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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 31 Июля, 22:47 |
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Цена вопроса – стимул для энергосбережения
Именно с этого вопроса "ДК" начался разговор с генеральным директором ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Валерием ЛЕВИТОМ.
– Валерий Моисеевич, в какой степени экономический кризис сказался на работе ДГК? Он как-то изменил ваше представление об управлении компанией?
– Мы понимали, что кризис при любом раскладе нас коснется. Очевидно, что остановка ряда предприятий снизила электропотребление и частично – потребление тепла. Обострилась проблема неплатежей как со стороны предприятий, так и со стороны граждан. К этому добавились рост цен на энергоресурсы, трудности с привлечением кредитных ресурсов. Все это были неприятные, но ожидаемые нами вещи.
Гораздо более острой оказалась ситуация, когда в марте, во время отопительного сезона, мы вынуждены были исполнить обязательства по дополнительной оферте дебютного облигационного займа, который компания разместила в 2007 году, и досрочно выкупить 91,6% облигаций, на что потребовалось почти 5 млрд рублей. Этот выпуск мы планировали как пятилетний, с десятью купонными периодами со ставкой купона в 10,5% годовых. Мы размещали облигации, когда ситуация на рынке была спокойной, и, чтобы снизить будущие риски инвесторов, взяли на себя обязательства его досрочного выкупа по номинальной цене.
На практике такие ситуации, когда компания вынуждена полностью досрочно погашать заем, бывают крайне редко. Но мы с ней столкнулись. Не выполнить обязательства по выкупу допоферты значило допустить технический дефолт, что для нас было равносильно потере имени добросовестного заемщика со всеми вытекающими последствиями.
Нам пришлось максимально "ужиматься" по всем статьям. Копили деньги для погашения допоферты, экономили на всем, даже приостановили некоторые платежи. И я особенно благодарен нашим партнерам – поставщикам угля, которые сами находились в непростой ситуации, но нас не бросили. Все наши предприятия получали уголь без перебоев. И сегодня смогли войти в зиму с нормативным запасом.
Итог года, я считаю, будет удовлетворительным. Рассчитываем даже на небольшую прибыль.– Опыт с размещением облигационного займа будете повторять, или это теперь закрытая тема?– Мы в этом году планировали разместить второй выпуск – он уже зарегистрирован. Фондовые инструменты позволяют значительно снизить долговую нагрузку, их эффективность доказана, поэтому мы вернемся к этой теме, когда на рынке сложатся благоприятные условия.– Пришлось ли сокращать инвестиционные программы?– Мы их практически не сокращали, но, учитывая дефицит средств, сделали упор на техперевооружение и реконструкцию существующих предприятий. В этом году серьезные инвестиции были направлены на ввод дополнительных мощностей на Партизанской ГРЭС, что улучшит энергообеспеченность юга Приморья.Нами уже немало сделано на территории Приморья. За те три года, что Дальневосточная генерирующая компания работает здесь, реализован целый ряд инвестиционных проектов. Накануне прошлого отопительного сезона был решен вопрос по увеличению располагаемой мощности Владивостокской ТЭЦ-2 до 500 МВт. На Артемовской ТЭЦ был дополнительно установлен 6-й котел, благодаря чему мощность станции возросла до 400 МВт. На Владивостокской ТЭЦ-1 стали вырабатывать электроэнергию с помощью двух мобильных газотурбинных установок по 22,5 МВт каждая. С завершением проекта на Партизанской ГРЭС в декабре текущего года мощность генерации на юге Приморья суммарно увеличится по сравнению с фактом трехлетней давности на 25% – до 1142 МВт.– Почему именно Приморье стало основным местом приложения инвестиционных средств компании?– До кризиса Приморская генерация работала на опасном пределе, без каких-либо необходимых резервов, при том что электропотребление здесь росло гигантскими темпами. Кризис дал некоторую передышку. Я думаю, дефицита энергомощностей в Приморском крае в ближайшие года три-четыре не будет, так как мы создали определенный запас. Энергетика – это отрасль, в которой важна надежность. Мы должны быть готовы к всплескам потребления, наша задача – максимально снизить риски в случае нештатных событий на станциях или в теплосетях. Приморье находится как бы в тупике, и здесь должны быть резервные мощности, обеспечивающие минимум 50% собственного потребления. Для остальных территорий нашего присутствия так вопрос не стоит. Но на всех энергообъектах мы делаем упор на повышение эффективности и надежности предприятий.– Какие основные задачи стоят перед компанией на следующий год?– Проектов по наращиванию мощностей пока не планируем, на повестку дня выходит вопрос дальнейшей газификации энергетики в Хабаровске, поскольку, в соответствии с нашим контрактом с "Эксон Нефтегаз Лимитед", уже в 2011 году объем поставки газа будет существенно увеличен. Конечно же нужно заниматься газификацией Приморья. Мы с этим запаздываем в силу того, что до сих пор не достигнуто окончательного консенсуса относительно параметров этого проекта. У проекта есть оппоненты, у которых веские доводы. Идет напряженный поиск конструктивного варианта, наиболее приемлемого с точки зрения эффективности и для энергетиков, и для потребителей. Нельзя не учитывать интересы компаний-поставщиков угля, так как для Приморского края это значимая отрасль. Топливный баланс изменится, но уголь по-прежнему будет занимать в нем значительную долю. Это не только вопрос надежности, но и возможность выстраивать эффективную экономику, ориентируясь на конъюнктуру цен на энергоносители. Мы обязаны думать не только о надежности электро- и теплоснабжения, но и о том, как стоимость топлива скажется на тарифах для конечного потребителя.Но в любом случае с учетом всех мнений проект газификации электроэнергетики Приморья будет реализован. Природный газ должен прийти сюда в 2011 году. К этому времени мы должны перевести на голубое топливо Владивостокскую ТЭЦ-2 и две мазутные котельные в краевом центре – Владивостокскую ТЭЦ-1 и "Северную". Проект дорогостоящий – оценочно около 3,5 млрд рублей. Мы знаем, как действовать, у нас накоплен опыт газификации ТЭЦ в Хабаровском крае, поэтому уверен: все сделаем в срок.>– Одна из наиболее актуальных проблем российской экономики – повышение энергоэффективности. Об этом говорит Президент РФ, Миэкономразвития обещает принять жесткие регламенты в этой сфере. Как эта тема видится вам?– Это глобальная задача – от выработки Стратегии развития энергетики до создания экономических стимулов, которые бы заставляли конкретного человека не включать в доме лишние лампочки. Энерготарифы должны быть экономически обоснованными, чтобы, с одной стороны, позволяли энергетикам совершенствовать и развивать производство с целью повышения энергоэффективности, а с другой стороны, стимулировали потребителей к экономии энергоресурсов. Естественно, тарифы должны учитывать интересы и технологически энергоемких предприятий, и малоимущего населения. В общем, цена вопроса – мощный стимул. Пока потребители и энергетики не получат серьезных сигналов к тому, чтобы заниматься экономией, ничего не изменится.Процесс тарифообразования остается несовершенным. Мы, например, обратили внимание, что в Приморском крае сложился серьезный перекос – очень дешевая электроэнергия и необоснованно дорогое тепло. В результате предприятия, да и частные лица, переходят на электрообогрев, мы видим это, поскольку в пиковые периоды потребление прирастает на 100 МВт. У энергокомпании же затраты на производство электроэнергии гораздо более высокие, чем на тепло. Эти вопросы можно отрегулировать внутри одного региона, не повышая общую нагрузку на конечного потребителя.– Давайте начнем с себя. У энергетиков, наверное, тоже масса возможностей, чтобы повышать собственную энергоэффективность...– У энергокомпаний уже более 10 лет существует Программа управления издержками, энергосбережение – часть этой программы. В этом году, например, мы начали, а на будущий год будем активно внедрять частотное регулирование на оборудовании, работающем на переменном токе. Эта мера, кстати, эффективна для любого предприятия. И это лишь одна из возможностей.– Сколько в вашем ведомстве устаревших предприятий? Какова их судьба?– У ДГК есть очень эффективные станции – Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-3. Нерюнгринская ГРЭС, к примеру, по себестоимости производства электроэнергии сопоставима с самой современной Бурейской ГЭС. Но у нас есть и станции, которые были построены еще в тридцатые годы, и они, кстати, очень "портят" экономику, оказывают негативное влияние на тарифы. По-хорошему, только в ДГК 20-25% энергообъектов нужно выводить из работы и замещать более современными, тогда нагрузка на тариф упадет. Но сделать это пока невозможно, поскольку все тепловые электростанции, помимо электроэнергии, обеспечивают теплоснабжение. Вывод неэффективных мощностей – задача не менее важная, чем ввод новых, и решаться она должна параллельно.Сегодня идет активная работа над формированием Стратегии развития энергетики Дальнего Востока. Она должна быть полностью сориентирована на перспективы развития региона в целом. Каким будет потребление тепло- и электроэнергии, как будут размещены производительные силы, какими будут численность и уровень благосостояния населения? Без ясного представления об этих вещах, а также без четкого определения источников финансирования энергетики не могут планировать вывод из строя неэффективной генерации и дальнейшего развития отрасли.– Сегодня в Дальневосточном регионе планируется и уже реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, связанных с добычей и переработкой углеводородов, энергетики учитывают эти планы?– Более того, намечается интересная тенденция: нефтяники и газовики, располагающие инвестиционными ресурсами, планируют строительство собственных энергоисточников. Они рассчитывают, что для них это обойдется дешевле покупной энергии. К этим мощностям могут быть присоединены и другие потребители. Это создает конкуренцию, которая ведет к снижению тарифа и повышению энергоэффективности.С другой стороны, думаю, что все эти станции, построенные с привлечением частного капитала, все равно будут обслуживать специалисты ДГК – других кадров с необходимой квалификацией в регионе нет, а везти персонал издалека очень накладно. То же касается планируемых на сегодняшний день угольных электростанций – Совгаванской ТЭЦ и Уссурийской ТЭЦ. Это также не наши проекты – они вышли за рамки инвестпрограммы Дальневосточной генерирующей компании. Но, возможно, мы будем выступать агентами при реализации этих проектов, займемся их эксплуатацией. В любом случае это будут самые современные эффективные станции, определяющие будущее энергетической отрасли в регионе.
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