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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Декабря 2009, 10:00 | Регион сегодня
Роял Кредит Банк: новый офис под дробь барабанов
Дальневосточный Роял Кредит Банк открыл новый офис в центре Владивостока. Первых посетителей встречали выступлением барабанщиц и джазовыми импровизациями. По традиции были подведены и некоторые итоги.
За 10 месяцев 2009 года валюта баланса ОАО "Роял Кредит Банк" выросла на 1,7 млрд руб. и составила на конец октября 2009 г. 4,8 млрд руб. Банк нарастил собственные средства (капитал) на 162 млн руб. до показателя в 416 млн руб. "Хорошая деловая репутация, грамотная маркетинговая политика, широкая и привлекательная депозитная линейка позволили банку увеличить ресурсную базу за счет привлечения вкладов населения и депозитов юридических лиц", – отметил на открытии офиса в бизнес-центре Fresh Plaza председатель Совета директоров ОАО "Роял Кредит Банк" Виталий ТАНЦЮРА. Депозитный портфель банка за 10 месяцев увеличился почти на 700 млн, составив 1,5 млрд руб. Величина кредитного портфеля на конец октября 2009 г. составила 1,4 млрд руб.
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