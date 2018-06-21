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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 00:36 |
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Легитимный лес от RFP group
Президент холдинга RFP group, председатель совета директоров ОАО «Дальлеспром» и ЗАО «Флора» Зарэ АРУТЮНЯН уточнил, что холдинг намерен сертифицировать весь арендуемый предприятиями лесной фонд площадью 6,4 млн га, c эксплуатационным запасом 4,5 млн м3 древесины в год.
Процедура сертификации предусматривает два этапа – предварительную оценку и окончательную сертификацию. Для проведения предварительного аудита в Хабаровск прибыли представители аккредитованного FSC сертификационного органа, которые проведут оценочные мероприятия в компаниях холдинга RFP group в Амурской области, Хабаровском крае и Приморье.
В течение двух недель специалисты аудиторской организации будут знакомиться с документацией компаний, посетят места рубок арендаторов, проведут интервью с персоналом предприятий, встретятся с представителями местной власти и населением. Предварительная оценка определит готовность предприятий холдинга к основному аудиту, результатом которого станет решение о выдаче международных сертификатов.
RFP Group (Russian Forest Products Group) – образован в 2004 году в результате объединения ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Дальневосточного региона, таких как ОАО «Дальлеспром» и ЗАО «Флора», а также известной судоходной транспортной компании ОАО «Амурское пароходство». Группа управляет всем комплексом лесного бизнеса от лесозаготовки, лесопереработки до продажи и доставки лесных материалов в страны АТР. Сегодня холдинг является лидером Сибири и Дальнего Востока России по объемам арендуемого лесного фонда и продажам лесной продукции в страны Северо-Восточной Азии.
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