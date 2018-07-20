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Пятница| 27 Июля, 05:51 |
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«Истоки» – как «крик души»
Рабочий кабинет генерального директора владивостокской компании «Дальстройбизнес-II» Александра Александровича СУББОТИНА представляет собой небольшое и комфортное деловое пространство, в котором почему-то невероятно приятно БЫТЬ. В нем сконцентрирована какая-то добрая положительная энергетика. И особую ауру этому помещению придают картины. Романтические пейзажи, в которых неожиданно застыли море, облака и лес. И застыли не в случайном беспорядке, а именно в гармонии с душой, как это увидел автор.
Когда в феврале в Доме-музее семьи Сухановых открылась выставка «Истоки», и эти картины увидели горожане, для многих из них, даже тех, кто уже давно знает Александра Субботина, было откровением, что он рисует. Причем на очень хорошем любительском уровне. Сам он отнекивается: «Да не художник я. У меня то, что я пишу, это просто как крик души. Почему волна, почему лес, – ну, не знаю…». Хотя, настоящий строитель – это, конечно, всегда романтик и потенциальный художник.
Рисует он дома. А особенно удачным считает то время, когда вся семья собирается у телевизора. Тогда, слушая его в пол-уха, можно спокойно взяться за мелки, которыми и создаются графические картины в технике пастели. Обычно начинает пять-шесть «полноцветных» работ, и дело движется довольно успешно. Хотя рисовать «по памяти» море с тонкой передачей всех оттенков волны, наполненной светом, или лес, то радостно-дневной, то сумеречный, очень сложно. В общем, вопреки кризису и огромной занятости на стройке, картины у него появляются одна за другой.
Стоит подчеркнуть, что это увлечение было поддержано его другом и великолепным приморским художником-маринистом Валерием ШИЛЯЕВЫМ, у которого он и перенимал секреты мастерства и технику. Да и женщины, конечно, вдохновляют: четыре дочки, три внучки и особенно жена – Наташа.
– Я давно подозревал, что он в душе художник, – поделился своими впечатлениями от «Истоков» декан факультета архитектуры ДВГТУ Валерий МООР. – Такие вещи, как Триумфальная арка и храмы, не родились бы, если бы не его своеобразное отношение к работе и возглавляемый им коллектив. К такого типа работам архитекторы предъявляют очень высокие требования. Но какие бы условия мы ни выдвигали, Сан Саныч говорил: «Сделаем». И было видно, что он не меньше нашего заинтересован в конечном результате. Мы вкладывали в проекты свои души, он со своими коллегами-строителями – свои, и в результате создавали места, где сегодня витает душа города».
Такие объекты, за строительство или реконструкцию которых Александр Субботин брался и берется, мало кому по силам. Достаточно назвать несколько наиболее известных: реконструкция здания Пушкинского театра, восстановление Триумфальной арки цесаревича Николая, Свято-Игоревский храм, Свято-Никольская церковь. Ежегодно -десятки объектов. За это и признание особое – «Почетный строитель России». И его особая гордость – именная Архиерейская грамота «В благословение за усердные труды во славу Русской Православной Церкви», врученная ему архиепископом Владивостокским и Приморским Вениамином.
Наверное, это и должно было случиться, что его картины увидели «свет», стали достоянием публики. Если удается больше, чем только строить, значит, это кому-то надо…
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