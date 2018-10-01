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15 Апреля 2010, 11:00 | Регион сегодня

Старая песня на новый лад

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, не вступившие в 2009 году в саморегулируемые организации аудиторов, с 1 января 2010 года потеряли право заниматься своей деятельностью, а ранее полученные лицензии и квалификационные аттестаты утратили свою силу.

Сейчас в России насчитывается 38 тыс. выданных аттестатов аудиторов, из них членами общественных объединений аудиторов являются около 7 тыс. человек. Из 6200 организаций, имеющих лицензии, почти половина – около 3000 – пока не входят в СРО. Это значит, что на сегодняшний день половина аудиторских организаций России лишается права ставить печать и подпись на аудиторских заключениях. На территории страны пока зафиксировано только 6 саморегулируемых организаций. Помимо главного офиса в Москве, только три аудиторских объединения имеют представительства как минимум в федеральных округах.

Порядок вступления в СРО очень прост: фактически организация или аудитор должны внести вступительный взнос, заполнить ряд документов и в некоторых организациях пройти предварительный контроль качества. Причем преимуществ у крупных столичных компаний с филиалами в регионах перед мелкими организациями в субъектах РФ нет. На данный момент на территории Дальнего Востока зарегистрировано 166 аудиторов и аудиторских организаций, вступивших в то или иное объединение.

Таким образом, на региональных рынках аудиторских услуг резкого уменьшения числа специалистов по аудиту не наблюдается. Но новые реалии могут серьезно отразиться на качестве и цене аудиторских услуг. «Саморегулируемые организации должны в значительной степени повлиять на качество услуг, оказываемых аудиторами, – считает Константин ЛАПЕНКОВ, директор Дальневосточного регионального филиала НП «Аудиторская палата России». – СРО предъявляют различные требования к качеству своих членов, но все эти требования довольно высоки. А высокое качество повлечет за собой и соответствующие цены. Те времена, когда крупные предприятия проверялись за совершенно смешные суммы, могут уйти в прошлое».

«Нужно понимать, что цена аудиторской проверки берется не просто так, – отметила Надежда НАУМЧИК, директор «Моор Стивенс Владивосток» филиала ООО «Моор Стивенс». – Цена зависит от самой компании, ее размеров, также следует учитывать, что проверка хорошего аудитора – это не только те две недели, которые он провел на предприятии, это еще длительная подготовка к этой проверке и сдача отчетности, которая требует также немалых затрат времени».

Приверженцы перемен считают, что саморегулируемые объединения аудиторов помогут стабилизировать работу этих специализированных структур, «отсеять» недобросовестных аудиторов, способствовать разрешению спорных вопросов в данной сфере. Теперь в каждом аудиторском объединении создаются комитеты по этике, а также специализированные органы по вопросам качества и дисциплинарной ответственности.

– Когда утвердится окончательно государственный состав саморегулируемых объединений, на пути встанет ряд важных стратегических задач в работе аудиторов, – сказала исполнительный директор НП «Российская коллегия аудиторов» Наталия МЕЛЬНИКОВА. – Во-первых, это формирование государственного реестра аудиторов и аудиторских организаций, который будут вести саморегулируемые объединения. Во-вторых, это новые подходы к формированию совета по аудиторской деятельности. В-третьих, изменяется система квалификации и аттестации аудиторов. В-четвертых, это создание компенсационных фондов. По сути дела компенсационный фонд – это институт коллективного страхования аудиторов, ориентированный на то, что при поступлении жалобы со стороны клиента и возникновении каких-либо расходов они будут возмещены.

Вместе с тем пока не ясно, сможет ли СРО «навести порядок» среди аудиторских организаций. Например, многие компании старались до сих пор «прикормить» аудитора, чтобы избежать возможных недоразумений с налоговыми инспекциями. Но смогут ли саморегулируемые организации избавиться от этой привычки своих клиентов (а также своих коллег), большой вопрос. Ясны лишь основные проблемы и то, что их придется решать уже непосредственно СРО, без помощи властных структур.

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