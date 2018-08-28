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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Декабря 2009, 10:00 | Регион сегодня
Le Beaujolais Nouveau est arrive!
Знаменитая фраза "Пришло время молодого Божоле!" в третий четверг ноября, отмечающийся во всем мире как День божоле, звучала и в приморской столице.
Ресторан ALLEGRO fusion, работающий в новом для приморской столицы формате винного ресторана, устроил фееричный Фестиваль божоле нуво. Программа отвечала дерзкому и веселому характеру молодого вина, которое в тот день лилось в буквальном смысле из фонтана, к которому то и дело подходили гости вечера. Владельцы заведения планируют проводить подобные тематические вечера и в будущем, оправдывая концепцию ресторана.
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