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Пятница| 13 Июля, 00:36 |
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«Все как будто правильно!»
В зрительном зале как обычно не более сотни человек. В чем дело? Почему на 4-м спектакле уже пусто? Ломает голову дирекция, недоумевают и обижаются актеры. А зритель, не тот «так называемый театральный зритель», которого в Магадане хватает на 2-3 спектакля, а зритель – житель Магадана – не идет. Почему не идет? Убогая постановка? Отвратительная декорация? Бедные костюмы? Наоборот, все впору большому столичному театру. Актеры слабые, плохо играют?
Да… слабо и плохо играют, осточертели зрителю. А главное – не заражают зрителя. В них нет огонька, искренности и того огня, который должен унести с собою взволнованный человек домой, чтобы завтра рассказать и поделиться с человеком, не бывшим еще на спектакле. Не с чем поделиться и не о чем говорить. Не о чем говорить, потому что актеры ничего не дают зрителю. А раз не о чем взволнованно поговорить, поделиться, видевший человек и не вспоминает о спектакле, а когда его и спросят через какой-то промежуток времени, он, словно отмахиваясь от мухи, скажет… ерунда. А на ерунду не стоит и идти, лучше дома на эти деньги купить спирта и посидеть и посудачить с товарищами по выпивке.
Все пьесы Островского, за исключением немногих, являются шедеврами русской драматургии. Во всех, устами того или иного персонажа, бросались прямо в лицо сильным мира того времени, недвусмысленные фразы, о их ничтожестве, никчемности и т. д. Образы пьес Островского выписаны с такой любовью, с такой правдивостью, что надобно быть просто никудышным актером, чтобы не суметь передать зрителю со сцены то, что вложил Островский в уста любого персонажа. ... Талантливости и даровитости для актера мало. Должен быть разум и умение разобраться, что ты делаешь. Сутырина абсолютно не понимает образа. Она просто пересказывает роль.
Погода опять повернулась на зиму. Никак зиме не хочется уступать своих прав. Вчера был ... штормовой ветер. Вчера я чуть-чуть не налетел на московскую и ленинградскую группы, уходя от Аркадия Зиновьевича, который, сокрушенно разводя руками, говорил о никчемности присылки московской театральной группы. Состав ея более подходит для антуража, чем для сольно-концертных выступлений. А все потому, что у власти и руководства искусством посажены некомпетентные люди в эстрадном деле, абсолютно в этом безграмотные. …Непонятно, кто и чем руководствуется при распределении этих назначений, только потому, что у него имеется партбилет? Это совершенно неправильно. Между прочим Арк. Зин. сказал, что директором Филармонии назначено лицо при произношении фамилии, только фамилии, можно сойти с ума, а также усумниться в нормальных умственных способностях давшего указание об этом назначении. Кто интересно? Арк. Зин. добавил, что все это происходит только потому, что рука руку моет. Почему же это все время так происходит и когда это все кончится, хотя бы здесь на Колыме? Сколько денежных средств уходит из-за этой некомпетентной массы руководителей в искусстве.
Чудеснейшая песня и по мелодии и по тексту...одна из лучших в творчестве Седого. Какие слышит в себе чудесные мелодии иногда композитор…, но иногда не все можно перевести на бумаги, иногда это не удается, я сужу по себе. Бывают случаи, когда проснешься среди ночи от чудесной музыки, ее слышишь целым оркестром, но как только протянешь руку к карандашу, как она куда-то как будто провалилась.
В первом стихотворении военного периода говорится о неумелости драться по-военному партизан стран народной демократии… «Покажем нашим братьям-партизанам, как надо у врага деревни брать. Кто, как не мы? Пошли! И мы пошли». Все как будто правильно! Мне, русскому, приятно от сознания моральной и физической мощи русского солдата. Скоро будет 10 лет со дня окончания Отечественной войны, и мне кажется нескромно и нетактично напоминать нашим друзьям и братьям, товарищам по оружию их неудачи, неопытность в ратных делах. По-моему, это уже перешло в компетенцию исследователя и военного историка.
…20 марта по традиции в часовне Святого Георгия Победоносца прошла Лития памяти Вадима Козина, представители властей, друзья и поклонники возложили цветы на его могиле на Марчеканском кладбище.
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