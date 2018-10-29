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15 Декабря 2009, 10:00 | Регион сегодня

Зерновой путь в Азию

О необходимости переориентировки российского зернового экспорта на страны Юго-Восточной Азии эксперты и операторы рынка зерна говорят давно. Идея создания Дальневосточного транспортного зернового коридора озвучивалась на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, на форуме "Зерновая Сибирь-2009" в Новосибирске и на различных конференциях профессиональных сообществ зернотрейдеров и производителей. Периодически эту тему затрагивают чиновники различного ранга, в том числе и первый вице-премьер РФ Виктор ЗУБКОВ.

В текущем году этот вопрос обострился в связи с тем, что традиционные покупатели российского зерна, в частности Египет, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко и некоторые другие страны, снизили потребности в импортном зерне почти на 9 млн тонн, в том числе на 4 млн тонн – в российском, и России пришлось искать новые рынки сбыта.

До недавнего времени ответ на вопрос, какой из портов региона может стать центром обслуживания зерновых грузов, оставался открытым. Инициатором подвижек в этом направлении вначале выступили сибиряки.

Идею строительства зернового терминала на Дальнем Востоке руководство Новосибирской области озвучило еще в 2002 году, после двух лет, отмеченных высокими урожаями зерновых. Это и заставило обладминистрацию искать новые рынки сбыта, прежде всего, в Юго-Восточной Азии.

В 2002 году администрация Новосибирской области в лице ГУП "Новосибирская продовольственная корпорация" отправила через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) несколько пробных партий зерна на экспорт в Южную Корею. Опыт был признан положительным, и для закрепления собственных позиций на Дальнем Востоке руководство региона приняло решение "высадиться" в порту Владивосток. В мае 2003 года администрация Новосибирской области, ФГУП НПО "Сибсельмаш" и ОАО "ВМТП" даже подписали трехсторонний инвестиционный договор о строительстве во Владивостоке зернового терминала производительностью 1 тыс. тонн зерна в сутки и пропускной способностью 1,5 млн тонн зерна в год. Проектированием объекта занималось ОАО "Новосибирский Промстройпроект". Однако реализация проекта из-за изменившейся позиции сибиряков была временно приостановлена.

После этого ВМТП время от времени переваливал разовые партии зерна на море по прямому варианту "вагон-судно" с использованием портальных кранов. Стандартная норма отгрузки зерна на борт составляет 1,5 тыс. тонн в сутки. В августе 2009 года в ВМТП был введен в эксплуатацию новый портальный кран Gottwald грузоподъемностью 100 тонн. Это позволило довести производительность перевалки зерновых до 5-6 тыс. тонн в сутки.

"Чтобы начинать строительство специализированного терминала, мы должны быть уверены в стабильном грузопотоке. Если объем экспорта зерновых будет менее 1 млн тонн в год, то реализация проекта не имеет смысла. Такое количество груза ВМТП обработает существующими в настоящее время мощностями", – считает генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ.

Прошло несколько лет, и очередной "зерновой скачок" в начале 2009 года вновь подтвердил актуальность восточного направления. На этот раз интерес к совместному с ВМТП строительству зернового терминала на берегу Японского моря озвучила группа компаний "Сибирский аграрный холдинг" (САХО).

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