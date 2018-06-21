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Колымская ГЭС. Укрощение строптивой
Первым идею строительства каскада ГЭС на реке Колыме высказал геолог Д. В. ВОЗНЕСЕНСКИЙ еще 1932 году после сплава через Колымские пороги.
Хорошо понимая роль энергетической базы в районах Колымы, директор государственного треста "Дальстрой" Э. П. БЕРЗИН поддержал идею геолога и дал задание своему заместителю З. А. АЛМАЗОВУ в Москве поставить вопрос перед Высшим Советом народного хозяйства (ВСНХ) СССР о привлечении компетентных специалистов для обследования и выявления гидроресурсов Колымы. Так в Нагаево в 1933 году прибыла экспедиция Ленинградского института по проектированию гидротехнических сооружений (Гипровод) в составе 16 человек. Начальником и главным инженером экспедиции назначили П. А. ПЕТРОВСКОГО. Отдел кадров Дальстроя выделил дополнительно еще пять специалистов и 40 рабочих. Результаты работы должны были быть представлены в середине 1935 года.
Путь экспедиции от Нагаева до Усть-Среднекана около 500 км продолжался 26 дней. Кроме ленинградских гидростроителей, несколько ранее в верховья Колымы и Бохапчи была направлена группа изыскателей Капдорстроя во главе с инженером Л. П. ШТЕЙНИНГЕРОМ. Совместными усилиями проектировщики и изыскатели построили два жилых барака, склады, установили метеорологическую станцию, оборудовали гидрометрические створы и водомерные посты.
В 1934 году в Дальстрое организовали изыскательскую партию для определения возможности утилизации водной энергии реки Колымы и озера Джека Лондона и определения вариантов ГЭС в районе Колымских порогов. Начальником партии назначили Л. Н. Морозова. Изыскатели пришли к выводу, что единственно приемлемым местом строительства мощной гидроэлектростанции могут быть Нижне-Колымские пороги в 8 километрах выше устья Бохапчи, где Колыма прорезает гранитный батолит одной из ветвей хребта Черского. Авторы обсуждали варианты строительства бетонной, либо каменно-набросной плотины – в зависимости от экономической выгоды.
В государственном архиве Магаданской области сохранились документы деятельности экспедиций, в том числе основные технические данные проектируемой ГЭС. В 1935 году они предлагали построить на реке Колыме плотину в 76 метров, длиной по гребню 540 метров, установить 4 турбины мощностью 12500 кВт с выходом общей мощности на 50000 кВт. Стоимость строительства определялась в 183 миллиона рублей. Однако в те годы это даже для Дальстроя была неподъемная сумма. Помимо Колымской ГЭС предлагались и другие варианты гидроустановок: Среднеканской, Нижне-Буюндинской, Верхне-Буюндинской ГЭС и ГЭС на озере Джека Лондона. Однако задание на изыскание и проектирование институту "Гидропроект" было выдано Минэнерго лишь в 1967 году.
Для коренного технического перевооружения горнодобывающей промышленности Магаданской области нужна была надежная энергетическая база. Поэтому было принято решение построить здесь первую в области Колымскую гидроэлектростанцию. 6 ноября 1969 года министр энергетики и электрификации издал приказ об организации в составе "Вилюйгэссгроя" Управления строительства "Колымагэсстрой". С 1 декабря 1969 года к обязанностям начальника строительства приступил Ю. И. ФРИШТЕР.
Для начала строительства Колымской ГЭС нужна была техника. Ее отправили 17 февраля 1970 года из Якутии, с Вилюйской ГЭС. В этот день из поселка Чернышевского вышел автопоезд под руководством начальника управления механизации и транспорта П. М. ГЛУШАКА. В тяжелых климатических условиях, при морозах, достигавших порой 50 градусов, автопоезд по сложным дорогам преодолел за 17 дней 3500 километров и 5 марта доставил в колымский поселок Дебин первую технику – экскаватор, два бульдозера, трейлер, трактор, два артиллерийских тягача, краны и другие грузы.
Колымская ГЭС, в отличие от многих других, начиналась не с палаток и плотины, а с перевалочных баз, с подъездных дорог, с жилья и соцкультбыта, со строительства поселка гидростроителей Синегорье. За что гидростроители благодарны начальнику "Колымагэсстроя" Ю. И. Фриштеру.
В 1972 году в Синегорье открылась первая школа, развернулось строительство двухэтажных домов из деревянного бруса, затем появились ряды красивых и благоустроенных, как близнецы-братья, домиков из алюминиевых панелей.
Одновременно с продолжением строительства поселков гидростроителей развернулись работы на основных сооружениях Колымской ГЭС, уже 4 июня 1974 года был вынут первый ковш грунта.
21 января 1976 года Колымская ГЭС была объявлена Всесоюзной ударной стройкой. На ней одновременно в комсомольско-молодежных коллективах трудились две с половиной тысячи юношей и девушек. Секретарем комсомольской организации УС "Колымагэсстрой" избран В. И. МАКАРОВ. Важнейшим этапом строительства гидроэлектростанции было перекрытие реки Колымы, которое состоялось 20 сентября 1980 года. Право на участие в этом знаменательном событии получили лучшие механизаторы. Управляя большегрузными автомобилями "БелАЗ-540" и мощными КамАЗами, на которые были загружены огромные негабариты скальной породы с написанными словами: "Мы покорим тебя, Колыма!", "Даешь пуск!", они всего за 1,5 часа перекрыли строптивую реку.
Спустя всего пять месяцев, 18 февраля 1981 года, первый агрегат Колымской ГЭС был поставлен на холостые обороты. Без четверти одиннадцать прозвучала команда открыть направляющий аппарат, и молодой специалист – мастер СГЭМа В. Л. ВАСЮКОВ повернул штурвал колонки регулятора. Пуск первого агрегата был грандиозным праздником, радостным и незабываемым для всех строителей Колымской ГЭС, закономерным итогом многолетнего напряженного труда. Вслед за ним были пущены: гидроагрегат № 2 – 22 октября 1982 года, № 3 – 15 июня 1984 года, № 4 – 30 сентября 1988 года, № 5 – 2 октября 1994 года.
Напряженный ход работ, слаженность и четкость исполнения определялись невероятной энергией, компетентностью руководителей и организаторов производства. Стройка на Колыме стала для тысяч молодых людей подлинным рабочим университетом. Здесь шлифовалось профессиональное мастерство, закалялся характер, формировалась активная жизненная позиция, воспитывалось патриотическое отношение к труду.
С пуском Колымской ГЭС на Крайнем Северо-Востоке в историю гидроэнергетики Советского Союза была вписана замечательная страница. Фото: Павел ЖДАНОВ, Андрей ОСИПОВ.
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