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15 Декабря 2009, 10:00 | Регион сегодня

Мы уже работаем на мировом уровне...

Дальневосточные архитекторы никогда не работали на провинциальном уровне, считает директор ООО "Дальневосточная проектная архитектурная компания" ("ДВ-Проект") из Владивостока Наталья ВОРОБЬЕВА. Нужно больше доверять профессионалам, работающим в регионе и прекрасно знающим его особенности.

"ДК" говорил с Натальей Александровной о творческих амбициях и реализованных проектах.

– Наталья Александровна, если говорить о мировом уровне, то далеко ли приморским архитекторам до него?

– Если имеется в виду применение мировых стандартов в проектировании, новейших строительных технологий и стройматериалов, то мы давно уже так работаем. Другое дело, что у нас нет таких возможностей развернуться, как у заграничных или столичных коллег.

– А что же мешает?

– Отсутствие соответствующих заказов. Чтобы ожидать проектов мирового уровня, нужно, как минимум, ставить такие задачи. Должен появиться заказчик, который хочет не просто снять максимальную прибыль с одного квадратного метра, но имеет еще и амбиции или соответствующие обязательства перед муниципалитетом.

К сожалению, в Приморье у архитекторов пока нет большого выбора. Чтобы не сидеть без куска хлеба, многим моим коллегам приходится порой браться за любую работу и выполнять её, даже понимая, что делаешь глупость. В результате появляются в центре города нелепые объекты, которые никак его не украшают и не делают чести нашей архитектурной школе. Но винить автора таких проектов я бы не стала, понимая, что он был "зажат" тяжелыми финансовыми обстоятельствами. Не он, так другой сделал бы этот неудачный для города проект. Нам часто приходится чувствовать себя рабами на невольничьем рынке: не мы выбираем, а нас выбирают. И затем диктуют условия вплоть до мелочей.

– Я слышал много лестных отзывов о работах "ДВ-Проект". Каким образом вам удается держать марку?

– Во-первых, мы жестко придерживаемся принципа делать работу только на высоком профессиональном уровне. Однажды я сказала сама себе, что пусть хоть разорюсь, но не буду делать брак. Скажу сразу, что из-за этой своей щепетильности я потеряла несколько крупных объектов. Но нисколько не жалею. Ведь нам жить в этом городе, и я не хочу прятать глаза ни от жителей, ни от своих коллег. Не могу согласиться с тем, чтобы в историческом центре города появлялись безликие бетонные коробки, "красиво" упакованные легковоспламеняющимися композитными панелями.

Во-вторых, нашей компании как-то везет. У нас сложился круг постоянных заказчиков, у которых есть и вкус, и здоровые амбиции. Правда, есть и сложности, ведь с умным заказчиком работать не просто: и споров больше, и требования выше... Зато, когда объект готов, то и он доволен, и нам приятно – смогли "блеснуть" мастерством! Мы востребованы среди тех, кто хочет иметь архитектуру высокого класса. Уже седьмой год мы работаем по всему Дальневосточному региону и за это время, можно сказать, стали везде своими.

– Наверное, это довольно сложно, учитывая расстояние в тысячи километров?

– Нет. Мы ничуть не боимся браться за заказы из любой точки Дальнего Востока и даже дальше. Никаких границ или пределов для нас нет – хоть на запад страны, хоть за рубеж. Наши технические возможности и профессионализм это позволяют. С удовольствием бы поработали на Сахалине. Много наслышана про этот замечательный остров. И еще – Париж, Рим, Кейптаун и далее.

– Кстати, Петропавловск-Камчатский, где ваша компания тоже работает, в последнее время часто критикуют – в таком живописном месте такой неприглядный город. Удалось ли вам уже внести свой вклад в его преображение?

Затем мы сделали проекты современных 12-этажных жилых домов для разных заказчиков. Все здания строятся с учетом сейсмики.

Мы занимались проектированием в Петропавловске-Камчатском нового комплекса здравоохранения в составе зданий скорой помощи и клинической больницы, строящегося сейчас 14-этажного офисного центра с круговой панорамой и видами на море, город и вулканы. Делали проект реконструкции курорта "Спутник", работу для санаторного комплекса "Паратунка". Перечень большой – ресторан, крупный торговый комплекс, супермаркет и пр. Сегодня у нас в работе постоянно находится около десятка проектов.

О том, на что мы способны, можно судить по проектам, которые нами уже выполнены. Они отмечены на выставках и оценены нашими коллегами. Нам есть чем гордиться.

– А кризис не мешает?!

– Кризис – это у нас в головах. На Дальнем Востоке не было финансовых пирамид, и соответственно нам некуда падать. Рыба ловится, лес рубится, рестораны работают – значит, деньги у заказчиков есть. Где-то крутятся без толку и деньги крупных автодилеров, высвобожденные после введения известных мер по поддержке отечественного автопрома. То есть потенциальные инвесторы никуда с Дальнего Востока не делись. Важно только создать условия для застройщиков или хотя бы им не мешать. И стройка поднимется, и потянет за собой другие отрасли экономики региона. У нашей компании работа есть. Но, общаясь с коллегами, я знаю, что многие проектные компании просто на грани остановки. И становится как-то тревожно.

В свое время мы питали надежды на участие в проектировании объектов саммита АТЭС во Владивостоке, готовились к этой работе – учили специалистов, приобрели новую технику, обзавелись дополнительными программными продуктами, но большинство местных организаций остались не у дел. Генподряды на проектирование объектов саммита почти на 100% получили проектировщики из других регионов или даже из-за рубежа. Наши же оказались в большинстве своем "на подхвате". В общем, ожидания наших архитекторов пока не оправдались. Хотя, насколько я знаю, столичных "мэтров" пришлось затем серьезно поправлять, потому что их первые предложения мало учитывали особенности территории острова Русский.

– Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН недавно в стенах Архитектурного института ДВГТУ высказал сомнения в "местной архитектуре". И, как выход, пообещал создать в крае государственный проектный институт и малые предприятия при вузах.

– Оценка губернатора – вещь серьезная. К слову сказать, у меня есть грамота, подписанная губернатором, – за проект реконструкции во Владивостоке здания музея им. В.К. Арсеньева. Да и на той же встрече в ДВГТУ он на самом деле очень хорошо оценил уровень приморской архитектурной школы.

Если говорить о новых предприятиях, то здесь не всё однозначно. Для разнообразия, может быть, и хорошо иметь комсомольско-молодежные коллективы, но для дела важнее, чтобы исполнители были настоящими профессионалами.

Я думаю, что поднять уровень дальневосточной архитектуры, да и строительного комплекса в целом, можно только одним путем – отдавать приоритет местным компаниям или хотя бы не сбрасывать нас со счетов (по умолчанию) при размещении государственных и градостроительных заказов. В свете реализации подпрограммы "Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" ФЦП "Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" можно было бы ожидать настоящего бума в развитии строительной отрасли региона. Но получилось всё как всегда. К сожалению, и по завершении великих строек приморским архитекторам нечем будет хвастаться. Мы оказались у себя дома как на чужой свадьбе.

Сегодня в Приморье очень хороший творческий потенциал архитекторов. Инвесторам, в том числе госструктурам, надо умело использовать его. Это и компании, сохранившиеся с советских времен, и новые, и конечно же наш "ДВ-Проект".

– То есть заказчикам, начиная во Владивостоке строительство объектов АТЭС 2012 г., было и кого привлечь, и кого потом наградить...

- Наш "ДВ-проект" с большим удовольствием поработал бы по объектам Дальневосточного федерального университета, которые строятся московской компанией "Крокус Интернешнл". Понятно, что она привыкла сотрудничать с московскими, питерскими и иностранными проектными фирмами, но ведь наши приморские проектировщики могут все.

– Ну а для души?

– Какой проект ни возьми, без души не получится. Но с большим удовольствием я бы вернулась к реализации своего дипломного проекта – парка развлечений "Русские забавы" в районе б. Шамора. По проекту на территории 175 га в духе русских традиций должен был появиться комплекс объектов для круглогодичного отдыха – уровня, не уступающего всяким иностранным диснейлендам, с высокотехнологичными аттракционами, ресторанами, бассейнами, гостиницами, этнодеревнями, городом мастеров, парками, зоопарком и городком для семей обслуживающего персонала. Вообще, я думаю, подобные проекты еще ждут своего звездного часа. Ведь наряду с транспортной и деловой инфраструктурой городу необходимо уже сегодня начинать формировать и инфраструктуру развлечений и отдыха. Кстати, и на о. Русском должны появиться не только объекты саммита АТЭС.

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