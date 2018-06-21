Горизонтальные связи

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 23:32 |
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Для выработки консолидированной позиции по корректировке ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2013 года» и плана реализации Стратегии развития Дальнего Востока до 2025 года собрались представители Министерства регионального развития РФ, исполнительной власти Камчатского края, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, Хабаровского края и Республики Бурятия, депутаты камчатского краевого Законодательного собрания.
Основную идею координационного совета его председатель Геннадий Алексеев обозначил так: «Для эффективного развития территории руководители регионов Дальнего Востока при продвижении своих вопросов в федеральных органах власти должны одинаково формулировать задачи и цели. Не дело, когда каждый из губернаторов, общаясь с первыми лицами государства, ставит задачи, существенно отличающиеся от его соседа. Нам нужно вырабатывать общую позицию».
Между тем Камчатка не случайно выбрана для такой встречи. Одной из главных тем, заявленных на совете, стало обсуждение перспектив и механизмов ускоренного развития удаленных и труднодоступных регионов Дальнего Востока. Площадь края превышает размеры подавляющего большинства европейских стран. При этом, 80% населения проживают в двух самых крупных городах – Петропавловске и Елизово. Остальное рассредоточено по небольшим селам и поселкам, между которыми отсутствует нормальное автомобильное сообщение. Особенно остро эта проблема стоит в Корякском округе.
К труднодоступным и удаленным территориям, несомненно, относятся Чукотка, Сахалинская и Магаданская области, арктические районы Республики Саха (Якутия) и северо-восточные районы Хабаровского края. Разговор шел в контексте принятой Стратегии развития Дальнего Востока до 2025 года. Её главная цель – создание комфортных условий для жизни людей, закрепление населения на Дальнем Востоке и привлечение в ДФО и Забайкалье новых профессиональных кадров. По словам Геннадия Алексеева, именно исходя из этой ключевой задачи, необходимо выстраивать совместную работу на Востоке страны, и в первую очередь в труднодоступных и отдаленных районах.
По словам министра экономического развития правительства Камчатского края Александра ЕРОХИНА, в 2009 году полуостров покинули около 1700 человек. «Однако мы можем констатировать, что с 2000 года отток устойчиво снижается. Нужно иметь в виду, что люди не только уезжают с Камчатки, но и ежегодно несколько тысяч на Камчатку прибывают. В этом году правительством края начата реализация региональной программы содействия переселению бывших соотечественников из стран СНГ. На днях мы встречаем первых наших бывших соотечественников, которые переезжают к нам с семьями. Это врач-эпидемиолог из Киргизии и экономист из Украины», – поделился с коллегами Александр Ерохин.
А в целом, по словам министра, как ни банально, но самый главный способ закрепления населения на Дальнем Востоке – это создание комфортных условий жизни. Со стороны региональной власти работа в этом направлении ведется. «Несмотря на кризис, в 2009 году на Камчатке выросли реальная заработная плата и реальные среднедушевые доходы населения. В прошлом году у нас активно реализовывалась программа дополнительных мер по содействию занятости населения. 2009 год стал третьим, когда у нас регистрируется естественный прирост населения. Это значит, мы на верном пути», – сказал Александр Ерохин.
Ясно, что большинство проблем невозможно решить на местном уровне. Для того и создан Координационный совет, чтобы представители регионов могли встретиться, обсудить стоящие друг перед другом задачи и найти общую позицию. Зачастую проблемы территорий созвучны и требуют одинакового алгоритма решения. В частности, проблема труднодоступных территорий актуальна и для такого региона, как Хабаровский край. Первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Михаил СТРЕЛЬЦОВ отметил, что в составе субъекта есть три района, которые связывает с большой землей только воздушное сообщение: «Это Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Бывает, что золотодобывающие артели, работающие на этих территориях, пробивают к населенным пунктам зимники. Но в последнее время они всё чаще практикуют завоз грузов до снега. Получается, что большую часть года ряд населенных пунктов в этих районах практически отрезаны от мира точно так же, как и многие районы Камчатки, Якутии. Чаще всего это местности, где произошла остановка промышленных производств. По федеральным законам теперь содержание таких поселков ложится на плечи органов местного самоуправления, у которых бюджеты практически пустые. Я поддерживаю мнение многих коллег о том, что необходимо внести поправки в ФЗ о переселении северян, разрешить переселение трудоспособного населения из неперспективных населенных пунктов в районы Дальнего Востока с благоприятными условиями проживания. То же самое касается федеральной программы обеспечения жильем военнослужащих. Почему им предоставляют жилье только в западных районах России, а не в южных районах Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского и Приморского краев, ЕАО? Ведь если они здесь останутся, получат нормальную работу, смогут выучить детей и потом уже никуда не уедут, мы сможем выдержать главную цель Стратегии – приток населения на Дальний Восток», – обозначил позицию Хабаровского края Михаил Стрельцов.
По мнению Геннадия Алексеева, необходимо проанализировать все соглашения о взаимодействии между регионами Дальнего Востока и Забайкалья и актуализировать их в соответствии с утвержденной Стратегией развития. Особое внимание уделить более активному взаимодействию региональных научных организаций. Все знания и опыт нужно задействовать для научного сопровождения реализации стратегии в долгосрочной перспективе. И, конечно, необходимо сконцентрировать усилия на поддержке ключевых экономических специализаций. Для Камчатского края, к примеру, это рыбохозяйственный комплекс, развитие туристического потенциала.
Не менее важной темой стала корректировка ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2013 года». По словам представителя Министерства регионального развития РФ Елены РАГУЛИНОЙ, в настоящее время работа по корректировке Программы завершена. Поставлена задача, все средства, сокращенные из-за финансово-экономического кризиса, восстановить в полном объеме в 2013 году. «Экономическая ситуация в стране стабилизируется, растет стоимость нефти, и перед нами поставлена задача восстановить всё, что было секвестрировано в ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2013 года», – пообещала представитель Минрегиона.
При этом Рагулина отметила, что строительство крупномасштабных объектов в 2010 и 2011 годах решено не начинать. Это вызвало вопросы со стороны участников совещания. В частности, многие говорили о том, что некоторые проекты просто нельзя откладывать. Например, ранее в рамках ФЦП было запланировано в 2010 году начать возведение нового здания камчатской краевой больницы. Нынешнее расположено в крайне сейсмоопасной зоне, находится в ветхом состоянии и требовало переселения, как говорится, еще вчера.
Участники Координационного Совета приняли решение рекомендовать субъектам ДФО и Забайкалья представить список важнейших объектов, ранее исключенных из Программы, на рассмотрение бюджетной комиссии при Правительстве РФ для включения их в непрограммную часть Федеральной адресной инвестиционной Программы. Кроме того, принято решение выйти в Минэкономразвития РФ и Минрегион РФ с предложением о завершении программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.» без продления её сроков. По окончании реализации Программы в 2013 году подвести итоги, оценить эффективность направленных инвестиций для развития восточных регионов России.
Генеральный директор Межрегиональной Ассоциации Дальний Восток и Забайкалье Юрий ГРИДНЕВ уверен, что дальневосточники имеют все возможности, чтобы защитить в правительстве страны интересы своей территории. «Сама по себе Стратегия определяет направления, а план ее реализации – это конкретные действия. Теперь в Стратегию необходимо вдохнуть жизнь, наполнив её конкретикой. Результаты сегодняшней встречи лягут на стол министрам регионального и экономического развития и будут обсуждаться с губернаторами», – сказал Юрий Гриднев.
Он уверен, что Ассоциация зарекомендовала себя авторитетной организацией, способной донести до руководства страны совместную позицию дальневосточников. «Сегодня мы находимся в полосе эффективной работы – судите сами: утверждена Стратегия, разработан проект плана её реализации. Это как раз те инструменты, которые в состоянии решить дальневосточные проблемы», – подчеркнул Юрий Иванович.
Завершая встречу, Геннадий Алексеев призвал представителей регионов, несмотря на разные исходные позиции и потенциальные возможности, максимально прислушиваться друг к другу: «Дальний Восток и Забайкалье – это более 40% Российской Федерации. Стратегия объединяет всех нас. По сути дела для того, чтобы страна являлась единым государством, должны развиваться в первую очередь горизонтальные связи между регионами. Если каждый субъект будет считать своей главной задачей прийти в Минфин России и выколотить из него как можно больше денег – можете быть уверены, что у нас ничего не получится. Мы каждый на своем месте должны работать, чтобы обеспечить опережающее социально-экономическое развитие Дальнего Востока».
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