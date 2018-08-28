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15 Апреля 2010, 11:00 | Регион сегодня

Второе дыхание БАМа

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ планирует обратиться в Правительство РФ с предложением реализовать проект строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали.

Об этом он заявил по итогам совещания по вопросам развития зоны Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и повышения провозной и пропускной способности БАМа. Совещание прошло в Москве под председательством полпреда Виктора Ишаева и президента ОАО «РЖД» Владимира ЯКУНИНА.

По словам полпреда, сегодня региональные власти вместе с Министерством транспорта, ОАО «Российские железные дороги» и компаниями, заинтересованными в перевозке грузов, потенциальными инвесторами должны предоставить в Правительство России обоснование необходимости развития БАМа.

«У меня есть твердая уверенность в том, что БАМ надо развивать. Эта железнодорожная магистраль поможет дальнейшему развитию Дальнего Востока, станет одной из точек роста производства в округе», – заявил Виктор Ишаев.

Полпред отметил, что существующие пропускные мощности магистрали недостаточны. «По нашим подсчетам в ближайшем будущем ежегодно будет увеличиваться грузооборот. Постоянно растут объемы перевозок угля и руды из Амурской области, Якутии, Еврейской автономной области. К этому прибавляется еще и лес, черные и цветные металлы, контейнерные перевозки. Я озвучил эту проблему при встрече с Президентом России Дмитрием Анатольевичем МЕДВЕДЕВЫМ. Президент поручил правительству проработать этот вопрос. По предварительным подсчетам строительство второй ветки БАМа обойдется в 500 млрд рублей. Это долгосрочная, объемная программа. Нужно понимать, что под развитием зоны БАМа мы понимаем строительство и новой железнодорожной ветки, и подъездных путей, и ответвлений к месторождениям, и развитие инфраструктуры морских портов», – подчеркнул полпред.

Он также добавил, что необходимость обновления БАМа вызвана и большим вниманием государства к Дальнему Востоку. «Грузооборот за первые два месяца 2010 года вырос на 130%. Объем инвестиций, который приходит на Дальний Восток, дает нам понимание, что в ближайшее время будет привлечено около 9 трлн рублей в экономику региона. Базой развития Дальнего Востока являются ресурсный блок и транспортная составляющая. Сегодня строится Кузнецовский тоннель, выделяются определенные средства. Но мы видим, что нынешние технические условия не позволяют перевозить грузы, которые уже сегодня имеют возможность производить дальневосточные компании. Наши порты по БАМу в перспективе к 2025 и 2050 годам должны будут принять грузы на экспорт от 80 до 108 млн тонн. Для этого нужна вторая ветка БАМа. Необходима новая инфраструктура – должна быть электрическая тяга, например», – сказал В.Ишаев.

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин поддержал инициативу полпреда в развитии пропускной способности БАМа, отметив при этом, что строительство будет вестись на принципах государственно-частного партнерства.

Владимир Якунин также сообщил, что ОАО «РЖД» уже ведет серьезную работу по подготовке обоснования необходимости реализации проекта «БАМ-2».

В совещании также приняли участие главы Хабаровского края, Еврейской автономной области, представители органов власти Якутии, Амурской области, Министерства транспорта, представители Комитета по транспорту Государственной Думы, руководители компаний ОАО «СУЭК», ООО «Рубикон», УК «Петропавловск», представители компаний «РУСАЛ» и ОАО «Мечел», руководители подразделений ОАО «РЖД».

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