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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:44 |
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Shantui презентовал новый бульдозер
Высокие технико-эксплуатационные характеристики, широкий набор навесного оборудования делают эту модель привлекательной для использования в суровых условиях эксплуатации. Масса новой модели бульдозера 67,5 т, а его эксплуатационная мощность составила 392 kW или более 300 л.с. Бульдозер SD 52-5 был разработан заводом Shantui с учетом его использования в объемных промышленных сферах: строительстве, добыче угля, разработке карьеров, проведении водоохранных работ. Бульдозер оснащён двигателем Cummins QSK 19 для экономии топлива и соответствует экологическому стандарту EURO III. Отличительные черты нового бульдозера – высокая производительность, доступная стоимость и сверхнадежность. Усовершенствованная подвеска обеспечивает высокое сцепление с неровной поверхностью земли, а также уменьшает вибрацию машины. Бульдозер оснащен системой lock-up, позволяющей экономить расход топлива, увеличивать скорость и производительность трансмиссии.
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