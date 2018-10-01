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Сахалинский оптимизм
Как бы в последние годы Сахалин ни стремился диверсифицировать свою экономику, от нефтегазовой доминанты ему не уйти. Отрасль формирует порядка 45% регионального бюджета, поэтому все события в ней непосредственным образом влияют на бюджет области. Прошлогодний кризис сказывался существенно, и его негативное влияние распространится и на нынешний год. Уже сейчас очевидно, что региональный бюджет может сократиться на 8-10 млрд рублей. Это потребует от областной власти очень взвешенного подхода к его исполнению – предстоит пройти между необходимостью экономить и потребностью не терять темпов развития. Скомпенсировать потери поможет увеличение объемов добычи нефти и газа, и очень желательным фактором является стабилизация цены – хотя бы на уровне $80 за баррель.
Тем временем нефтегазовый комплекс ежегодно прибавляет в объемах добычи и нефти – она в прошлом году составила 15,4 млн тонн (рост 20%), и газа – его на острове добыли порядка 19 млрд куб.м (рост в 2,3 раза). Долгожданное и самое яркое событие – открытие завода СПГ в Пригородном (проект "Сахалин-2") произошло тоже в прошлом году – на исходе зимы. "А кажется, что совсем недавно, – признается Александр Вадимович. – В конце 2008 года мы открывали терминал по отгрузке нефти – эти факторы существенным образом повлияли на рост объемов промышленного производства в нефтегазовой отрасли".
В прошлом году Сахалин уже отправил в страны АТР порядка 4,5 млн тонн сжиженного природного газа, оператор проекта – компания "Сахалинская Энергия" по предварительной информации сработала с прибылью. Хотя это еще не говорит о том, что сам проект вышел на прибыль, подчеркивает губернатор, но положительный итог года – это хороший знак.
В рамках проекта "Сахалин-1", помимо уже эксплуатирующихся объектов "Чайво", началось обустройство площади "Одопту". По словам губернатора, уже в этом году (крайний срок сентябрь) на площади "Одопту" начнется добыча нефти, что позволит дополнительно получить 1,5 – 2 млн тонн. Это один из приоритетов наступившего года, в котором область планирует добыть около 16 млн тонн нефти, и порядка 22 млрд куб. метров газа. Еще один приоритет – выход на проектную мощность завода СПГ – 15 млрд кубических метров природного газа. Ударным проектом года является и строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, на котором, по словам губернатора, предстоит освоить 110 млрд рублей инвестиций, а половина этих денег – 55 млрд рублей – будет осваиваться на сухопутной части Сахалина.
Сахалинская область все последние годы была лидером по объему прямых инвестиций. Их обеспечивали главным образом развивающиеся сахалинские проекты. Основные строительные работы по ним завершены, поэтому падение этого показателя в 2009 году на 44%, до 100 млрд рублей, – процесс объективный. Так же, как и снижение инвестиционной активности предприятий разных отраслей экономики, – влияние экономического кризиса в этой тонкой сфере неизбежно. Но просто признавать этот факт и не пытаться изменить ситуацию – не в правилах работы теперь уже правительства Сахалинской области (в начале года проведена коренная административная реформа управления областью).
Как откровенно признал в беседе с журналистами Александр Хорошавин, его не устраивает ситуация, которая складывается в настоящее время в инвестиционной политике территории.
– Мы уже подготовили проект закона о государственной поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области, который проходит согласование в Сахалинской областной думе. Следующий этап – создание инвестиционного комитета, который будет производить оценку поступающих к нам инвестиционных проектов. Некоторые могут быть реализованы на условиях частно-государственного партнерства.
Один из таких проектов уже проходит оценку. Компания "Гидрострой" предлагает реконструировать причал в поселке Крабозаводском и оборудовать там большие холодильники для хранения рыбы, поставить также холодильник в Корсаковском районе и на его базе сделать консервный цех. На первый взгляд проект интересный, но, чтобы он заработал, надо создать прозрачные условия для инвесторов. Успешным примером могут служить нефтегазовые проекты, для которых в свое время были созданы определенные всем понятные правила. Столь же благоприятные инвестиционные условия требуется создавать и для реализации мелких проектов, и мы будем над этим работать, – заверил губернатор.
А параллельно с формированием благоприятного инвестиционного климата правительство области в 2010 году намерено осуществить целый ряд проектов, yаправленых на улучшение инфраструктурных условий. Один из ограничителей для развития – недостаточность энергомощностей. Поэтому областная власть, по словам Александра Хорошавина, на эту тему делает особый акцент.
– Начинает реализовываться проект перевода Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на газ. Уже образовано акционерное общество, и в марте может быть объявлен конкурс на выбор подрядчика, – рассказывает Александр Вадимович. – Данный проект осуществляется совместно с федеральным бюджетом и рассчитан на 3 года. Одновременно с началом строительства нового энергоблока мощностью 140 МВт будут проводиться работы по переводу с угля на газ существующих энергоблоков.
Развитие области связано и с формированием топливно-энергетического комплекса в Углегорском районе, что на западном побережье Сахалина. Этот масштабный проект будет включать разработку месторождения "Солнцевское-2", проектирование и строительство рядом с ним новой электростанции, реконструкцию портов в Углегорске и Шахтерске, строительство либо железной, либо автомобильной дороги Ильинск-Углегорск, а также создание в рамках этого проекта необходимой социальной инфраструктуры.
Камень преткновения, который администрация области все годы усиленно пытается сдвинуть, – транспортная схема и оторванность Сахалина от материковой России. Это двойное и тройное удорожание завозимых на остров товаров. Плюс большая трата времени. Все это, по мнению губернатора, отрицательно сказывается на экономике и влияет на настроение людей. Социологи говорят, что сахалинцы чувствуют свою оторванность от Большой земли и несколько обижены на федеральную власть за то, что существует такая проблема.
– Если будет решена проблема транспортной связи – мост или тоннель, – это существенным образом изменит ситуацию, – говорит Александр Хорошавин. – Люди не будут думать о билете "в один конец". Но надо быть реалистом, я не мечтатель и понимаю, что это быстро не решится. В марте в комитете Госдумы будут слушания по переходу Сахалин – материк, мы начинаем поэтапно двигаться по этой линии. Но пока этот вопрос обсуждается, нам надо заниматься проблемой обновления паромов.
Второе – это собственно островные дороги. Иной раз жителям Охи легче попасть в Хабаровск, чем в Южно-Сахалинск. На дороги в этом году область выделила 4 млрд рублей. Из этих денег 2,2 млрд – на строительство дороги на север острова.
При том, что по итогам кризисного года строительная отрасль повсеместно признавалась наиболее пострадавшей, сахалинцам удалось на 8,6% увеличить объем ввода жилья – в эксплуатацию сдано 161,7 тыс. кв. м. Вообще, отметил губернатор, динамика этого показателя положительная с 2006 года. И нынешний год, по планам областной власти, должен ее продолжить – на островной территории будет сдано в эксплуатацию 200 тыс. кв. м. Стоит отметить, что в прошлом году, в отличие от 2008-го, когда восстанавливался Невельск, область практически не использовала на строительство жилья деньги федерального бюджета, обходясь собственными средствами.
Губернатор подчеркнул, что, несмотря на кризис, область полностью выполнила обязательства по строительству социальных объектов – больниц, спортивно-оздоровительных комплексов, школ, в том числе на Курильских островах. В этом году запланировано строительство 23 новых объектов на Сахалине и полтора десятка на Курилах.
Значительная часть новостроек будет способствовать развитию индустрии спорта и отдыха. "Сахалин должен вернуть себе славу кузницы кадров базовых видов спорта, прежде всего, лыжного, – твердо заявил Александр Хорошавин. – У нас все для этого есть". Этому будут способствовать достройка лыжно-спортивного комплекса "Горный воздух", строительство в Южно-Сахалинске ледового дворца и современного спортивного зала.
В 2010 году правительство Сахалинской области прогнозирует рост экономики, ожидая увидеть ВРП на уровне 362 млрд рублей, что примерно на 6,6% выше достижений прошлого года. Прогноз этот базируется не только на развитии нефтегазового сектора. Так, в прошлом году значительный вклад в валовой региональный продукт внесла рыбная отрасль, где благодаря хорошей путине и организации переработки объем произведенной рыбопродукции был увеличен на 35%. Одним из приоритетных направлений останется увеличение объемов добычи угля. Перед отраслью ставится задача добыть за 2010 год 3,9 млн тонн угля, из них 1 млн тонн вывезти за пределы области. Ожидается сохранение положительных тенденций в лесопромышленном комплексе. Диверсификация экономики – задача не одного года и даже десятилетия.
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