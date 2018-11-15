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Среда| 28 Ноября, 15:07 |
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Франция на улицах Хабаровска
Экспозиция-ретроспектива представила наследие французской фотографии, начиная с самого ее зарождения, и позволила проследить эволюцию этого вида искусства на примере работ как великих фотографов, так и неизвестных авторов. 120 снимков были отобраны из тысячи фотографий трех крупнейших мировых собраний – Национальной библиотеки Франции, музея д’Орсэ и Центра Помпиду в Париже. Благодаря запечатленным на них моментам каждый из гостей экспозиции получал образную возможность оказаться в том же месте, том же времени и рядом с теми же людьми, испытывая спустя многие десятилетия похожие чувства.
Помимо «интерьерной» музейной части выставки на улице экспонировалось фотоэссе о Франции и французах – выставка широкоформатных фотографий «Le Pieton de Paris» («Парижский пешеход»). Столь непривычная для российской действительности задумка разбудила интерес и фантазию хабаровских пешеходов, которые могли «прогуляться» у Эйфелевой башни, восхититься Пантеоном, понаблюдать за детьми, играющими в саду Тюильри, или влюблёнными парами в кафе на Елисейских полях.
Хабаровск стал первым из семи городов, включенных в географию выставки. Это знаковое событие не состоялось бы без меценатского участия «Региобанка» и банка «ВТБ».
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