовало несколько лет серьезной подготовки к разработке новых месторождений, в том числе на Дальнем Востоке. Старт нескольким будет дан уже в этом году. Специалисты знают, насколько успех в горнорудной отрасли зависит от техники, способной работать круглосуточно и порой в самых экстремальных условиях. Об этом "ДК" беседует с директором ООО "Сумитек Интернейшнл", Дальневосточный Филиал, уже много лет занимающимся поставками в Россию японской техники Комацу, Григорием МЕЛЬКУМОВЫМ.

– Григорий Евгеньевич, вы давно работаете на рынке тяжелой техники, все время с японскими производителями?

– Давно, а с "Сумитомо" – материнской компанией "Сумитек" – с 1990 года. В 2001 году, обнаружив, что российские компании, нуждающиеся в хорошей тяжелой технике, не горят желанием самостоятельно заниматься ее импортом в Россию, "Сумитомо Корпорэйшн" решила создать ООО "Сумитек Интернейшнл" со 100%-ным японским капиталом. Она взяла на себя функции импортера в Россию техники и запасных частей и организовала по стране склады и сервисное обслуживание. Через два года мы получили официальный статус дистрибьютора техники Комацу в России.

– Т. е. ООО "Сумитек Интернейшнл" было создано специально для работы в России?

– Да, и таких компаний у "Сумитомо" много, есть они в Канаде, Испании, Польше, Прибалтике. В России работает несколько филиалов компании, имеющих статус дистрибьюторов Комацу. Наш Дальневосточный филиал покрывает территорию Иркутской и Читинской областей, Бурятии, Якутии, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Ближайшие склады с запчастями и техникой находятся в Красноярске, Кемерово, Хабаровске, во Владивостоке, Находке и Иркутске.

– А что можно сказать сегодня о российской тяжелой технике, ее конкурентоспособности?

– Пытаются наши компании копировать некоторые вещи, но пока не очень получается. Во-первых, у любого производителя должна быть определенная история, во-вторых, надо учиться делать все на высоком уровне.Я не исключаю, что со временем российская техника сможет составить достойную конкуренцию импортной, ведь у нас в стране есть для этого все – и сталь, и мозги, и руки, неплохие перспективы уже в недалеком будущем есть у отечественных экскаваторов, и особенно бульдозеров.

– Как вы относитесь к перспективе конкуренции с китайской техникой?

– Пока те, кто попробовали использовать китайскую технику, подчеркну, китайскую, а не ту, что сделана на заводах иностранных инвесторов, разместивших в Поднебесной свои предприятия, как Комацу, у которой в Китае три завода, не всегда остаются довольны ею. Они пытаются копировать технику ведущих производителей, что-то переделывать, но пока в тех отраслях, где требуется надежная работа, они проигрывают в конкурентной борьбе. Когда участвуешь в крупных проектах, речь идет даже не о цене, а о сроках выполнения заказа, надежности техники, которая должна работать 24 часа в сутки. У китайской техники пока много минусов, но если они будут устранены, то конкуренция возрастет.

– Вы свою технику с каких заводов получаете, с каких стран?

– Со всего мира, где расположены заводы Комацу, – это Япония, Китай, Америка, Европа, скоро будем получать из России, в середине года заработает завод в Ярославле.

– А насколько велик риск перепроизводства тяжелой техники?

– Производители такого оборудования не работают на склад, особенно если речь идет о крупной горной технике, как, например, гигантский экскаватор с ковшом в 40 кубометров, это, как правило, штучное производство, в год их собирают единицы. Поэтому завод-производитель начинает работать на основе контракта. Производство мелкой техники – уже конвейерное. Мы просчитываем и оцениваем сроки, когда тот или иной партнер может приступить к обновлению своего парка техники, меняются поколения машин и так далее. Так что перепроизводство в этой отрасли маловероятно.

– Имея длительный опыт работы с этой техникой в России, вы даете рекомендации ее производителю?

– Конечно, у нас есть отделы, которые анализируют все возникающие с нашей техникой проблемы и передают производителю Комацу. Заводы в свою очередь ведут модернизацию узлов, агрегатов, всегда идет совершенствование. Появляются новые модели, мы обсуждаем с горняками ее возможности, проводим семинары, такая работа выгодна всем сторонам – и потребителю, и продавцу, и производителю.

– А сколько времени уходит на изготовление техники и выполнение заказа на ее поставку?

– Все начинается с заключения контракта, если он оплачен полностью или частично, следует размещение заказа на заводе. Чем больше машина, тем дольше срок ее исполнения, есть такие, что изготавливаются год, ведь головной завод в свою очередь должен разместить заказы на комплектующие своим партнерам. Т. е. это процесс достаточно длительный, плюс надо учитывать лимит производственных мощностей заводов. Бывает, кто-то хочет купить технику, а у заводов Комацу на этот год уже полный портфель, приходится переносить заказ на следующий год.

– Кризис как-то отразился на загруженности мощностей заводов производителей тяжелой техники?

– Да, нагрузки на производителей снизились, что заметно сократило сроки изготовления заказов. Были периоды, когда на трубоукладчики, например, срок поставки достигал два года, а сейчас они у нас есть на складе.

– Т. е. России, которая активно строит трубопроводные системы, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, это на руку?

– Да, сейчас мы их много продаем. Нам только на сервисное обслуживание передано 100 таких трубоукладчиков компанией, занятой строительством газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток".

– В каких регионах в прошлом году покупали больше всего техники?

– Если говорить об объемах продаж, то в прошлом году больше покупали Хабаровский край и Приморье; если оценивать отрасли, то в первую очередь – строительная, нефтегазовая, угольная.

– В золотодобывающей отрасли много заявлено проектов?

– Да, доля техники Комацу в золотодобывающей отрасли очень большая, в отдельных компаниях она составляет от 50 до 100%. В прошлом году они чувствовали себя неплохо из-за роста цен на золото, появилась возможность провести переоснащение парка и вложить деньги в покупку месторождений. Артель "Амур" из Хабаровского края, например, давно не покупала у нас много техники, в год 2-3 машины, не более. А в прошлом году они заключили с нами большой контракт, по которому получат 45 единиц под конкретный проект – месторождение платины "Кондер". Но в целом, если судить по покупкам оборудования, прорыва в спросе не было, можно говорить лишь о возобновлении покупок.

– Значит, кризис все-таки отразился на затратах этих компаний?

– Надо учитывать, что добывающие компании работают на кредитовании под залог драгметаллов, покупают за счет кредитов материальные запасы, в том числе технику, потом в течение сезона идет возврат заемных средств. В кризис, когда пошел рост кредитных ставок, у многих возникли проблемы с предсезонным кредитованием, вместо покупки техники они стали больше приобретать запасных частей и ремонтировали то, что есть. Сейчас им стало легче выделить деньги на обновление техники. Кроме того, за последние годы ситуация в отрасли изменилась, снижается добыча россыпного золота и растет рудного. А деньги в рудное золото могут вкладывать только крупные предприятия, гиганты отрасли. Они, как правило, и развивают новые проекты, прирастая новыми месторождениями, и покупают технику.

– Вы уже говорили, что на отечественном рынке много техники, какими преимуществами обладает ваша, позволяя побеждать конкурентов?

– Наше преимущество в конструктивных особенностях техники Комацу. Она пользуется особым расположением горняков за легкое обслуживание, производительность, за подходящие для этой отрасли технические параметры, плюс сервисное обслуживание. При работе в условиях Севера немаловажен такой процесс, как рыхление вечной мерзлоты или подготовка полигонов для промывки песков, где не всякая техника проявляет себя одинаково хорошо. Комацу разрабатывала специально технику для низких температур, в России это хорошо знают. Есть экскаваторы, рассчитанные на работу при минус 50 градусов. А горняки смотрят друг на друга, кто и что покупает, и быстро ориентируются.

В свою очередь поставщики ищут возможность не упустить покупателя, предлагая финансовые решения их проблем, обслуживание и многое другое. Покупателям важны наличие у поставщика широкой линейки техники, наличие складских запасов, сервиса, возможность воспользоваться лизинговыми схемами финансирования. Поэтому мы работаем в кооперации с банками и лизинговыми компаниями, либо предоставляем отсрочки платежей, срок которых зависит от репутации заказчика, истории наших взаимоотношений, от объема покупки. Бывает, и два года, и полтора, и год, и полгода, есть схемы квартальных платежей.

– Кто еще из крупных партнеров кроме упомянутого "Амура" является вашим партнером в горной отрасли?

– "Полиметалл" отдает предпочтение Комацу, с ним мы работаем в Амурской области, "Полюс Золото" - наш партнер, с ним работаем на территории Иркутской области. В Амурской области также работаем с "Соловьевским Прииском", в Читинской – с артелью "Газимур", в Хабаровском крае практически со всеми артелями ("ДВ Ресурсы", Артель "Восток"), в Якутии с АС "Селигдар", "АЛРОСА", "Алдан Золото" и другими, в Магаданской области по традиции работаем с "Сусуманзолото".

– Иностранные компании приходят на российский рынок, как правило, в качестве инвесторов. Техника приобретается там, где ее можно обслуживать, ремонтировать, где есть ее выбор. Сегодня она есть в России на Дальнем Востоке.

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