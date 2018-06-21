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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:45 |
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Колыма хочет быть центром. Золотым
В ускоренном освоении месторождений, расположенных на обширной территории на границе Колымы и Якутии, заинтересована и соседняя республика. Это один из самых актуальных проектов межрегионального сотрудничества, который уже перешел в стадию конкретных совместных дел. В конце прошлого года в департаменте природных ресурсов администрации Магаданской области совместная рабочая группа Республики Саха (Якутия) и Магаданской области обсудила техническое задание на разработку Концепции изучения и освоения Яно-Колымской рудной провинции, выработала общие постановочные вопросы к совещанию в Министерстве регионального развития РФ.
Надо сказать, что заинтересованность в развитии этого региона проявляет и федеральный центр. Освоение Яно-Колымской золоторудной провинции – один из пунктов самой первой федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 – 2005 годы и до 2013 года". И то, что богатства провинции уже в ближайшие годы будут активно вовлекаться в промышленный оборот, подтверждает и принятая недавно Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Что представляет собой эта будущая точка роста двух субъектов Федерации? Ответ на этот вопрос "ДК" попытался найти в департаменте природных ресурсов администрации Колымы.
По словам начальника департамента Виктора ПРОКАЗИНА, геолого-экономическое и инвестиционное обоснование ускоренного развития Яно-Колымской провинции базируется на ее высочайшем минерально-сырьевом потенциале. Уже сегодня он оценивается в 9302,194 тонны ресурсов золота – только на территории Магаданской области порядка 4 тысяч тонн. Это богатые рудные поля "Наталкинское", "Дегдеканское", "Токичанское", "Олботское", "Верхнехачканское", "Павликовское", "Игуменско-Родионовское", "Чумышское", "Осадочное". Ядром же Яно-Колымской золоторудной провинции является месторождение "Наталкинское", разведкой и подготовкой к масштабному освоению которого занимаемся ОАО "Рудник им. Матросова". Самые свежие цифры – по итогам доразведки запасы залежей месторождения с 245 тонн доведены до 1836 тонн (в том числе 1449 тонн балансовые). Компания уже потратила порядка 2 млрд рублей на разведочные работы.
Чтобы прирастить запасы ресурсов месторождений провинции, многочисленные зодотодобывающие предприятия региона за четыре года уже вложили в геологоразведку (ГРР) на этой территории порядка 4,5 млрд рублей.
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