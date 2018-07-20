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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:30 |
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Строителям нужна СРОчная страховка
– Александр Самуилович, есть какие-то данные, сколько уже заключено договоров страхования ответственности членов СРО в России? Прошел ли уже пик спроса на этот вид страхования, а если нет, то когда он ожидается?
– По оценкам специалистов нашей компании, в России заключено уже около 15 тыс. таких договоров, в частности, на "ГЕФЕСТ" приходится более 1 тыс. На Дальнем Востоке этот процесс тоже начинает набирать обороты, например, наша компания активно работает с такими крупнейшими СРО региона, как "Региональное объединение строителей Приморского края", "Дальневосточное объединение строителей", региональным подразделением "Межрегионального объединения строителей" и другими.
Однако практически 40% участников строительного рынка в целом по России еще не успели заключить договоры страхования ответственности. Ведь десятки СРО были зарегистрированы буквально после новогодних праздников. В Ростехнадзоре в конце декабря 2009 года был зафиксирован пик подачи заявлений от некоммерческих партнерств – будущих СРО. Кроме того, многие члены даже тех СРО, которые были сформированы в числе первых, еще не застраховались. Ведь в "Требованиях к страхованию", которые принимает каждое СРО, может быть прописан определенный срок – иногда до полугода. Также ожидается спрос от тех организаций, которые дополнительно получают допуски на генподрядные работы в связи с постановлением от 21.10.09, вступившим в силу 9 января. Поэтому я думаю, что спрос на страхование будет устойчиво расти еще до конца марта.
– Все страховщики предлагают свои условия страхования ответственности. Как член СРО может выбрать "правильного" страховщика, на основе каких критериев?
– Это действительно проблема. Не всегда помогает даже то, что в требованиях конкретного СРО по страхованию правильно прописаны необходимые параметры страхового договора. Зачастую только специалист-страховщик может разобраться, насколько условия договора, предлагаемые страховой компанией, соответствуют принятым "Требованиям" данного СРО. Кроме того, ФАС занял довольно жесткую позицию по вопросу аккредитации страховых компаний при СРО. Поэтому членам СРО приходится выбирать страховщика, можно сказать, действительно на свой страх и риск.
Ориентироваться стоит на опыт работы страховщика в строительной отрасли, на наличие в страховой компании подразделений по страхованию строительных рисков, специалистов со строительным образованием, показатели финансовой устойчивости. Нужно насторожиться, если страховщик предлагаем вам застраховать все что угодно за 3 копейки, хотя среднерыночная цена на эту услугу в разы выше. Страховщик не может работать себе в убыток, он должен регулярно пополнять страховые резервы, а откуда брать средства, если он продает полис ниже себестоимости? Поэтому критерий цены не может быть единственным и тем более основополагающим.
Кстати, в вопросе совместимости с "Требованиями по страхованию" СРО "ГЕФЕСТ", можно сказать, находится в более выгодном положении, поскольку большинство подобных документов крупнейших строительных СРО, таких как "Межрегиональное объединение строителей" и других, были разработаны на основе методических рекомендаций нашей компании.
– А чем можно объяснить тот факт, что некоторые страховщики предлагают застраховать строителям свою ответственность буквально за 5 копеек, что за выплата будет по такому полису? И сколько в среднем его стоимость?
– Ни для кого не секрет, что некоторые страховщики ради достижения сиюминутной выгоды прибегают к демпингу. В частности, они предлагают "дешевые" условия страхования: минимальные страховые взносы, заниженные страховые суммы, ничтожный объем страхового покрытия. При этом они зачастую не планируют в будущем выплачивать возмещение. К сожалению, рынок уже успел наполниться такими договорами-"фантиками". Это возможно из-за того, что, пока нет единой политики, отсутствуют методики оценки рисков и ущербов. Я считаю, что разработка единых стандартов в этом сегменте просто жизненно необходима.
Хотя бывают случаи, когда сами строители осознанно приобретают такой "фантик", ведь для многих целью получения полиса становится только уменьшение взноса в компенсационный фонд, а не реальное страхование рисков. Но если произойдет убыток, то такие договоры ничем не смогут помочь строителям, придется отвечать рублем сначала самой строительной организации, а в случае ее неспособности возместить ущерб – всем членам СРО. Согласитесь, никому не хочется отвечать за своего нерадивого коллегу, который решил сэкономить на страховке.
Поэтому, чтобы избежать таких проблем, не нужно превращать страхование в пустую формальность. Конечно, тариф для каждой строительной организации рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества и видов работ, на которые нужно получить допуск. В среднем стоимость полиса для строителей – 30-50 тыс. руб., для проектировщиков 15-30 тыс. руб., а для изыскателей – 10-25 тыс. руб.
– Все-таки от каких рисков будут защищены строительные организации – члены СРО? Есть ли у "ГЕФЕСТа" выплаты по договорам страхования гражданской ответственности?
– В первую очередь это обеспечение ответственности по рискам нанесения строителями ущерба здоровью и имуществу третьих лиц. Мы, как страховщики, довольно часто выплачиваем возмещения третьим лицам за повреждения строителями коммуникаций, соседних зданий, автомобилей, припаркованных около стройплощадки.
Многолетняя статистика компании говорит о том, что в 78% случаев выплаты по страхованию ответственности строителей производятся за повреждения кабелей и инженерных коммуникаций. Даже небольшое повреждение – всего три кабеля – это уже ущерб и страховая выплата на сумму более 500 тыс. руб. Так, например, компанией было выплачено 4,1 млн руб. за разрушение грунтового основания существующего коллектора при строительстве тоннеля. Таких примеров много.
– Какую долю этот сегмент сможет занять на рынке страхования строительных рисков?
– Общую и конечную цифру по рынку сейчас назвать трудно, по нашим оценкам, объем по итогам 2009 – начала 2010 г. составит не более 1,5 млрд руб. В масштабе всего страхового и строительного рынка эта цифра более чем скромная. Тем не менее значимость этого небольшого сегмента сейчас высока, поскольку он будет формировать массовое отношение строителей к страхованию.
Конечно, страхование ответственности – это не панацея от всех проблем в строительной отрасли, оно не может защитить от всех рисков. Оно призвано обеспечить ответственность строительного бизнеса перед третьими лицами.
Но большинство ущербов, которые строители причиняют третьим лицам, затрагивает и их самих. Так, например, если обвалилась часть пролетного сооружения надземного путепровода, то наносится ущерб не только ближайшим зданиям, постройкам и имуществу, но и самому объекту. Могут пострадать и рабочие, и техника. Необходимо комплексное страхование – самого объекта, персонала, техники. Я думаю, что выплаты по страхованию членов СРО будут хорошим аргументом.
Похожую ситуацию, наверное, все помнят с автострахованием. После введения ОСАГО спрос на КАСКО увеличился. Когда автовладельцы получили опыт обязательного страхования и выплат по нему, они поняли, что страховой полис не просто красивая бумажка.
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