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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:13 |
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Мы уже стали единым банком
– Евгений Владимирович, о каком банке будет идти речь, когда завершится объединение?
– О банке, который станет вторым среди региональных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири по объему активов и соединит в себе основные преимущества, определяющие конкурентоспособность, – масштабные и недорогие ресурсы, современные технологии, гибкость и оперативность в принятии решений. Азиатско-Тихоокеанский Банк в последние годы стремительно рос и вкладывал серьезные деньги в построение программно-технологической платформы. Мы готовились к новому этапу развития. Сейчас пришло время, когда мы можем органично объединить под единым управлением любое количество подразделений. Наши новые камчатский и магаданский филиалы получают самые современные возможности банковского сервиса и полный перечень продуктов, которые есть в арсенале АТБ.
При этом стоит задача максимально сохранить преимущества региональных банков – гибкость, скорость в принятии решений, внимание к клиентам. За прошлый год АТБ увеличил активы на 40%, Камчатпромбанк и Колыма-банк подросли на 20%, при том что банковская система России выросла всего на 4%. Чтобы не потерять плюсы региональных банков, их топ-менеджеры получат максимально широкие полномочия, позволяющие самостоятельно принимать решения по крупным сделкам, и ранг вице-президентов АТБ.
– Какова сама технология объединения? Известно, что тот же Камчатпромбанк был одним из самых акционерных – в первые годы существования благодаря многочисленным эмиссиям акций он получил тысячи миноритарных акционеров.
– Решения об объединении были приняты на общем собрании акционеров всех трех банков. Акции банков будут конвертированы в акции АТБ. Те, кто захочет свои бумаги продать, смогут это сделать по цене, определенной оценочной компанией. Хотя, на мой взгляд, миноритарным акционерам, речь главным образом о них, выгоднее оставаться совладельцами крупного развивающегося банка, капитализация которого объективно будет только расти.
Если говорить о контрольных пакетах, то накануне объединения они были консолидированы до 95% – в Колыма-банке и больше 70% – в Камчатпромбанке группой акционеров, контролирующих Азиатско-Тихоокеанский Банк. Это три компании, которые поддерживают единую стратегию развития банка, направленную на расширение бизнеса и повышение его эффективности, привлечение международных инвесторов. В свое время они инвестировали значительные средства в капитал АТБ, что позволило банку активно осваивать новые технологии и продукты. К примеру, только Международная финансовая корпорация накануне кризиса, войдя в уставный капитал банка, вложила в АТБ 950 млн рублей. Благодаря этому мы смогли развернуть программу кредитования малого и среднего бизнеса и получить определенную фору на этом рынке. Позиция наших акционеров – повышение капитализации банка.
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