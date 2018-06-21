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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:36 |
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Кадровый разворот
Последние несколько лет Дальневосточный регион удерживал стабильное третье место по уровню заработных плат, после Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В этом году, несмотря на кризис, ДВФО сохранил эту позицию, хотя рост заработных плат показал отрицательную динамику (- 0,49%). При этом нас активно догоняют другие регионы России. Например, в Новосибирске, который занимает сегодня 4-е место в российском рейтинге, рост составил 6,15%. В среднем изменения заработных плат по России за кризисный год составили от – 5,77% (Екатеринбург) до + 7,35% (Воронеж).
Но изменение размера оплаты труда различается не только по городам России, но и по позициям. Согласно исследования компании АНКОР, на Дальнем Востоке в список тех, кто потерял в заработной плате в этом году, вошли коммерческие директора, логисты, менеджеры по закупкам.
"Если отслеживать динамику заработных плат коммерческого директора, то в 2006-2008 гг. мы наблюдали стабильный рост среднего заработка (на 33,28% приросла зарплата в 2007 г. по отношению к 2006, в 2008 прирост составил 27,63%), – говорит координатор проекта "Обзор заработных плат" на Дальнем Востоке Анастасия АЛАЛЫКИНА. – А вот в 2009 г. зарплата коммерческого директора сократилась на 6,19%. Немного просела в этом году и логистическая отрасль – стабильно растущий заработок менеджера по закупкам в этом году сократился на 13,57% против прошлого года".
Но, несмотря на кризис, целый ряд позиций не только не показал падения оплаты труда, но и продемонстрировал некоторый рост доходов. "Заработная плата бухгалтеров неуклонно растет – прирост в 2007 г. составил 24,77%, в 2008 г. – 6,57%, в 2009 г. – 13,33%. Таким образом, зарплаты с 2006 г. приросли на 50,70%, – продолжает Анастасия Алалыкина. – Если говорить о сфере HR, то здесь наблюдается статичная картина. По сравнению с прошлым годом уровень заработной платы специалиста по кадровому делопроизводству, например, практически не изменился, хотя до этого наблюдался стабильный прирост среднего заработка в этой отрасли. Абсолютная статика наблюдается и в юридической сфере – средний уровень заработной платы практически не изменился. Сфера ИТ демонстрирует очевидное увеличение зарплат на руководящих позициях – средняя заработная плата руководителя ИТ-отдела выросла на 5,68% по сравнению с прошлым годом, на 34,94% по отношению к 2007 г. А вот у системных администраторов заработная плата немного сократилась (-3,97%)".
Наиболее интересную динамику, по мнению авторов исследования, показывает сфера продаж. Типовая позиция торгового представителя, которая год от года прибавляла в зарплате, в этом году просела на 18,09%. Это эксперты связывают с изменениями в формировании бонусной системы. А вот классический представитель сектора Retail – продавец-консультант стал получать на 14,19% больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2006 г. видна положительная динамика данного сектора.
Что касается различных отраслей бизнеса, то в наименьшей степени, по оценкам специалистов компании АНКОР, кризис коснулся сектора FMCG (товары повседневного спроса) и фармацевтического бизнеса. "На протяжении всего года активно поступали запросы на специалистов в сфере продаж в данных областях, – говорят рекрутеры владивостокского офиса компании АНКОР. – Меньше всего в кризис пострадали табачные, алкогольные и фармацевтические компании".
В Хабаровском крае – тенденции аналогичные. Как говорит директор офиса компании АНКОР в Хабаровске Светлана ЛИМОНОВА, во время кризиса на плаву остались отрасли FMCG и фармацевтический бизнес – об этом свидетельствует стабильный приток заказов. А вот производственный сектор значительно пострадал от кризиса, особенно в начале 2009 г. "Докризисный рынок был сильно перегрет, но в течение 2009 г. установился вполне адекватный уровень заработных плат, – комментирует результаты исследования Светлана Лимонова. – Кроме этого, компании в Хабаровске в этом году стали проявлять больший интерес к трудоустройству выпускников. Это менее требовательные в заработной плате специалисты, нежели те, которые уже имеют опыт работы. А в кризис такая экономия только на пользу".
Эксперты рынка труда Южно-Сахалинска отмечают, что в нефтегазовой отрасли каких-либо значительных изменений в уровне заработных плат не произошло. Все осталось на прежнем уровне. Тем не менее в некоторых компаниях есть факторы, оказавшие влияние на сокращение заработной платы, социальных гарантий. "В нефтегазовой сфере кризис наиболее заметно оказал влияние на полевых специалистов начального уровня – обозначилась тенденция к их сокращению, – говорят специалисты южно-сахалинского офиса компании АНКОР. – Прогнозы на следующий год сейчас строить довольно сложно – все будет зависеть от цены на нефть. Именно этот фактор повлияет на благополучие и перспективы дальнейшего развития нефтегазовой отрасли на Сахалине".
Кроме обзора заработных плат, большое внимание в исследовании в этом году было уделено изменению численности персонала. Это и понятно – планы на этот счет у работодателей менялись в течение последнего года постоянно.
Например, в сентябре 2008 г. всего 3% компаний, опрошенных на Дальнем Востоке, планировали сократить персонал. К концу года ситуация кардинально изменилась, и уже 25% работодателей почувствовали необходимость в оптимизации штатного расписания. В феврале 2009 г.18% компаний планировали урезать штатное расписание, а фактически к сокращениям на тот момент уже прибегли 39% компаний.
Около 20% опрошенных компаний планировали сокращать издержки за счет уменьшения заработных плат сотрудников: 80% из них урезали бонусную часть, 20 – оклады. К такой мере экономии, как сокращение числа рабочих часов или предоставление длительного неоплачиваемого отпуска на Дальнем Востоке, согласно данным опроса компании АНКОР за 2008 г., собирались прибегнуть 13% опрошенных работодателей. Больше всего это коснулось сотрудников отдела маркетинга и PR, бухгалтерии и планово-экономического отделов, а также отделов закупок и логистики.
На сегодняшний день планы компаний уже не выглядят столь пессимистично. По данным за сентябрь 2009 г., только 8% планируют урезать численность персонала. В следующем году 56% опрошенных компаний планируют оставить численность персонала без изменений, а 36% даже собираются увеличить штат. При этом по сравнению со 2-м полугодием 2008 г. доля компаний, не планирующих менять численность, увеличилась практически в два раза (56% компаний во 2-м полугодии 2009 г. против 32% компаний за аналогичный период 2008 г.).
Если рассматривать планы компаний по увеличению или уменьшению численности персонала по секторам рынка, то здесь специалисты АНКОР отмечают, что самым волатильным является индустриальный сектор. Внутри данного сегмента 47% компаний планируют в следующем году увеличить количество персонала, 20% – уменьшить, 33% – не планируют изменений в численности. Сферы FMCG и DCG (товары длительного потребления) готовы на 26% увеличить персонал, в то время как 63% компаний-представителей этого бизнеса не планируют изменений в численности штата.
Интересные цифры в сфере услуг. Увеличивать штат планируют 40% компаний, а уменьшать не планирует никто. Специалисты объясняют это тем, что в кризис услуги ужались настолько, что сокращать в этом секторе уже некого. Поэтому 60% опрошенных компаний готовы оставить все без изменений.
И все-таки, если говорить в целом, то исследование показало, что, несмотря на кризис, на рынке труда во второй половине 2009 г. стали происходить позитивные изменения. Во-первых, большая часть компаний завершила оптимизационные процедуры, а во-вторых, компании планируют увеличивать численность персонала, очевидно, предполагая рост бизнеса в следующем году. По прогнозам специалистов компании АНКОР, в этой связи должны подрасти в следующем году и зарплаты – по предварительным прогнозам, рост составит 10-15%. Увеличение зарплат в 2010 г. планируют 35% опрошенных компаний.
"Как показывает наше исследование, драматических изменений за этот год на рынке труда не произошло, – комментирует ситуацию директор компании АНКОР во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО. – Но кризис сыграл определенную роль и, по нашим прогнозам, ближайшие несколько лет должны пройти для компаний под знаком повышения эффективности бизнеса. Безусловно, эффективность деятельности бизнеса связана непосредственно с эффективностью работы персонала, с которым необходимо работать в двух направлениях. Во-первых, оценивать результаты работы и эффективность сотрудника, а во-вторых, повышать результаты с помощью разных способов, в частности системного обучения. Так, согласно нашим исследованиям, на текущий момент систему регулярной оценки персонала используют 71% компаний из числа участников опроса. Весной эта доля составляла 54%".
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