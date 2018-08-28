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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 01:01 |
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Разведка в засаде кризиса
Так, утвержденный прирост запасов золота в 7,5 раз превышает прирост, полученный за соответствующий период прошлого года. В том числе, 96% пришлось на рудное золото и 4% – на россыпное. Более 80% добавленных запасов обеспечило месторождение "Кючус" в Республике Саха (Якутия), 11,8% – месторождение "Белая Гора" в Хабаровском крае и 0,5% – медно-никелевое месторождение "Кун-Манье" в Амурской области.
Что касается россыпного золота, то его прирост обеспечили преимущественно предприятия Хабаровского края (53,2% или 4,4 т) и Магаданской области (20,9%). 13,5% прироста дали Амурская область, 12%– Республика Саха (Якутия) и 0,4% – Приморский край.
Прирост запасов платины в округе соответствует 49% от прошлогоднего уровня. В том числе одну треть его составил прирост запасов рудной платины, полученный на медно-никелевом месторождении Кун-Манье. В Хабаровском крае ОАО "Артель старателей "Амур" обеспечило прирост запасов россыпной платины на объекте Уоргаланский, его объем соответствует 64,5% от всего уровня полученных в этом году запасов платины в округе. Небольшой прирост россыпной платины получен и в Камчатском крае.
За 9 месяцев 2009 года в округе значительно выросли утвержденные запасы серебра, этот показатель в 2,3 раза превысил прошлогодний уровень прироста и составил 172,5 т. Наибольший объем прироста обеспечило ЗАО "Серебро Магадана" на месторождении "Начальный-2" – 122 т. Около 45 т серебра получено в Хабаровском крае на месторождении "Белая Гора", 5 т – на месторождении "Кун-Манье" в Амурской области.
Месторождение "Кун–Манье" обеспечило в этом году также прирост запасов меди – 23,7 тыс. т, никеля – 81,9 тыс. т, кобальта – 1,76 тыс. т и серы – 180,5 тыс. т.
В Республике Саха (Якутия) утвержден прирост запасов алмазов из россыпных и коренных месторождений категории А+В+С1+2, который более чем в 11,5 раз превышает аналогичный прошлогодний показатель. Основную долю новых запасов обеспечили россыпные месторождения.
Что касается углеводородного сырья, то прирост запасов получен по углю в размере 242 тыс. т. Из них 203 тыс. т каменного угля получено на Лопатинском месторождении Сахалинской области, и 39 тыс. т – бурого угля. Реальный прирост запасов бурого угля мог бы быть больше, так как Приморский край обеспечил на Зеркальненском буроугольном месторождении рост запасов в объеме 148 тыс. т, но из-за списания более 100 тыс. т запасов угля на Горнозаводском месторождении Сахалинской области итоговая сумма оказалась значительно меньше.
Приведенный прирост запасов стал возможен, даже не смотря на сокращение в этом году общего объема финансирования геологоразведочных работ (ГРР). По данным Дальнедра, в Дальневосточном федеральном округе он за 9 месяцев составил 12,7 млрд руб., что почти на 4 млрд ниже прошлогоднего показателя 9 месяцев. Если рассматривать этот показатель по субъектам федерации, то суммарное финансирование ГРР за счет всех источников увеличилось лишь в Сахалинской области – на 14,5%. Это стало возможным благодаря росту финансирования из федерального бюджета (на 57,5 млн руб.), бюджета Сахалинской области (на 76,4 млн руб.) на фоне снижения вложений недропользователями – на 85,7 млн руб., или более чем на треть. Во всех остальных субъектах округа наблюдалось снижение финансирования геологоразведочных работ. В денежном выражении минимальное падение финансирования ГРР отмечается в Приморском крае – на 71,6 млн руб., а максимальное – в Магаданской и Амурской областях, на 1284 млн руб. и 1096 млн руб., соответственно.
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