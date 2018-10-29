С таблетки на трубу

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 31 Октября, 11:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 74 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2018

Регион сегодня
31.10 |
Китайские ученые исследуют режимы ТОР и Cвободного порта Владивосток
31.10 |
Японцы готовы участвовать в создании рыбного рынка во Владивостоке
31.10 |
Первое представительство Дальневосточного федерального университета открылось в Японии
31.10 |
Железнодорожный переход свяжет Хабаровский край и остров Сахалин
31.10 |
В Хабаровском крае на смену речному пассажирскому транспорту приходит авиация
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 12:03
Промышленная реновация по-хабаровски В Комсомольске-на-Амуре создается индустриальный центр завтрашнего дня
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 11:58
Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы На Российском инвестиционном форуме, который прошел в Сочи, автодорога "Обход Хабаровска" была признана жюри лучшим транспортным проектом в сфере ГЧП
статьи раздела
Кадры
26 Октября 2018, 16:35
Школа для лидеров Бизнес-школа СКОЛКОВО в сентябре традиционно собрала на фестиваль своих выпускников. Состоявшиеся и амбициозные, инициативные и креативные, а также дружные (отношения, сложившиеся во время учебы, поддерживаются годами) и спортивные - это далеко не все общие личностные черты студентов и выпускников российского аналога мировых бизнес-школ.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 15:19
Скидки стимулируют продажи новых машин в Приморье Приморский рынок безжалостно обошелся с корейским брендом. В итоге марка уходит с автодилерского поля региона
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:15
Миражи порта Зарубино Приморский край, обладающий самой разветвленной портовой инфраструктурой на российском Дальнем Востоке, несмотря на обилие громогласных заявлений чиновников, до сих не может получить новый полноценный транспортный хаб на границе с Китаем.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Декабря 2009, 10:00 | Регион сегодня

С таблетки на трубу

В скором времени будет принята Стратегия развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г. и на перспективу до 2025 года. Сейчас на уровне региональных властей, руководителей и специалистов энергокомпаний Дальнего Востока идет ее активное обсуждение и согласование позиций. Как должны измениться контуры отрасли, от которой зависит не только будущее развитие, но и вообще жизнеобеспечение региона? Насколько в энергообеспечение территории будут вовлечены местные ресурсы – уголь, газ, возобновляемые источники, как в перспективе изменится топливный расклад, который специалисты называют топливным балансом (ТБ)?

Ответы на эти вопросы "ДК" попытался найти в проекте энергетической стратегии.

При этом, по имеющимся данным, в последние три года претерпела изменение структура самой энергосистемы Дальнего Востока, теперь 34% в ней занимает гидрогенерация, 64% (70% три года назад) – тепловые электростанции и 2% – прочие виды энергоисточников.

Проблемой энергосистемы региона в силу ее изолированности является содержание увеличенного резерва мощности и использование большого количества дизельных и мазутных электростанций, работающих на дорогом привозном топливе, особенно в районах децентрализованного энергоснабжения. Доставка топлива для них характеризуется высокой стоимостью и сложностью, в том числе из-за сезонных ограничений сроков завоза. Еще одной проблемой дальневосточной энергетики, по мнению специалистов, является высокая энергоемкость как ввиду значительных потерь в сетях, так и ввиду неоптимальности топливного баланса.

Поэтому основным требованием в обеспечении энергетической безопасности Дальнего Востока, и это четко прописано в проекте Стратегии энергетического развития региона до 2025 г., обсуждаемой сегодня всеми субъектами ДВФО, являются диверсификация структуры баланса энергоносителей и более широкое использование возобновляемых источников энергии (гидроэнергетика, ветряная и геотермальная энергетика). Ее цель – минимизировать риски дефицита топливных ресурсов и неблагоприятного колебания рыночных цен на топливо.

Согласно стратегии энергетического развития Дальнего Востока, к 2020 году доля угля должна составить 56%, а к 2025 году – 58,6%. Хотя еще недавно бытовало мнение, что она не только не сократится, но и вырастет до 79,4%.К 2020 году почти до 40% в ТБ будет принадлежать газу (см. график). Это существенный рост. Еще три года назад, когда "ДК" готовил подобную тему номера, специалисты говорили нам, что, несмотря на расширение использования газа в энергетике, его доля не превысит в региональном топливном балансе 16%. Акценты в сторону внутреннего потребления газа, как видим, существенно сместились за последнее время.

На использование же мазута мнение всегда оставалось единым – максимально выводить его из энергетического производства. Резкое снижение использования мазута ожидается уже в 2011 году, более чем в 4 раза.

Более 30% всех дизельных электростанций России расположены в северных районах Дальнего Востока, в которых доля дизельных электростанций в суммарной выработке электроэнергии достигает 12-15%, в отличие от других регионов, где этот показатель в основном не превышает одного процента. Главной особенностью локальной энергетики является ее объективно более низкая техническая и экономическая эффективность. Так, динамика нерегулируемых цен на дизельное топливо и объективно сложная логистика северного завоза приводят к высокой себестоимости электроэнергии в зоне ее действия. Поскольку малая энергетика оказывает значительное влияние на динамику среднего тарифа, она нуждается в оптимизации в первую очередь, считают разработчики стратегии энергетического развития.

В отдельных субъектах ДВФО эти перемены в топливном балансе будут наиболее значительными, и среди них – Камчатский край, энергосистема которого пока зависит от дорогого привозного мазута. Наличие в крае собственного месторождения природного газа позволяло еще десять лет назад начать реализацию проекта по переводу тепло- и энергоисточников с мазута на газ. В 1999 году на Камчатке началось строительство газопровода из Соболевского района до Петропавловска-Камчатского. Последовавшее затем сокращение финансирования этого проекта не позволило завершить строительство, труба дошла только до двух сел – Соболево и Крутогорово. В обоих дизельные электростанции и котельные переведены на газ.

Работы по сооружению оставшейся части газопровода протяженностью 381 км были возобновлены только в 2008 году. Завершение строительства планируется к началу 2011 года. Перевод на газовое топливо Камчатских ТЭЦ и котельных, расположенных вдоль трассы газопровода, позволит с 2012 г. отказаться от мазута как котельного топлива. В этом году его доля достигала почти 90%.

Влияние на топливный баланс Камчатки, по оценке экспертов, окажет геотермальная энергетика, доля которой в суммарной энергомощности края на сегодня составляет 12%. Камчатку ожидает дальнейшее развитие гидро-, геотермальной и ветровой энергетики, а также ввод плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) на базе плавучего атомного энергоблока с реакторными установками.

Специфика энергетики Хабаровского края в том, что при наличии громадных гидроресурсов основными источниками энергии остаются теплоэлектростанции, работающие на привозном топливе. Основным топливом для ТЭЦ являются бурые и каменные угли – 52,5% в топливном балансе, топочный мазут – 12,0% и природный газ – 35,5%.

Благодаря упорству бывшего губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА, хабаровская энергетика первая получила природный газ с шельфа Сахалина и на сегодня более всех субъектов ДВФО обеспечена пока еще самым дешевым газовым топливом. Уже год работают на газе три котла из шести на Николаевской ТЭЦ. Мазут теперь здесь используется как резервное топливо. Переведены на газовое топливо котлоагрегаты Хабаровской ТЭЦ-2, где в качестве резервного топлива используется уголь. Продолжается перевод на природный газ Хабаровской ТЭЦ-1.

При условии стабильных цен на газ это позволит сбалансировать тарифы на тепловую и электрическую энергию, снизить расходы на производство энергии, существенно повысить конкурентоспособность выпускаемой предприятиями продукции, улучшить социально-бытовые условия населения и состояние экологической обстановки, особенно воздушного бассейна. Замещение одной тонны угля природным газом (в пересчете на условное топливо) сокращает затраты на топливо почти на 700 рублей, одной тонны мазута – почти на 2,5 тыс. рублей.

Но роль угля и в топливном балансе Хабаровского края останется значительной при условии использования собственных запасов и максимального отказа от дальнепривозных углей. Край имеет достаточные запасы каменных и бурых углей. При этом их месторождения расположились таким образом, что позволяют обеспечивать не только основную промышленную зону на юге края, но и питать небольшие электростанции вблизи северных промзон – таких, например, как Охотск. Совокупные его запасы позволяют обеспечить как существующие электростанции, так и строить новые. Существуют проекты строительства ГРЭС на базе Ургальского месторождения, который планируется реализовать до 2015 года, и новой ТЭЦ в Советской Гавани.

А сокращение расходов на мазут и дизельное топливо возможно за счет использования в северных районах края возобновляемых видов энергии, и в первую очередь энергии ветра и малых рек.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Территория
30 Октября 2018, 09:00
Дорога с новым статусом Автодорожное строительство в Хабаровском крае набирает темпы
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
23 Октября 2018, 15:19
Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать В этом году инженерное образование в Приморье отмечает столетний юбилей. Сегодня его форпост - Инженерная школа ДВФУ, образованная на базе ставшего частью федерального университета политена - Дальневосточного политехнического института.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:30
Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" - один из якорных туристско-рекреационных кластеров края.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 09:45
Формат ГЧП становится модным Инфраструктурные инвестиции считаются одним из самых эффективных инструментов стимулирования экономического развития. При этом развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в большинстве регионов находится на начальной стадии и формируется, в основном, вокруг транспортной отрасли.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 09:15
Аграрные проекты меняют структуру отрасли Темпы роста сельского хозяйства на Дальнем Востоке в 2017 году, по данным Минвостокразвития, в два раза превысили среднероссийский показатель
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика