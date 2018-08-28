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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 01:02 |
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ВЭБ поддержит угольщиков
"ЗАО "Дальтрансуголь" (дочерняя компания СУЭК) получит от ВЭБа финансирование на этот проект в объеме 4,5 млрд рублей сроком на 10 лет. Совокупный объем инвестиций в проект превышает 9,5 млрд рублей. Мы открываем финансирование угольному терминалу Ванино", – сказал Балло в интервью телеканалу "Вести 24" на транспортном форуме в Москве.
Ванинский терминал ориентирован на перевалку угля с предприятий СУЭКа и других российских угольных компаний для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мощность угольного терминала составляет 12 млн тонн в год. После выхода на проектную мощность Ванино станет крупнейшим угольным портом на Дальнем Востоке и вторым по величине в России. Реализация проекта даст возможность принимать и обрабатывать суда грузоподъемностью более 170 тысяч тонн.
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