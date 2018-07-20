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15 Марта 2010, 10:00 | Регион сегодня

Золотые правила &quot;Полиметалла&quot;

Минувший год стал серьезным испытанием для горнодобывающей отрасли в России: изрядно штормило даже в привычно тихих гаванях золотодобытчиков. Под влиянием кризиса многие компании вынуждены были редактировать стратегические планы, и в первую очередь экономия коснулась геологоразведки. Не стал исключением и "Полиметалл", признанный фондовой биржей РТС компанией с самой высокой сопротивляемостью кризису.

Минувший год стал серьезным испытанием для горнодобывающей отрасли в России: изрядно штормило даже в привычно тихих гаванях золотодобытчиков. Под влиянием кризиса многие компании вынуждены были редактировать стратегические планы, и в первую очередь экономия коснулась геологоразведки. Не стал исключением и "Полиметалл", признанный фондовой биржей РТС компанией с самой высокой сопротивляемостью кризису.

"Полиметалл", первым из российских компаний-эмитентов отыгравший кризисное падение котировок, еще в конце 2008 года объявил о сокращении инвестиций в геологоразведку и полностью прекратил работу по поисковым проектам ранней стадии, сконцентрировавшись на разведке рядом с действующими рудниками. В 2009 году пройдено всего 53 км разведочного бурения – в половину меньше, чем годом раньше. Однако уже в конце года генеральный директор "Полиметалла" Виталий НЕСИС заявил, что в 2010-м компания планирует возобновить инвестиции в проекты, находящиеся на ранней стадии, и пробурить 88 км. Стоит задача к 2011 году путем проведения активных геологоразведочных работ увеличить резервы золота до 240 тонн, а серебра – до 18 тыс. тонн.

При этом стратегические планы в отношении разведки активов третьего поколения будут ужесточены. Это означает, что "Полиметалл" будет интересовать в обозримом будущем открытие только крупных и очень крупных месторождений, способных обеспечить объем добычи в золотом эквиваленте – не менее 10 тонн в течение 10 лет либо не менее 15 тонн в течение пиковых 4 лет.

Кандидаты в перспективные для изучения объекты уже определены. В Хабаровском крае – это месторождения "Албазино" и Агние-Афанасиевский рудный узел. В Свердловской области – "Тамуньер", в Магаданской – рудопроявления "Роговик" и "Прогнозный". "Полиметалл" нацелен вывести к 2011 году как минимум три проекта на стадию выявления ресурсов в несколько миллионов унций.

Не исключено, впрочем, что для продления сроков действующего Хаканджинского горно-металлургического комбината в Хабаровском крае "Полиметалл" снизит планку до меньших масштабов. Известно, что в этом году компания планирует завершить нагорную отработку небольшого Юрьевского месторождения – спутника "Хаканджи". На его отработку ушло всего три года, включая создание инфраструктуры. "Юрьевское" между тем стало хорошей подпиткой для ГМК благодаря богатым содержаниям золота. Охотская горно-геологическая компания (ОГГК), разрабатывающая эти два месторождения, в 2009 году сохранила объем производства на уровне 3,34 тонны золота (108 тыс. унций) и 52,9 тонны серебра (1,7 млн унций).

В случае, если геологи обнаружат по соседству с "Юрьевским" небольшое месторождение аналогичного класса, его, безусловно, будут разрабатывать, – уверяет главный геолог ОГГК Олег ЛИМОНОВ. Компания заинтересована в продлении сроков действующего актива.

– Продлить срок существования предприятия позволит подземная добыча, – говорит управляющий директор ОГГК Геннадий КУЗЬМЕНКО. – Проект "подземки" будет готов в этом году, а работы начнутся в 2011-м.

В самом начале кризиса генеральный директор "Полиметалла" Виталий Несис заявлял, что компания сосредоточится на расширении существующих объектов: "Больших приобретений в кризисный период от нас ждать не стоит, но точечные, которые логичным образом дополняют имеющуюся минерально-сырьевую базу, будут".

Между тем наличие "сырьевого козыря" предоставило российским золотодобытчикам хорошую возможность привлечь финансирование в условиях экономической нестабильности и нарастить ресурсы. "Полиметалл" не мог не воспользоваться таким шансом. За период кризиса компания объявила о приобретении пяти крупных месторождений с суммарными запасами около 86 млн унций серебра и 9,5 млн унций золота. "Может быть, сделаем еще небольшие покупки, но крупных сделок, вероятно, не будет, – вновь уточнил позиции Виталий Несис. – 2009 год был поворотным в истории компании. Мы успешно увеличили производство, ввели в строй дополнительные мощности на действующих предприятиях, и, что еще важнее, значительно нарастили базу активов за счет приобретений стратегически привлекательных проектов. Их успешное развитие, наряду с проектом "Албазино-Амурск", удвоит наше производство в золотом эквиваленте и является ключевым приоритетом для команды менеджмента в 2010 году".

В числе активов, добавившихся в период кризиса, – месторождения "Гольцовое", "Сопка Кварцевая" и "Дальний" в Магаданской области, золоторудная компания "Майское", владеющая лицензией на одноименное месторождение на Чукотке. Кроме того, "Полиметалл" объявил о выходе в Казахстан – компания приобрела у Orsu Metals золотомедное месторождение "Варваринское", где сейчас реализует антикризисную программу.

"Полиметалл" уже вписал новые дальневосточные активы в стратегию развития и создания перерабатывающих хабов. Месторождения "Гольцовое", "Сопка Кварцевая" и "Дальний" войдут в Омолонский хаб наряду с принадлежавшими "Полиметаллу" "Лунным", "Дукатом", а также приобретенными в этом году в составе Омолонской золоторудной компании "Биркачаном" и "Орочем". Майское месторождение "Полиметалл" намерен включить в Амурский хаб, основа которого закладывается уже сегодня – посредством создания горно-металлургического комплекса в составе двух предприятий "с нуля": горно-обогатительного комбината в районе имени Полины Осипенко и завода по переработке золоторудного концентрата в городе Амурске. Проект "Албазино-Амурск" остается для компании ключевым на Дальнем Востоке. Получение первой руды "Албазино" запланировано на 2-й квартал, запуск фабрики флотационного обогащения на месторождении – на 4-й квартал 2010 года, а фабрики автоклавного окисления в г. Амурске – на 2-й квартал 2011 года.

Производственные результаты 2009 года продемонстрировали соответствие изначально объявленному "Полиметаллом" прогнозу. В минувшем году компания произвела 9,67 тонны золота (311 тыс. унций) и 538 тонн серебра (17,3 млн унций). Годовое производство золота в сравнении с 2008 годом выросло на 9%, серебра – на 1%.

Прошлый год стал пиковым в продвижении проекта "Албазино-Амурск", куда инвестировано $115 млн. В 2010 году затраты по проекту ориентировочно составят $82 млн. В общей же сложности капитальные затраты на проект уже оценивается порядка $238 млн.

В рамках проекта продолжается строительство фабрики флотационного обогащения: возведение всех фундаментов и инфраструктурных объектов завершено, идет установка металлоконструкций. Строительство фабрики автоклавного выщелачивания в Амурске – в стадии закладки фундаментов, ее ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2011 года. Уже летом на объект станет поступать уникальное технологическое оборудование.

– Контракт на изготовление автоклава компания заключила с китайской Shanghai Morimatsu, – рассказывает управляющий директор "Ресурсы Албазино" Сергей АНТИПИН. – Фактически Shanghai Morimatsu – выведенное в Шанхай японское производство. Китайцы предложили нам гарантии высокого качества выполнения работ и удобную схему доставки, что крайне важно.

Запасы месторождения "Албазино" оцениваются более чем в 70 тонн золота, минеральные ресурсы – более чем в 93 тонны. Компания продолжает здесь активные геологоразведочные работы и ожидает увеличения рудной базы до 150 тонн к моменту запуска предприятия.

Успешным стал год и для предприятия "Золото Северного Урала". На Воронцовском месторождении достигнуто рекордное годовое производство золота – 4,67 тонны (150 тыс. унций).

В Магаданской области на основных активах компании – месторождениях "Дукат" и "Лунное" – было отмечено снижение в производстве золота (а на "Дукате" и серебра) из-за реконструкции фабрики и снизившихся содержаний серебра и коэффициента извлечения.

На Варваринском месторождении (Казахстан) менеджмент предприятия вместе с сотрудниками "Полиметалл Инжиниринга" работает над созданием нового плана горных работ и обновлением подсчета резервов. Эта работа должна быть закончена в третьем квартале 2010 года.

На "Майском" по результатам детального бурения удалось подтвердить протяженность и мощность основных рудных тел, а также прогноз содержания золота в них. Начато строительство водохранилища и хвостохранилища. "Полиметалл" планирует опубликовать ключевые результаты детального ТЭО отработки "Майского" вместе с подсчетом резервов в соответствии с кодексом JORC в апреле 2010 года.

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