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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Октября, 11:38 |
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С таблетки на трубу
Ответы на эти вопросы "ДК" попытался найти в проекте энергетической стратегии.
При этом, по имеющимся данным, в последние три года претерпела изменение структура самой энергосистемы Дальнего Востока, теперь 34% в ней занимает гидрогенерация, 64% (70% три года назад) – тепловые электростанции и 2% – прочие виды энергоисточников.
Проблемой энергосистемы региона в силу ее изолированности является содержание увеличенного резерва мощности и использование большого количества дизельных и мазутных электростанций, работающих на дорогом привозном топливе, особенно в районах децентрализованного энергоснабжения. Доставка топлива для них характеризуется высокой стоимостью и сложностью, в том числе из-за сезонных ограничений сроков завоза. Еще одной проблемой дальневосточной энергетики, по мнению специалистов, является высокая энергоемкость как ввиду значительных потерь в сетях, так и ввиду неоптимальности топливного баланса.
Поэтому основным требованием в обеспечении энергетической безопасности Дальнего Востока, и это четко прописано в проекте Стратегии энергетического развития региона до 2025 г., обсуждаемой сегодня всеми субъектами ДВФО, являются диверсификация структуры баланса энергоносителей и более широкое использование возобновляемых источников энергии (гидроэнергетика, ветряная и геотермальная энергетика). Ее цель – минимизировать риски дефицита топливных ресурсов и неблагоприятного колебания рыночных цен на топливо.
Согласно стратегии энергетического развития Дальнего Востока, к 2020 году доля угля должна составить 56%, а к 2025 году – 58,6%. Хотя еще недавно бытовало мнение, что она не только не сократится, но и вырастет до 79,4%.К 2020 году почти до 40% в ТБ будет принадлежать газу (см. график). Это существенный рост. Еще три года назад, когда "ДК" готовил подобную тему номера, специалисты говорили нам, что, несмотря на расширение использования газа в энергетике, его доля не превысит в региональном топливном балансе 16%. Акценты в сторону внутреннего потребления газа, как видим, существенно сместились за последнее время.
На использование же мазута мнение всегда оставалось единым – максимально выводить его из энергетического производства. Резкое снижение использования мазута ожидается уже в 2011 году, более чем в 4 раза.
Более 30% всех дизельных электростанций России расположены в северных районах Дальнего Востока, в которых доля дизельных электростанций в суммарной выработке электроэнергии достигает 12-15%, в отличие от других регионов, где этот показатель в основном не превышает одного процента. Главной особенностью локальной энергетики является ее объективно более низкая техническая и экономическая эффективность. Так, динамика нерегулируемых цен на дизельное топливо и объективно сложная логистика северного завоза приводят к высокой себестоимости электроэнергии в зоне ее действия. Поскольку малая энергетика оказывает значительное влияние на динамику среднего тарифа, она нуждается в оптимизации в первую очередь, считают разработчики стратегии энергетического развития.
В отдельных субъектах ДВФО эти перемены в топливном балансе будут наиболее значительными, и среди них – Камчатский край, энергосистема которого пока зависит от дорогого привозного мазута. Наличие в крае собственного месторождения природного газа позволяло еще десять лет назад начать реализацию проекта по переводу тепло- и энергоисточников с мазута на газ. В 1999 году на Камчатке началось строительство газопровода из Соболевского района до Петропавловска-Камчатского. Последовавшее затем сокращение финансирования этого проекта не позволило завершить строительство, труба дошла только до двух сел – Соболево и Крутогорово. В обоих дизельные электростанции и котельные переведены на газ.
Работы по сооружению оставшейся части газопровода протяженностью 381 км были возобновлены только в 2008 году. Завершение строительства планируется к началу 2011 года. Перевод на газовое топливо Камчатских ТЭЦ и котельных, расположенных вдоль трассы газопровода, позволит с 2012 г. отказаться от мазута как котельного топлива. В этом году его доля достигала почти 90%.
Влияние на топливный баланс Камчатки, по оценке экспертов, окажет геотермальная энергетика, доля которой в суммарной энергомощности края на сегодня составляет 12%. Камчатку ожидает дальнейшее развитие гидро-, геотермальной и ветровой энергетики, а также ввод плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) на базе плавучего атомного энергоблока с реакторными установками.
Специфика энергетики Хабаровского края в том, что при наличии громадных гидроресурсов основными источниками энергии остаются теплоэлектростанции, работающие на привозном топливе. Основным топливом для ТЭЦ являются бурые и каменные угли – 52,5% в топливном балансе, топочный мазут – 12,0% и природный газ – 35,5%.
Благодаря упорству бывшего губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА, хабаровская энергетика первая получила природный газ с шельфа Сахалина и на сегодня более всех субъектов ДВФО обеспечена пока еще самым дешевым газовым топливом. Уже год работают на газе три котла из шести на Николаевской ТЭЦ. Мазут теперь здесь используется как резервное топливо. Переведены на газовое топливо котлоагрегаты Хабаровской ТЭЦ-2, где в качестве резервного топлива используется уголь. Продолжается перевод на природный газ Хабаровской ТЭЦ-1.
При условии стабильных цен на газ это позволит сбалансировать тарифы на тепловую и электрическую энергию, снизить расходы на производство энергии, существенно повысить конкурентоспособность выпускаемой предприятиями продукции, улучшить социально-бытовые условия населения и состояние экологической обстановки, особенно воздушного бассейна. Замещение одной тонны угля природным газом (в пересчете на условное топливо) сокращает затраты на топливо почти на 700 рублей, одной тонны мазута – почти на 2,5 тыс. рублей.
Но роль угля и в топливном балансе Хабаровского края останется значительной при условии использования собственных запасов и максимального отказа от дальнепривозных углей. Край имеет достаточные запасы каменных и бурых углей. При этом их месторождения расположились таким образом, что позволяют обеспечивать не только основную промышленную зону на юге края, но и питать небольшие электростанции вблизи северных промзон – таких, например, как Охотск. Совокупные его запасы позволяют обеспечить как существующие электростанции, так и строить новые. Существуют проекты строительства ГРЭС на базе Ургальского месторождения, который планируется реализовать до 2015 года, и новой ТЭЦ в Советской Гавани.
А сокращение расходов на мазут и дизельное топливо возможно за счет использования в северных районах края возобновляемых видов энергии, и в первую очередь энергии ветра и малых рек.
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